जन्माष्टमी के मौके पर इस तरह करें लड्डू गोपाल का शृंगार, देखकर हर कोई करेंगे तारीफ

जन्माष्टमी का त्योहार इस साल 16 अगस्त को मनाया जाएगा। इस खास दिन पर ज्यादातर लोग कृष्ण भक्ति में लीन रहते हैं और उपवास भी रखते हैं। अगर आपके घर में लड्डू गोपाल विराजमान हैं तो आप जन्माष्टमी पर उनका शृंगार खास तरीके से करें। यहां सीखिए कैसे करें-

जन्माष्टमी के दिन कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाता है। इस साल ये त्योहार 16 अगस्त को मनाया जाएगा। पूरे भारत में खूब धूम-धाम से मनाए जाने वाले इस त्योहार पर कृष्ण भक्त उपवास रखते हैं और रात 12 बजे कृष्ण जन्म के बाद उपवास खोलते हैं। इस दिन मंदिरों में खास धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं और भगवान श्रीकृष्ण की मूर्ति को नए कपड़ों के साथ सजाया जाता है। जिन लोगों के घर पर लड्डू गोपाल विराजमान हैं वह भी लड्डू गोपाल को सुंदर तरीके से तैयार करते हैं और शृंगार में कोई कमी नहीं छोड़ते। अगर आपके घर में भी गोपाल विराजमान हैं तो सीखिए लड्डू गोपाल को सुंदर तरीके से तैयार करने का तरीका।

सबसे पहले कराएं स्नान लड्डू गोपाल को तैयार करने से पहले उनका स्नान अच्छी तरह से करवाएं। अगर पीतल के लड्डू गोपाल हैं तो उन्हें पहले पितांबरी से साफ करें। पुराने शृंगार को पूरी तरह से साफ करने के बाद गोपी चंदन का लेप लगाएं। चंदन के सूखने के बाग पानी और गंगाजल से साफ करें। आप चाहें तो दही, दूध, घी और गंगाजल डालकर भी स्नान करवा सकते हैं।

सुंदर शृंगार लड्डू गोपाल को सजाने के लिए लाल-सफेद कुमकुम का इस्तेमाल करें। सबसे पहले माथे पर वैष्णव तिलक लगाएं और फिर सफेद रंग के कुमकुल से आंखों के ऊपर बिंदू लगाएं। इसके अलावा गालों पर लाल और सफेद रंग के कुमकुम को यूज करके बिंदूओं का फूल बनाएं। अब आंखों में काजल लगाएं।

पहनाएं पोशाक स्नान करवाने के बाद लड्डू गोपाल को अच्छे से पोंछ दें और फिर लंगोट पहनाकर पोशाक पहनाएं। पोशाक की मैचिंग की पगड़ी पहनाना न भूलें। पगड़ी लगाने से पहले लड्डू गोपाल के बालों को जरूर लगा दें।

मोर पंख और बांसुरी लड्डू गोपाल का शृंगार मोर पंख के बिना अधूरा है इसलिए पगड़ी पर एक मोर पंख जरूर सजाएं। पूरी तरह से तैयार करने के बाद लड्डू गोपाल के हाथ में बांसुरी जरूर रखें।