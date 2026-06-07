Jokes in Hindi: स्टूडेंट-टीचर के मजेदार 12 चुटकुले, पढ़कर नहीं रुकेगी हंसी

Jokes in Hindi: जिंदगी में हंसी-मजाक रुकना नहीं चाहिए। ये हल्की-फुल्की बातें रिश्तों को बचाकर रखती हैं और इंसान को जिंदादिल बनाती है। अपने इस हंसने के अंदाज को बेफिजूल ना जाने दें। इन मजेदार जोक्स को पढ़कर और भी ज्यादा हंसे-खिलखिलाएं और अपनी टेंशन को दूर भगाएं।

फनी जोक्स स्ट्रेस बस्टर हैं। जिन्हें पढ़ने के बाद आपके चेहरे पर प्यारी सी स्माइल आना तो तय है। ये बिना लॉजिक वाली नॉनसेंस बातें आपके दिल और दिमाग दोनों को लाइटर मोड पर ले जाती है। तो संडे के दिन को हल्का-फुल्का बनाना चाहते हैं तो पढ़ें ये मजेदार से जोक्स और दिनभर फूटेगा हंसी का गुब्बारा।

Funny Jokes In Hindi 1- लड़का: चलते चलते यूंही रुक जाता हूं मैं

बेठे-बेथे यूंही खो जाता हूं मैं

क्या ये ही प्यार है. . .???

लड़की: नहीं ये कमज़ोरी हाई

सुभा शाम ग्लूकोज पिया करो।

2- पति: सम्मोहन क्या है?

पत्नी: किसी को अपने वश में

कर के हमसे मन चाहा काम

करवाना.

पति: अरे नहीं इसे तो शादी

कहते हैं।

3- लड़की: आज मेरे पापा ने मुझे

तुम्हारे साथ बाइक पर जाते हुए देखा..

BF: फ़िर ?

लड़की: फिर क्या,

मुझसे बस के पैसे वापस ले लीजिये..!!

4- नज़र मिले तो उसे "इज़हार" कहते हैं,

रात को नींद ना आए, तो उसे "प्यार" कहते हैं,

और जो इन चक्करों में ना पड़े,

उसी को "समझदार" कहते हैं।

5- टीचर: बताओ तुम्हार होमवर्क कहां है…

पप्पू: मैडम फेसबुक पर चेक करिए,

मैंने स्क्रीनशॉट अपलोड कर दिए हैं और आपको टैग भी कर दिया है।

6- एक मास्टर जी ने छात्र से पूछा –

मास्टर जी: गजल और भाषण में क्या अंतर है ?

छात्र: पराई औरत का हर शब्द गजल है

औरअपनी बीबी का हर शब्द भाषण !!

7- टीचर: संजू, बताओ “इतिहास” किसे कहते हैं?

संजू: सर, जब पुराने जमाने के लोग कांड करके मर जाते थे

और हमें अब उन्हें याद करना पड़ता है, उसी को इतिहास कहते हैं।

टीचर: चुप कर! गधे कहीं के।

8- टीचर: कौन सी जाति के लोग अच्छे नागरिक होते हैं ?

छात्र: बनिए !

टीचर: वो कैसे ?

छात्र: क्योंकि सर हर जगह लिखा होता है

देश के अच्छे नागरिक “बनिए “।

9- टीचर: पप्पू, चलो अब मुझे वॉटर का फॉर्मूला बताओ…

पप्पू: HIJKLMNO

टीचर: गधे! ये क्या बकवास है…

पप्पू: आपने ही तो वॉटर का फॉर्मूला H to O बताया था।

10- मास्टर जी: सबसे ज्यादा नशा किसमें होता है?

छात्र: किताब में

मास्टर जी: कैसे?

छात्र: क्योंकि किताब खोलते ही नींद आ जाती है।

11- टीटू: सर, लोग हिंदी या इंग्लिश में ही क्यों बोलते हैं। मैथ्स में क्यों नहीं?

टीचर: ज्यादा 3 -5 मत करो , 9 -2 -11 हो जाओ ,

नहीं तो 5 -7 खींच कर दूंगा तो 6 के 36 नजर आएंगे

और 32 के 32 दांत बाहर निकल आएंगे।

टीटू: बस सर…समझ गया, हिंदी इंग्लिश ही ठीक है ,मैथ्स की भाषा तो बड़ी खौफनाक है।

12- टीचर: क्या बात है आज तुम पहली बार क्लास में बात कर रही हो ?

हमेशा तुम नजरें झुका कर मेरी बातें बड़े ध्यान से सुनती थी !

आज तुम्हें क्या हो गया है ?