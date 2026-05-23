Jokes of the Day: पत्नी ने बोला मायके चल रहे हो, पति का जवाब सुन नहीं रुकेगी हंसी, पढ़ें फनी जोक्स
Funny Jokes: लड़का-लड़की और पति-पत्नी के ऐसे मजेदार जोक्स जिन्हें पढ़कर हंसी नहीं रुकेगी। मूड को लाइट और स्ट्रेस को कम करना है तो मोबाइल उठाकर टेंशन वाली देश-दुनिया की खबर पढ़ने की बजाय मजेदार जोक्स पढ़ें और अपने माइंड को रिलैक्स बनाए।
दिन की शुरुआत लाइट मूड के साथ हो तो पूरा दिन हल्का गुजरता है। मोबाइल उठाते ही देश-दुनिया की टेंशन भरी खबरों को पढ़कर अपना कॉर्टिसोल लेवल और स्ट्रेस ना बढ़ाए बल्कि मोबाइल में ये फटाफट से मजेदार जोक्स पढ़ लें। जिसे पढ़कर हंसी नहीं रुकेगी। ये रहे फनी जोक्स....
फनी जोक्स इन हिंदी
- लड़का- तुम लड़कियां इतनी सुंदर क्यों होती हो?
लड़की- क्योंकि भगवान ने हमे खुद अपने हाथों से बनाया है।
लड़का- कह तो ऐसे रही हो जैसे हमे तो ठेके के मजदूरों ने बनवाया है।
- एक सर्वे के अनुसार- आज भी अपने देश में...
तू प्यार है किसी और का,
तुझे चाहता कोई और है।
ये गाना बजने पर 10 में से 8 लड़के इमोशनल हो जाते हैं।
- महिला दुकानदार से भैया सही रेट लगा लो ना, हमेशा आपकी दुकान से ही सामान खरीदते हैं।
दुकानदार- मैडम भगवान से डरो, हमने तो आज ही दुकान खोली है।
- पत्नी-सुना है पति-पत्नी को स्वर्ग में साथ नहीं रहने देते हैं।
पति- पगली, तभी तो उसे स्वर्ग कहते हैं।
- पत्नी- देखते ही देखते शादी को बीस साल हो गए...
पति- देखते-देखते तुम्हें हुए होंगे, मुझे तो सुनते-सुनते ही हुए हैं।
- पत्नी- चल रहे हो तो मायके में लड़ना मत, वो मेरे पापा का घर है।
पति- तो मेरे बाप का घर क्या कुरुक्षेत्र है जो हर रोज महाभारत करती हो।
- पति-पत्नी की लड़ाई हो गई
पति ने ऑफिस से फोन किया
रात के खाने में क्या बनाया है
पत्नी गुस्से में-जहर...
पति- मैं आज देर से घर आउंगा, तुम खाकर सो जाना।
- पति-मैं तुम्हें झगड़ा करने का मौका नहीं दूंगा
पत्नी- मैं तुम्हारे मौके की मोहताज नहीं हूं।
- पति- तुमने कहा था कि रात के खाने में दो ऑप्शन होंगे,लेकिन मुझे तो यहां एक ही सब्जी दिख रही है।
पत्नी- ऑप्शन अभी भी दो ही हैं, खाना है तो खाओ नहीं तो रहने दो।
- विदेश यात्रा से लौटकर आए पप्पू ने अपनी बीवी से पूछा- क्या मैं विदेशी जैसा दिखता हूं।
बीवी ने बोला नहीं तो
पप्पू- फिर वो लंदन में एक औरत क्यों पूछ रही थी कि मैं विदेशी हूं।
- बीवी- जब मैं शादी करके यहां आई थी तो घर में बहुत मच्छर ते।
अब बिल्कुल मच्छर नहीं है, ऐसा क्यों?
हसबैंड- हमारी शादी होने के बाद मच्छरों ने ये कहकर मेरा घर छोड़ दिया कि अब तो परमानेंट खून पीने वाली आ गई है। हमारे लिए तो बचेगा ही नहीं।
लेखक के बारे मेंAparajita
अपराजिता शुक्ला पिछले छह सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।
परिचय एवं अनुभव
अपराजिता शुक्ला पिछले छह से अधिक सालों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती आ रही हैं। करियर की शुरुआत अमर उजाला डिजिटल में इंटर्नशिप और फिर बतौर जूनियर कंटेंट राइटर के रूप में की। जहां पर उन्हें मिसेज इंडिया 2021 की रनर अप के इंटरव्यू को भी कवर करने का मौका मिला। वहीं अब लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अपराजिता शुक्ला ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बी.कॉम के साथ मास कम्यूनिकेशन की डिग्री ली है।
लेखन शैली और दृष्टिकोण
सरल और बेहद सामान्य भाषा में सेहत, फिटनेस और खान-पान के विषय में जानकारी देने के साथ बॉलीवुड फैशन पर निगाह रखती हैं। एक्टर-एक्ट्रेसेज के फैशन सेंस को आम लड़के-लड़कियों की पसंद-नापसंद के साथ कंफर्ट से जोड़कर टिप्स देना खासियत है। वहीं ट्रेंड में चल रहे विषयों के साथ रोजमर्रा की जिंदगी में काम आने वाले हैक्स और टिप्स को अपने पाठकों तक पहुंचाना पसंद करती हैं।
विशेषताएं:
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बॉलीवुड फैशन और आम लोगों की स्टाइल से जुड़ी जानकारी
ट्रैवल, रिलेशनशिप, कुकिंग टिप्स एंड हैक्स के साथ लाइफ की समस्याओं के निदान पर सरल भाषा में लिखना
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