आंखों की सूजन और काले घेरों के लिए आजमाएं सेलिब्रिटीज के पसंदीदा अंडर आई पैचेज

संक्षेप: अगर आप आंखों की सूजन, पिगमेंटेशन, डार्क सर्कल से परेशान रहते हैं, तो आंखों के निचले हिस्से पर आई पैच का इस्तेमाल करें। ये त्वचा को पोषण और हाइड्रेशन देता है। सेलेब्रिटीज भी इसे खूब पसंद कर रहे।

क्या आप आंखों के नीचे की त्वचा पर हुए काले घेरे, सूजन, पिगमेंटेशन और फाइन लाइंस को लेकर चिंतित रहते हैं? यदि हां, तो इसमें Under-Eye-Patches आपकी मदद कर सकते हैं। सही आई पैच का चयन करें और इन्हें सही से इस्तेमाल करने से कुछ दिनों में फर्क नजर आना शुरू हो जाएगा। इन्हें अप्लाई करने का सही तरीका मालूम होना चाहिए, ताकि इनमें मौजूद सभी पोषक तत्व त्वचा में पूरी तरह अवशोषित हो सकें। आज इस लेख के माध्यम से जानेंगे आई पैच अप्लाई करने का सही तरीका, साथ ही जानेंगे आखिर डार्क सर्कल, सूजन और पिगमेंटेशन का क्या कारण है और इससे कैसे बचा जा सकता है।

आंखों की निचली त्वचा पतली, कोमल और मुलायम होती है। बाहरी प्रदूषण, नींद की कमी, बढ़ती उम्र, अत्यधिक तनाव और देखभाल के प्रति लापरवाही बरतने से त्वचा प्रभावित हो सकती है। ऐसे में डार्क सर्कल, फाइन लाइंस, पिगमेंटेशन आदि जैसी समस्याएं बिल्कुल आम हो जाती हैं। अगर आप इन समस्याओं से दूर रहना चाहते हैं, तो आंखों के निचले हिस्से पर आई पैच जैसी स्किन केयर का इस्तेमाल करें। यहां की स्किन को सामान्य त्वचा से अलग और हल्के सामग्रियों से बने प्रोडक्ट्स की जरूरत होती है। इसके अलावा एक अच्छी नींद और आंखों को पर्याप्त आराम देना भी जरूरी है।

पहले जानते हैं आखिर क्या है Under-Eye-Patches? अंडर आई पैच आंखों के नीचे की त्वचा पर लगाया जाने वाला एक तरह का मास्क है, जो सीरम और जेल में डुबोया होता है। इनमें ह्वालूरॉनिक एसिड, कॉलेजन, विटामिन सी, पेप्टाइड और कैफीन जैसे एक्टिव इनग्रेडिएंट होते हैं। ये सभी डार्क सर्कल, सूजन, पिगमेंटेशन और फाइन लाइंस पर काम करते हुए उन्हें ठीक करने में मदद करते हैं। ये सामग्रियां अलग-अलग त्वचा समस्याओं पर काम करती हैं, साथ ही साथ आंखों के निचली त्वचा को पर्याप्त हाइड्रेशन प्रदान करते हुए उन्हें कोमल बनाता है और सूजन कम करता है।

यहां जानिए Under-Eye-Patches अप्लाई करने के स्टेप्स स्टेप 1: चेहरा अच्छी तरह साफ करें अंडर आई पैच अप्लाई करने से पहले क्लींजर से अपना चेहरा अच्छी तरह साफ करें। इससे पैच पर लगा सीरम और जेल त्वचा में पूरी तरह अवशोषित हो जाता है।

स्टेप 2: कुछ देर रेफ्रिजरेटर में रखें अगर आपके आंखों के नीचे सूजन रहती है, यानी आपको पफी आई की समस्या है। तो इसे कम करने के लिए आई पैच अप्लाई करने से पहले इन्हें कुछ देर रेफ्रिजरेटर में रखकर ठंडा होने दें। इस प्रकार आंखों के नीचे की त्वचा में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है, जिससे सीरम के एक्टिव इंग्रीडिएंट पूरी तरह अवशोषित हो जाते हैं। वहीं आपकी आंखों को आराम पहुंचता है।

स्टेप 3: साफ हाथों से अप्लाई करें इन्हें अप्लाई करने से पहले अपने हाथों को अच्छे से साफ करके सुखा लें। अब आई पैच के मोटे हिस्से को आंखों के बाहरी कोने पर और पतले हिस्से को आंखों के अंदर के कॉर्नर पर लगाएं।

स्टेप 4: इन्हें लगाकर कुछ देर आराम करें एक बेहतर परिणाम के लिए आई पैच अप्लाई करें और इन्हें 10 से 20 मिनट तक लगा हुआ छोड़ दें। इस प्रकार त्वचा में सीरम और जेल का पोषण पूरी तरह अवशोषित हो जाता है।

स्टेप 5: उंगलियों से थपकी दें आई पैच को 15 से 20 मिनट तक लगाकर रखने के बाद बचे हुए सीरम को उंगलियों से थपकी देकर त्वचा में धीमे-धीमे अवशोषित होने दें। इन्हें अप्लाई करने के फौरन बाद त्वचा को पानी या क्लींजर से न धोएं।

स्टेप 6: स्किन को हाइड्रेट करें इन्हें अप्लाई करने के बाद त्वचा पर कोई भी मॉइश्चराइजर लगाएं, विशेष रूप से आंखों के निचले हिस्से पर। ताकि हाइड्रेशन और सीरम से प्राप्त हुए पोषक तत्व, त्वचा में अच्छी तरह अवशोषित हो सके।

बेहतर परिणाम के लिए इन बातों का ध्यान रखें: अंडर आई पैच को हफ्ते में 2 से 3 बार अप्लाई करें।

पोषण के बेहतर अवशोषण के लिए मोटे क्रीमी लेयर की जगह लाइटवेट सीरम वाले आई पैच का इस्तेमाल करें।