कंबल और सर्दी के कपड़ों को रखें सुरक्षित और ऑर्गेनाइज्ड, खरीदें ये लार्ज स्टोरेज बैग्स
क्या आप भी ठंड के कपड़े एवं कंबल के स्टोरेज को लेकर चिंतित हैं? तो लार्ज स्टोरेज बैग्स के ये 8 विकल्प ट्राई कर सकते हैं।
सर्दियों खत्म होते ही ज्यादातर लोग स्टोरेज को लेकर चिंतित होते हैं। घर में इधर-उधर बिखरे कंबल और ठंड के कपड़ों को व्यवस्थित करना आसान नहीं है! इन्हें इस तरह बाहर भी नहीं छोड़ा जा सकता, क्योंकि इनमें धूल गंदगी भर जाती है। उसके बाद इन्हें इस्तेमाल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसी समस्याओं से गुजरने के बाद मुझे Amazon पर मिले स्टोरेज बैग्स। ये ब्लैंकेट स्टोरेज बैग्स बड़े कमाल की चीज है, इनमें कंबल सर्दी के कपड़े और अन्य चीजें आराम से सुरक्षित रूप से स्टोर की जा सकती हैं। इस समय इनपर आकर्षक डिस्काउंट ऑफर उपलब्ध है। इन्हें मार्केट प्राइस से बेहद सस्ते में घर बैठे ऑर्डर करें।
Shalimar ब्रांड का लार्ज स्टोरेज बैग आपके बहुत काम आएगा। इस ऑर्गेनाइजर बैग की कैपेसिटी अच्छी खासी है, इसमें ब्लैंकेट सहित रोजाना इस्तेमाल में आने वाली काफी चीजें एडजस्ट हो जाएंगी। जैसे कि इस समय सभी अपने ठंड के कपड़े और ब्लैंकेट हटा रहे हैं। अगर आपके पास भी अलमारी में उन्हें रखने का जगह नहीं है, तो इस तरह के स्टोरेज बैग्स की मदद ले सकती हैं। यह आराम से जिप लॉक हो जाएंगे, जिससे धूल गंदगी इनके अंदर प्रवेश नहीं करती और कपड़े और ब्लैंकेट पूरी तरह सुरक्षित रहते हैं।
Storite 236 L का एक्स्ट्रा लार्ज मॉइश्चर प्रूफ स्टोरेज बैग आपके बहुत काम आएगा। ये काफी स्पेशियस है, जिसमें नियमित इस्तेमाल की कई सारी चीजें आराम से आ जाएंगी। अगर आपके घर में अभी तक कंबल इधर-उधर बिखरे हुए हैं, तो उन्हें समेट कर इन बैग्स में सुरक्षित रूप से स्टोर करें। ताकि अगले साल उन्हें आराम से इस्तेमाल किया जा सके। इसका मटेरियल ड्यूरेबल है, जो लंबे इस्तेमाल के बाद भी खराब नहीं होगा।
Kuber Industries का मेटेलिक प्रिंट के साथ ये मॉइश्चर प्रूफ स्टोरेज बैग सर्दी के बाद ब्लैंकेट के रख रखाव के लिए एक अच्छा विकल्प है। ब्लैंकेट और सर्दी के कपड़े केवल तीन-चार महीने इस्तेमाल होते और पूरे साल स्टोर रहते हैं, इसलिए इन्हें सही से रखना जरूरी है। ताकि अगले साल ये अच्छे कंडीशन में रहें। ये जिप लॉक के साथ आएंगे, जिससे आपके ब्लैंकेट पर धूल गंदगी जमा नहीं होगी और वो पूरी तरह सुरक्षित रहेंगे। इसमें ट्रांसपेरेंट खिड़की मिल जाएगी, इस प्रकार आपके लिए चीजें ढूंढना आसान हो जाता है।
Kuber Industries फोल्डेबल बैग ब्लैंकेट स्टोरेज के लिए एक परफेक्ट ऑप्शन है। कंबल को सुरक्षित रूप से रखना हो या ठंड के कपड़े रखने हों, ये क्लॉथ ऑर्गेनाइजर आपके बड़े काम आएगा। ये जिप लॉक के साथ आएंगे, जिससे आपके ब्लैंकेट पर धूल गंदगी जमा नहीं होगी और वो पूरी तरह सुरक्षित रहेंगे। इसमें ट्रांसपेरेंट खिड़की मिल जाएगी, इस प्रकार आपके लिए चीजें ढूंढना आसान हो जाता है। तो ज्यादा न सोचे इन्हें आज ही ऑर्डर करें।
Customary ब्रांड का नायलॉन लार्ज ब्लैंकेट बैग आपके बहुत काम आएगा। इसका मटेरियल ड्यूरेबल है, जो लंबे समय तक इस्तेमाल के बाद भी खराब नहीं होगा। इनमें ठंड के बाद कंबल और ऊनी कपड़ों को आराम से स्टोर कर सकती हैं। इसकी कैपेसिटी काफी ज्यादा है, इसलिए जगह की चिंता न करें। इसमें अलग-अलग कलर ऑप्शंस अवेलेबल मिल जाएंगे, अपने पसंद अनुसार किसी भी विकल्प को डिस्काउंट प्राइस पर आर्डर कर सकती हैं।
Storite का सुपर साइज ब्लैंकेट स्टोरेज बैग ऑर्गेनाइजर मॉइश्चर प्रूफ है। ये काफी स्पेशियस है, इसमें आपके कंबल आराम से आ जाएंगे। इसके अलावा आप चाहे तो सर्दियों के कपड़े, बच्चों के खिलौने, स्टेशनरी आदि भी इनमें स्टोर कर सकती हैं। ठंड में नया कंबल लिया है और उसके स्टोरेज को लेकर परेशान हैं, तो इसे आज ही ऑर्डर करें। इसमें हैंडल भी आएगा, इस तरह इन्हें मूव करने में आसानी होगी।
Storite का ये नायलॉन बैग मॉइश्चर प्रूफ है। 2 पीस के सेट में आएंगे, जिसकी कैपेसिटी 85 लीटर है। इसमें ब्लैंकेट, सर्दियों के कपड़े आदि आराम से स्टोर कर सकती हैं। इसका मटेरियल ड्यूरेबल और मॉइश्चर प्रूफ है इसमें रखी चीजें पूरी तरह सुरक्षित रहेंगी। आप चाहें तो इसे वार्डरोब में कपड़े ऑर्गेनाइजर की तरह भी इस्तेमाल कर सकती हैं। वहीं बच्चों के खिलौने स्टोर करने के लिए भी ये एक अच्छा विकल्प है।
Storite का ये 2 पीस का स्टोरेज बैग ब्लैंकेट ऑर्गेनाइजर आपके लिए ब्लैंकेट स्टोरेज को आसान बना देगा। ब्लैंकेट और सर्दी के कपड़े केवल तीन-चार महीने इस्तेमाल होते और पूरे साल स्टोर रहते हैं, इसलिए इन्हें सही से रखना जरूरी है। ताकि अगले साल ये अच्छे कंडीशन में रहें। ये जिप लॉक के साथ आएंगे, जिससे आपके ब्लैंकेट पर धूल गंदगी जमा नहीं होगी और वो पूरी तरह सुरक्षित रहेंगे। इस समय ये प्रोडक्ट 62% के ऑफ पर उपलब्ध है, इसे घर बैठे ऑर्डर कर सकती हैं।
Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।
