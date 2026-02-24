Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

AC रिमोट में खूब बटन देखकर होती है कंफ्यूजन? यहां आसान शब्दों में समझें अलग मोड्स

Feb 24, 2026 06:08 pm ISTAvantika Jain लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

गर्मी के मौसम में एसी का इस्तेमाल अधिकतर अब हर घर में होने लगा है। बहुत  से लोग एसी का इस्तेमाल तो करते हैं लेकिन उसके रिमोट में खूब सारे बटन देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर आप भी एसी के सारे मोड्स को नहीं समझते हैं तो यहां आसान शब्दों में समझें।

AC रिमोट में खूब बटन देखकर होती है कंफ्यूजन? यहां आसान शब्दों में समझें अलग मोड्स

ज्यादातर घरों में एसी का इस्तेमाल किया जाता है और बहुत से लोग ऐसे हैं जो इसके रिमोट का इस्तेमाल सिर्फ ऑन/ऑफ के लिए करते हैं। हालांकि, एयर कंडीशनर के रिमोट में अलग-अलग बटन होते हैं जो खूब काम के होते हैं। अगर आप एसी के रिमोट में मौजूद सभी बटन को समझेंगे तो कई ऐसे खास फीचर्स को एक्टिवेट कर पाएंगे जो मौसम के मुताबिक आपके एसी को सही काम करने में मदद करेंगे।

ये भी पढ़ें:कम खर्च में घर चलाने के लिए अपनाएं ये 6 तरीके, नहीं होगी उधारी, होगी बचत

ड्राई मोड - बारिश के मौसम में जब चिपचिपी बढ़ जाती है तो यह मोड काम आ सकता है। ये मोड मुंबई, चेन्नई या कोलकाता जैसे शहरों में बहुत काम आ सकता है। यह मोड कमरे को बहुत ज्यादा ठंडा किए बिना हवा से एक्सट्रा नमी को हटा देता है। जिससे कमरा कम चिपचिपा हो जाता है।

कूल मोड - ये कूलिंग मोड है। गर्मियों के मौसम में ज्यादातर लोग इसी मोड के साथ एसी चलाते हैं। इसमें कंप्रेसर कमरे से गर्मी निकालने के लिए लगातार चलता रहता है। तेज गर्मी के लिए ये मौसम सबसे अच्छा है। इस मौसम में आप 24 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच एसी चला सकते हैं। बहुत से लोग तेज गर्मी लगने पर एसी के टेम्प्रेचर को 18 या 17 डिग्री पर सेट करेंगे। इसे बहुत कम सेट करने से कमरा जल्दी ठंडा नहीं होता बल्कि इससे कंप्रेसर को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है और बिजली की खपत बढ़ जाती है।

ऑटो मोड- ये एक स्मार्ट फीचर है जो कमरे के मौजूदा तापमान के मुताबिक कूलिंग, हीटिंग या फैन स्पीड को खुद बैलेंस करता है। यह उन लोगों के लिए बढ़िया है जो ऑटो सेटिंग पसंद करते हैं।

ये भी पढ़ें:लकड़ी के बर्तनों को साफ करने के लिए अपनाएं ईजी टिप्स, बिना मेहनत के चमकेंगे

फैन मोड - इस मोड में कोई कूलिंग नहीं होती, क्योंकि इस मोड में केवल एसी का पंखा चलता है। यह केवल हवा पास करने का काम करता है। यह मोड आपके काम तब आएगा जब कमरा पहले से ही ठंडा हो।

हीट मोड- बहुत से एसी मॉडल में गर्म और ठंडी हवा का फीचर होता है। यह मोड गर्म हवा फेंकता है और हीटर की तरह काम करता है। इस फीचर का इस्तेमाल सर्दियों में किया जा सकता है।

स्लीप मोड - रात में सोते समय इस फीचर का यूज कर सकते हैं। यह कुछ समय बाद तापमान को धीरे-धीरे बढ़ाता है ताकि ज्यादा ठंडा न हो। इससे बिजली की बचत होती है। इस फीचर में एसी से आने वाली कम्प्रेसर की अवाज भी कम हो जाती है।

स्विंग मोड - यह एसी फ्लैप को ऊपर-नीचे या साइड टू साइड घुमाता है ताकि हवा पूरे कमरे में समान रूप से फैले।

ये भी पढ़ें:शेफ ने किया शेयर भीगे राजमा-चना स्टोर करने के टिप्स
Avantika Jain

लेखक के बारे में

Avantika Jain
अवंतिका जैन ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री ली है। फिलहाल वह बतौर सीनियर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर लाइव हिंदुस्तान में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती हैं। एंटरटेनमेंट से जुड़ी खबरों को लिखने और वीडियोज बनाने में भी इनकी रुचि है। 5 साल से भी ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहीं अवंतिका लाइव हिन्दुस्तान से पहले ईटीवी भारत के दिल्ली डेस्क पर काम कर चुकी हैं। नई जगहों को एक्सप्लोर करना, नए लोगों से जुड़ना और फिल्में/वेब सीरीज देखने की शौकीन हैं। और पढ़ें
Air Conditioners

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।