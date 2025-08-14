कन्हैया की भक्ति में रंग देंगे ये 5 भजन,नोट कर लें इनके बोल krishna janmashtami 2025 kanha ji ke 5 bhajan lyrics in hindi, लाइफस्टाइल - Hindustan
कन्हैया की भक्ति में रंग देंगे ये 5 भजन,नोट कर लें इनके बोल

Kanha ji ke bhajan lyrics: कान्हा की भक्ति में रंग के भजन गाने का दिल करता है तो इन सुंदर 5 भजन के बोल नोट कर लें। इन्हें कान्हा के साथ राधा जी के ये भजन मन को खुश कर देंगे। जया किशोरी जी का गाए इस पॉपुलर भजन के भी बोल याद कर लें।

Aparajita लाइव हिन्दुस्तानThu, 14 Aug 2025 05:35 PM
share Share
Follow Us on
कन्हैया की भक्ति में रंग देंगे ये 5 भजन,नोट कर लें इनके बोल

कृष्ण जन्मोत्सव की धूम चारों तरफ फैल रही है। घर से लेकर मंदिर तक हर जगह बस कन्हैया के भजन और भक्ति में रमे लोग नजर रहे। ऐसे में आप भी पीछे ना रहें। भजन संध्या में जा रहे हैं तो इन कृष्ण के भजनों के बोल को याद कर लें। गाते ही बस कन्हैया की भक्ति में डूब जाएंगे। जया किशोरी जी के इस फेमस भजन के बोल भी याद कर लें।

1) जया किशोरी का गाया भजन

ऐसो चटक मटक सो ठाकुर

तीनों लोकन हूँ में नाय

ऐसो चटक मटक सो ठाकुर

तीनों लोकन हूँ में नाय

तीनों लोकन हूँ में नाय

तीनों लोकन हूँ में नाय

ऐसो चटक मटक सो ठाकुर

तीनों लोकन हूँ में नाय

तीन ठौर ते टेढ़ो दिखे

नट किसी चलगत यह सीखे

टेड़े नैन चलावे तीखे

सब देवन को देव, सब देवन को देव

ताऊ ये ब्रज में घेरे गाय

ऐसो चटक मटक सो ठाकुर

तीनों लोकन हूँ में नाय

ब्रह्मा मोह कियो पछतायो

दर्शन को शिव ब्रज में आयो

मान इंद्र को दूर भगायो

ऐसो वैभव वारो, ऐसो वैभव वारो

ताऊ ये ब्रज में गारी खाए

ऐसो चटक मटक सो ठाकुर

तीनों लोकन हूँ में नाय

बड़े बड़े असूरन को मारयो

नाग कालिया पकड़ पछाड़ो

सात दिना तक गिरिवर धारयो

ऐसो बलि ताऊ, ऐसो बलि ताऊ

खेलत में ग्वालन पे पीट जाय

ऐसो चटक मटक सो ठाकुर

तीनों लोकन हूँ में नाय

रूप छबीलो है ब्रज सुंदर

बिना बुलाए डोले घर घर

प्रेमी ब्रज गोपीन को चाकर

ऐसो प्रेम बढ्यो, ऐसो प्रेम बढ्यो

माखन की चोरी करवे जाए

ऐसो ऐसो चटक मटक सो ठाकुर

तीनों लोकन हूँ में नाय

ऐसो ऐसो चटक मटक सो ठाकुर

तीनों लोकन हूँ में नाय

तीनों लोकन हूँ में नाय

तीनों लोकन हूँ में नाय

हो सखी, ऐसो चटक मटक सो ठाकुर

तीनों लोकन हूँ में नाय

ऐसो चटक मटक सो ठाकुर

तीनों लोकन हूँ में नाय

ऐसो चटक मटक सो ठाकुर

तीनों लोकन हूँ में नाय।

2) कान्हा आन पड़ी मैं तेरे द्वार

कान्हा कान्हा आन पड़ी मैं तेरे द्वार

मोहे चाकर समझ निहार

कान्हा कान्हा आन पड़ी मैं तेरे द्वार………..

तू जिसे चाहे वैसी नहीं मैं

हां तेरी राधा जैसी नहीं मैं

फिर भी तो ऐसी वैसी नहीं मैं

कृष्णा मोहे देख तो ले एक बार

कान्हा कान्हा आन पड़ी मैं तेरे द्वार…….

बूंद ही बूंद मैं प्यार की चुनकर

प्यासी रही पर लाई हूं गिरधर

ऐसे ना तोड़ो आश की गागर

मोहना ऐसी काकरिया ना मार

कान्हा कान्हा आन पड़ी मैं तेरे द्वार……..

