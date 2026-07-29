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ना सीमेंट, ना प्लास्टर! गोबर, चूने और मिट्टी से बना है कुमार विश्वास का घर, गर्मी में भी रहता है ठंडा

By Deepali Srivastava
लाइव हिन्दुस्तान
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कवि कुमार विश्वास ने देसी स्टाइल में अपना खूबसूरत घर बनवाया है। उनके घर की दीवारें गोबर-मिट्टी से बनी हुई हैं और घर हमेशा ठंडा बना रहता है। चलिए आपको उनके सुंदर आशियाने की तस्वीरें दिखाते हैं।

Kumar vishwas mud house
कुमार विश्वास ने बनवाया खूबसूरत घर, मिट्टी-गोबर से बनी हैं दीवारें

कुमार विश्वास देश के लोकप्रिय हिंदी कवि हैं और राजनेता भी रह चुके हैं। उनकी कविताएं यदि आपने कभी सुनी होंगी, तो आपने पाया होगा कि वे मिट्टी से जुड़ी हुई होती हैं। ‘मिट्टी से जुड़ी रहने’ का अर्थ है जमीनी स्तर की चीजों, आम लोगों के जीवन, सामाजिक परंपराओं और पुरानी सांस्कृतिक आदतों से जुड़े रहना। असल जीवन में कुमार विश्वास भी मिट्टी से जुड़े हुए इंसान हैं। उनका पैतृक गांव है पिलखुआ, जो हापुड़ जिले के पास पड़ता है। यहां पर कुमार विश्वास ने अपना आलीशान घर बनवाया है लेकिन खास बात ये है कि ये घर महंगे प्लास्टर या सीमेंट से नहीं बल्कि गोबर-मिट्टी, खाद और चूने से बना है। इस घर में हर सुख-सुविधा भी है लेकिन गांव वाला फील भी मिलेगा। तो चलिए आपको कुमार विश्वास के खूबसूरत घर की सुंदर तस्वीरें दिखाते हैं।

कुमार विश्वास के घर का लॉन एरिया

केवी कुटीर की दीवारें हैं खास

कुमार विश्वास के इस खूबसूरत घर का नाम है केवी कुटीर। कवि के नाम के पहले अक्षर को इसमें लिया गया है और इस घर की दीवारें सबसे खास है। घर की दीवारों को वैदिक प्लास्टर से तैयार किया गया है, जिसमें गोबर, मिट्टी, चूना, अरहर की दाल का चूरा, शीशम, गूलर और कई चीजें मिलाई जाती है। तब जाकर दीवार बनती है, उसके बाद मिट्टी-गोबर से लेपकर चिकना कर दिया जाता है। घर के दरवाजे भी लकड़ी से बनाए गए हैं। कहीं पर भी प्लास्टर या पुट्टी का इस्तेमाल नहीं किया गया है।

गर्मी में भी रहता है ठंडा घर

वैदिक प्लास्टर से बनी दीवारों की खास बात ये है कि ये तपती गर्मी में भी ठंडा बना रहता है। साथ ही बरसाती कीड़े-मकोड़े भी अंदर नहीं आते। ये दीवार एंटी-बैक्टीरियल गुणों से भरपूर होती है, जिससे कीटाणु दूर रहते हैं।

घर में लॉन और तालाब भी है

घर में लॉन और तालाब भी है

कुमार विश्वास के इस घर में एक खूबसूरत सा लॉन है, जिसमें उन्होंने घास उगाई हुई है। अक्सर कवि यहां पर टहलते मिल जाते हैं। साथ ही एक छोटा सा तालाब भी बनाया है, जिसमें जानवर पानी पी सकते हैं। कुमार विश्वास ने घर में गाय भी पाली हुई है। इतना ही नहीं उनके घर के पास छोटा सा खेत भी है, जिसमें वह खेती भी कर सकते हैं।

घर के अंदर बनी है लाइब्रेरी और ऑफिस

केवी कुटीर के बाहर का नजारा तो आप समझ ही गए होंगे लेकिन अंदर का नजारा भी कम खूबसूरत नहीं है। घर के अंदर लाइब्रेरी, ऑफिस और अन्य कई सुविधाएं मौजूद हैं। कुमार विश्वास अक्सर यहां आकर रहते हैं और गांव वाला फील लेते हैं।

कुमार विश्वास का घर

किताब पढ़ने के बाद बनवाया घर

कुमार विश्वास ने एक बार फैन को बताया था कि उन्होंने भारतीय वास्तुकला पर ईबी हावेल की एक किताब पढ़ी थी, जिसके बाद से उनके दिमाग में ऐसा घर बनवाने का ख्याल आया था। उन्होंने तभी तय कर लिया था कि वह मिस्त्री को हर चीज समझाकर बनवाएंगे। आखिर में उन्होंने वैसा ही किया और अपने सपनों का खूबसूरत आशियाना तैयार किया।

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दीपाली श्रीवास्तव पिछले 8 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और 5 सालों से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में डेप्युटी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। संस्थान में साल 2021 में वेब स्टोरी से अपने सफर की शुरुआत करने के बाद, वह आज लाइफस्टाइल टीम का अहम हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, यूजर बिहेवियर और पाठकों की रुचि को समझने में उनकी मजबूत पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद और प्रभावशाली कंटेंट प्रोफेशनल बनाती है।


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