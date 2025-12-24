Hindustan Hindi News
क्रिसमस ट्री असली है या नहीं? इन 5 आसान तरीकों से करें मिनटों में पहचान

संक्षेप:

Tips to Buy Real Christmas Tree : असली क्रिसमस ट्री की खुशबू और प्राकृतिक लुक घर में एक अलग ही रौनक भर देती है। तो इस क्रिसमस पर अगर आप प्लास्टिक के नहीं बल्कि असली क्रिसमस ट्री खरीदकर घर लाना चाहते हैं तो ये टिप्स आपकी मदद कर सकते हैं।

Dec 24, 2025 10:43 am ISTManju Mamgain लाइव हिन्दुस्तान
क्रिसमस के त्योहार का उत्साह और खुशी, सिर्फ ईसाई धर्म को मानने वाले लोगों तक ही सामित नहीं है। देशभर में लोग 25 दिसंबर के दिन क्रिसमस ट्री के पास खड़े होकर अपने सांता का इंतजार करते हैं। क्रिसमस ट्री के बिना खुशियों और मिठास से भरे इस त्योहार की कल्पना करना तक मुश्किल है। लोग इस दिन घर और क्रिसमस ट्री को सजाने के लिए खूबसूरत यूनिक चीजें खरीदते हैं। बता दें, भारत में आमतौर पर अराउकेरिया (Araucaria) या नॉरफोक आइलैंड पाइन (Norfolk Island Pine) को असली क्रिसमस ट्री के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। असली क्रिसमस ट्री की खुशबू और प्राकृतिक लुक घर में एक अलग ही रौनक भर देती है। तो इस क्रिसमस पर अगर आप प्लास्टिक के नहीं बल्कि असली क्रिसमस ट्री खरीदकर घर लाना चाहते हैं तो ये टिप्स आपकी मदद कर सकते हैं। आइए जानते हैं कैसे करें असली और नकली क्रिसमस ट्री की पहचान।

इन 5 तरह से करें असली-नकली क्रिसमस ट्री की पहचान

सुगंध से लगाएं पता

असली क्रिसमस ट्री में फ्रेश पाइन या सनोबर की तेज प्राकृतिक खुशबू आती है। इसके असली होने का पता लगाने के लिए असली पेड़ की पत्तियों को अपनी उंगलियों से थोड़ा रगड़ें। रगड़ने पर अगर आपको पाइन (Pine), देवदार या मिट्टी जैसी भीनी-भीनी प्राकृतिक खुशबू आए, तो वह असली है। नकली ट्री में कोई प्राकृतिक सुगंध नहीं होती,कभी-कभी प्लास्टिक की हल्की गंध आ सकती है।

ये भी पढ़ें:अपनी क्रिएटिविटी से बनाएं क्रिसमस को खास, 500 रुपये में घर को दें फेस्टिव लुक

पेड़ की सुइयां छूकर देखें

असली ट्री की सुइयां नरम, लचीली और प्राकृतिक लगती हैं। असली क्रिसमस ट्री की अगर आप किसी टहनी को मोड़ेंगे तो सुइयां आसानी से नहीं टूटेंगी या गिरेंगी। इस टेस्ट को करने के लिए एक टहनी को धीरे से अपनी उंगलियों के बीच मोड़ें। अगर वह आसानी से मुड़ जाती है और वापस अपनी जगह पर आ जाती है, तो वह असली और ताजा है। लेकिन अगर पत्ती मोड़ते ही 'कड़क' की आवाज के साथ टूट जाए, तो समझ लीजिए कि पेड़ सूख चुका है।

सुइयों का गिरना

प्राकृतिक पेड़ अपनी पुरानी पत्तियां झाड़ते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा पत्तियां गिरना खराब सेहत की निशानी है। पेड़ को हल्का सा पकड़कर उठाएं और जमीन पर धीरे से थपथपाएं या उसकी एक टहनी को सहलाएं। अगर कुछ पुरानी भूरी सुइयां गिरती हैं, तो यह सामान्य है। लेकिन अगर हरी पत्तियां भारी मात्रा में गिरने लगें, तो वह पेड़ न लें।

वजन और नमी

असली पेड़ के तने और मिट्टी में नमी होती है, जिसके कारण वह भारी महसूस होता है। उसी आकार के नकली पेड़ के मुकाबले असली पेड़ काफी वजनदार होगा। इसके अलावा असली पेड़ की टहनी को छूने पर वह थोड़ी ठंडी और 'सजीव' महसूस होगी, न कि रूखी या बेजान।

शाखाओं का झुकाव

असली क्रिसमस ट्री की पहचान करने के लिए सबसे पहले उसकी शाखाओं को देखें। असली पेड़ की शाखाएं एकदम परफेक्ट या सिमिट्रिकल (एक जैसी) नहीं होतीं। उनमें थोड़ी बहुत खामियां हो सकती हैं, जो उसकी प्राकृतिक सुंदरता का हिस्सा होती हैं। असली पेड़ की शाखाओं में वजन सहने की शक्ति होती है। अगर आप शाखा को थोड़ा नीचे खींचते हैं, तो वह वापस ऊपर जाएगी।

Manju Mamgain

लेखक के बारे में

Manju Mamgain
मंजू ममगाईं लाइव हिन्दुस्तान में लाइफस्टाइल सेक्शन में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। मंजू ने अपना पीजी डिप्लोमा भारतीय विद्या भवन, नई दिल्ली और ग्रेजुएशन दिल्ली विश्वविद्यालय से किया हुआ है। इन्हें पत्रकारिता जगत में टीवी, प्रिंट और डिजिटल का कुल मिलाकर 16 साल का अनुभव है। एचटी डिजिटल से पहले मंजू आज तक, अमर उजाला, सहारा समय में भी काम कर चुकी हैं। आज तक में लाइफस्टाइल और एस्ट्रोलॉजी सेक्शन लीड करने के बाद अब मंजू एचटी डिजिटल में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए काम कर रही हैं। और पढ़ें