माटी करो या घर की बना लो

तन मेरे को चरणों से लगा लो

मुरली समझ आंखों से उठा लो

सोचो सोचो कुछ अब ना कृष्ण मुरार

कान्हा कान्हा आन पड़ी मैं तेरे द्वार…

3) तेरी मुरली की धुन सुनने

तेरी मुरली की धुन सुनने मैं बरसाने से आयी हूँ ।

मैं बरसाने से आयी हूँ, मैं वृषभानु की जाई हूँ ॥

अरे रसिया, ओ मन वासिय, मैं इतनी दूर से आयी हूँ ॥

सुना है श्याम मनमोहन, के माखन खूब चुराते हो ।

तुम्हे माखन खिलने को मैं मटकी साथ लायी हूँ ॥

तेरी मुरली की धुन सुनने मैं बरसाने से आयी हूँ….

सुना है श्याम मनमोहन, के गौएँ खूब चरते हो ।

तेरे गौएँ चराने को मैं ग्वाले साथ लायी हूँ ॥

तेरी मुरली की धुन सुनने मैं बरसाने से आयी हूँ….

सुना है श्याम मनमोहन, के कृपा खूब करते हो ।

तेरे गौएँ चराने को मैं ग्वाले साथ लायी हूँ ॥

तेरी मुरली की धुन सुनने मैं बरसाने से आयी हूँ….

सुना है श्याम मनमोहन, के कृपा खूब करते हो ।

तेरी किरपा मैं पाने को तेरे दरबार आई हूँ॥

तेरी मुरली की धुन सुनने मैं बरसाने से आयी हूँ…

4) सजा दो घर को गुलशन सा

सजा दो घर को गुलशन सा ।

मेरे सरकार आये हैं ।

मेरे सरकार आये हैं ।

मेरे सरकार आये हैं ।

लगे कुटिया भी दुल्हन सी ।

मेरे सरकार आये हैं ।।

सजा दो घर को गुलशन सा ।

मेरे सरकार आये हैं ।।

पखारो इनके चरणों को ।

बहाकर प्रेम की गंगा ।।

बिछा दो अपनी पलकों को ।

मेरे सरकार आये हैं ।।

सजा दो घर को गुलशन सा ।

मेरे सरकार आये हैं ।।

उमड़ आई मेरी आँखे ।

देखकर अपने बाबा को ।।

हुई रोशन मेरी गलिया ।

मेरे सरकार आये हैं ।।

सजा दो घर को गुलशन सा ।

मेरे सरकार आये हैं ।।

तुम आकर फिर नही जाना ।

मेरी इस सुनी दुनिया से ।।

कहूँ हर दम यही सबसे ।

मेरे सरकार आये हैं ।।

सजा दो घर को गुलशन सा ।

मेरे सरकार आये हैं ।।

5) कितना प्यारा है सिंगार की तेरी लेउ नज़र उतार

कितना प्यारा है सिंगार,

की तेरी लेउ नज़र उतार,

कितना प्यारा है,

ओ हो, कितना प्यारा है सिंगार,

की तेरी लेउ नजर उतार,

कितना प्यारा है ॥

सांवरिया तुमको किसने सजाया है,

तुझे सुन्दर से सुन्दर कजरा पहनाया है,

कितना प्यारा हैं सिंगार,

की तेरी लेउ नजर उतार,

कितना प्यारा है ॥

केशर चन्दन तिलक लगाकर,

सज धज कर के बैठ्यो है,

लग गए तेरे चार चाँद जो,

पहले तो निहार

कितना प्यारा है,

ओ हो, कितना प्यारा हैं सिंगार,

की तेरी लेउ नजर उतार,

कितना प्यारा है ॥

सांवरिया तेरा चेहरा चमकता है

तेरा कीर्तन बहुत बड़ा,

दरबार महकता है,

कितना प्यारा है,

ओ हो, कितना प्यारा हैं सिंगार,

की तेरी लेउ नजर उतार,

कितना प्यारा है ॥

किसी भगत से कह कर कान्हा,

काली टिकी लगवाले

या फिर तू बोले तो लेउ,

नूनराइ वार,

कितना प्यारा है,

ओ हो, कितना प्यारा हैं सिंगार,

की तेरी लेउ नजर उतार,

कितना प्यारा हैं ॥

सांवरिया तेरे भगतो को तेरी फ़िक्र

कही लग ना जाये तुझे,

दुनिया की बुरी नज़र,

कितना प्यारा है,

ओ हो, कितना प्यारा हैं सिंगार,

की तेरी लेउ नजर उतार,

कितना प्यारा है ॥

पता नहीं तू किस रंग का है,

आज तलक ना जान सकी,

बनवारी हमने देखे है तेरे रंग हजार,

कितना प्यारा हैं,

ओ हो, कितना प्यारा है सिंगार,

की तेरी लेउ नजर उतार,

कितना प्यारा है ॥

सांवरिया थोड़ा बच बच के रहना जी

कभी मान भी लो कान्हा,

भक्तो का कहना जी,

कितना प्यारा है,

ओ हो, कितना प्यारा हैं सिंगार,

की तेरी लेउ नजर उतार,

कितना प्यारा है ॥

सांवरिया तेरा रोज करू श्रृंगार

कभी कुटिया में मेरे,

आजाओ एक बार,

कितना प्यारा है,

ओ हो, कितना प्यारा है सिंगार,

की तेरी लेउ नजर उतार,

कितना प्यारा है ॥

Janmashtami

