ये 8 किचन ऑर्गेनाइजर्स किचन में ऐड करेंगे मॉडर्न लुक, आज ही करें इनकी शॉपिंग
आजकल मॉडर्न और एस्थेटिक किचन का ट्रेंड है, ऐसे में बजट फ्रेंडली ऑर्गेनाइजर्स किचन को मॉडर्न लुक देंगे और आपका किचन क्लीन और फ्रेश दिखेगा।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
किचन एक ऐसी जगह है जिसको रोजाना साफ सफाई की आवश्यकता होती है। ऐसे में यदि आपके पास ऑर्गेनाइजर्स नहीं है, तो चीजों को सही से रखने में मुश्किल होती है। जिसमें ऑर्गेनाइजर्स आपकी मदद करेंगे। वहीं आजकल मॉडर्न और एस्थेटिक किचन का ट्रेंड है, ऐसे में बजट फ्रेंडली ऑर्गेनाइजर्स किचन को मॉडर्न लुक देंगे और आपका किचन क्लीन और फ्रेश दिखेगा। इनकी मदद से किचन के छोटे-मोटे सामान ऑर्गेनाइज्ड रहते हैं और समय की भी बचत होती है। आज हम आपके लिए किचन ऑर्गेनाइजर्स के कुछ बेस्ट विकल्प लाए हैं, जिन्हें आप आकर्षक डिस्काउंटेड प्राइस पर आर्डर कर सकती हैं।
JD Fresh का 360 डिग्री रोटेटिंग ऑर्गेनाइजर एक परफेक्ट किचन ऑर्गेनाइजर है। प्लास्टिक मटेरियल से तैयार ये मल्टीफंक्शनल ऑर्गेनाइजर देखने में काफी एसथेटिक और क्लासी है, जिसे आप किचन के किसी भी कॉर्नर में रख सकती हैं। वही इन्हें डाइनिंग टेबल पर भी रखा जा सकता है। इनमें नॉन स्लीपरी स्टैंड बने हैं, जिनकी मदद से ये काउंटर टॉप से हिलते नहीं है।
YOOKEER RUSTIC का 2 लेयर वाला ये वुडन ऑर्गेनाइजर क्यूट और एस्थेटिक है। यह आजकल काफी ट्रेंड में है और लोगों इसे बेहद पसंद कर रहे हैं। इस पर रोजाना इस्तेमाल में आने वाले छोटे-मोटे मसाले के डब्बे आदि आराम से एडजस्ट हो जाते हैं और आपका काउंटर क्लीन रहता है। मेटल स्टैंड पर बने ब्राउन रंग के वुडन रैक किचन में एस्थेटिक ऐड करेंगे। इसे किचन के उन कॉर्नर में रख सकते हैं, जो अक्सर खाली रह जाते हैं।
सब्जी, फल आदि रखने के लिए एक सही और किफायती ऑर्गेनाइजर की तलाश है, तो ये प्लास्टिक ऑर्गेनाइजर रैक आपके काम आयेंगे। प्लास्टिक मटेरियल से तैयार ये वेजिटेबल ट्रॉली आज ही ऑर्डर करें। इसमें 3 लेयर हैं, जिनमें आलू, प्याज और अन्य रोजाना इस्तेमाल में आने वाली सब्जियां आराम से राखी जा सकती हैं। ये किचन के किसी भी कोने में एडजस्ट हो जाएंगे, वहीं इस समय इस पर 51% का ऑफ भी उपलब्ध है।
स्टेनलेस स्टील मेटेरियल से तैयार 3 लेयर के इस किचन ऑर्गेनाइजर को काउंटर के किसी भी खाली कोने में रखें। अक्सर किचन का कॉर्नर स्पेस खाली रह जाता है, इसे खासकर उन्हें स्पेस के लिए डिजाइन किया गया है। यह ऑर्गेनाइजर आपको जरूर ऑर्डर करना चाहिए। आवश्यकता अनुसार ऑयल, मसाले आदि के डब्बे इनपर ऑर्गेनाइज्ड रहेंगे, इस तरह चीजें आसानी से मिल जाएंगी और समय की बचत होगी।
सभी के किचन में सिंक तो जरूर होता है और जिसके नीचे की जगह हमेशा खाली रहती है। अगर इस हिस्से में एक सही ऑर्गेनाइज लगाया जाए और प्रॉपर साफ सफाई रखी जाए, तो इस जगह का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। प्लास्टिक मेटेरियल से तैयार इस एडजेस्टेबल किचन ऑर्गेनाइजर को किचन सिंक एरिया में लगाएं, जिस पर रोजाना इस्तेमाल में आने वाली कई चीजें आराम से एडजस्ट हो जाएंगी। इस समय इन पर 42% का ऑफ उपलब्ध है, तो ज्यादा न सोचे मोबाइल उठाएं और इन्हें आज ही ऑर्डर करें।
LYROVO का काउंटर टॉप ऑर्गेनाइजर 2 लेयर में आएगा। इसे काउंटरटॉप के खाली जगह पर रखें, और आवश्यकता अनुसार ऑयल, मसाले आदि के डब्बे इनपर ऑर्गेनाइज्ड रहेंगे, इस तरह चीजें आसानी से मिल जाएंगी और समय की बचत होगी। इन्हें आराम से इधर-उधर मूव किया जा सकता है। साथ ही ये देखने में भी एस्थेटिक है, और इनका मेटेरियल भी ड्यूरेबल है। एक ही प्रोडक्ट में इतनी सारी क्वालिटी आपको एक साथ नहीं मिलेगी, इसे हाथ से न जाने दें। इस समय ये 53% के ऑफ पर उपलब्ध है।
किचन में चीजों को ऑर्गेनाइज्ड रूप से रखना चाहते हैं और एक मॉडर्न लुक ऐड करना है, तो ये किचन ऑर्गेनाइजर जरूर ऑर्डर करें। ये 2 लेयर में आयेगा, जो आपके किचन के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। खासकर छोटे किचन के लिए यह परफेक्ट रहेगा। इसे आराम से काउंटर पर कहीं भी ऑर्गेनाइज रूप से रख दें और अपनी आवश्यकता अनुसार चीजों को इस पर एडजस्ट करें। इस तरह काउंटर स्पेस की बचत होगी और छोटी-छोटी डब्बे एवं तेल कंटेनर्स भी ऑर्गेनाइज्ड रहेंगे।
इस ऑर्गेनाइजर को किचन कॉर्नर्स में आराम से एडजस्ट किया जा सकता है। तीन लेयर में आने वाला ये काउंटर टॉप स्टोरेज रैक बड़े काम की चीज है। चकला, बेलन, मसालदानी आदि जैसी चीजें आराम से आ जाएंगी। इनकी मदद से कॉर्नर स्पेस काम में आ जाता हैं। तो इंतजार कैसे 61% के ऑफ पर केवल ₹270 में इसे घर बैठे ऑर्डर करें। इसका स्टेनलेस स्टील मैटेरियल भी ड्यूरेबल है, जो लंबे इस्तेमाल के बाद भी खराब नहीं होगा।
लेखक के बारे मेंAnjali Kumari
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।