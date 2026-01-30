Hindustan Hindi News
Flipkart से खरीदें किचन ऑर्गेनाइजर्स के बेस्ट विकल्प, पाएं आकर्षक डिस्काउंट एवं ऑफर्स

FLIPKART पर किचन ऑर्गेनाइजर्स की वैरायटी उपलब्ध है, वो भी आकर्षक डिस्काउंट एवं डील्स के साथ। यानी आप इन्हें MRP से बेहद सस्ते में ऑर्डर कर सकती हैं।

Jan 30, 2026 05:33 pm IST Anjali Kumari
किचन को चाहे जितना भी क्लीन कर लें, वो हर रोज गंदी हो जाती हैं। परंतु अगर रोजाना इस्तेमाल में आने वाली चीजों को ऑर्गेनाइज्ड रूप से रखा जाए, तो परेशानी और समय दोनों की बचत हो सकती है। इसमें किचन ऑर्गेनाइजर्स आपकी मदद करेंगे। FLIPKART पर किचन ऑर्गेनाइजर्स की वैरायटी उपलब्ध है, वो भी आकर्षक डिस्काउंट एवं डील्स के साथ। यानी आप इन्हें MRP से बेहद सस्ते में ऑर्डर कर सकती हैं। तो इंतजार कैसा आइए एक्सप्लोर करते हैं, इनके बेस्ट विकल्प।

इस ऑर्गेनाइजर कॉम्बो सेट में 360 डिग्री रोटिंग ट्रे मिल जाएगा, साथ में प्लास्टिक मेटेरियल से तैयार फ्रूट और वेजिटेबल ट्रॉली भी आएगी। ये कॉम्बो आपके किचन में बहुत काम आएगा। एक में आप रोजाना इस्तेमाल होने वाली सब्जियों को ऑर्गेनाइज्ड रूप से रख सकती हैं और दूसरा छोटे-मोटे बोतल आदि को समेटे रखने में मदद करेगा। 70% के ऑफ पर केवल 299 रुपए में ये दोनों चीजें घर बैठे ऑर्डर कर सकती हैं।

प्लास्टिक मेटेरियल से तैयार इस वेजिटेबल ऑर्गेनाइजर स्टोरेज ट्रॉली में आप रोजाना इस्तेमाल में आने वाली फल और सब्जियों को ऑर्गेनाइज्ड रख सकते हैं। ये 3 लेयर में आएंगे, जो बड़े काम की चीज है, इसे किचन के उन कॉर्नर में रख सकते हैं, जो अक्सर खाली रह जाते हैं। इसका प्लास्टिक मटेरियल ड्यूरेबल है, जो लंबे समय तक इस्तेमाल करने के बाद भी जल्दी खराब नहीं होगा। वहीं आप इन्हें आराम से घर पर असेंबल कर सकते हैं।

अगर आपका किचन छोटा है, तो स्टेनलेस स्टील मेटेरियल से तैयार ये दोनों किचन स्टोरेज ऑर्गेनाइजर आपके बेहद काम आयेंगे। इसे किचन के किसी भी कॉर्नर में रख सकते हैं। इसमें रोजाना इस्तेमाल में आने वाली छोटे मोटे मसाले आदि के डब्बे ऑर्गेनाइज्ड रहेंगे। इस प्रकार चीजें इधर-उधर नहीं फैलती, वो अपने जगह पर रहती हैं। आपके लिए इन्हें ढूंढना भी बेहद आसान हो जाता है।

अगर आप भी अपने किचन में कॉर्नर स्पेस का प्रयोग करना चाहती हैं, तो स्टेनलेस स्टील से तैयार ये कॉर्नर ऑर्गेनाइजर जरूर ऑर्डर करें। इसमें रोजाना इस्तेमाल के बाद चकला बेलन और मसलदानी रख सकती हैं। ये चीजें रोजाना इस्तेमाल आती हैं, ऐसे में इन्हें रखने के लिए जगह बना दी जाए तो काम आसान हो जाता है। इससे जगह की बचत होगी और आपका किचन भी साफ रहेगा।

मेटल से तैयार ये 2 टायर स्पाइस रैक आपके किचन की शोभा बढ़ा देगा। इन्हें काउंटर के खाली जगह पर रखें, इनमें रोजाना इस्तेमाल में आने वाले छोटे-मोटे डब्बों को ऑर्गेनाइज्ड रखा जा सकता है। खास कर ये मसाले के डब्बे रखने के लिए परफेक्ट रहेंगे। इस प्रकार किचन क्लीन और फ्रेश रहता है, और समान ढूंढने में समय व्यर्थ नहीं होगी। इस समय ये 82% के ऑफ पर उपलब्ध मिल जाएगा, तो इंतजार कैसा मौके का फायदा उठाना न भूलें।

अक्सर सिंक के नीचे जगह खाली रह जाती है, यदि आप इन ऑर्गेनाइजर्स पर गौर करें तो अब आप अपने उन खाली एरिया को भी इस्तेमाल में ला सकते हैं। इनमें रोजाना इस्तेमाल होने वाली कई चीजें आराम से एडजस्ट हो जाएंगी। किचन में जगह की बचत होगी और आपका अंडर सिंक एरिया क्लीन और ऑर्गेनाइज्ड रहेगा। प्लास्टिक मटेरियल से तैयारी अंडर सिंक ऑर्गेनाइजर स्लाइडिंग ड्राइवर स्टाइल में आयेंगे, इस प्रकार आपके लिए इन्हें इस्तेमाल करना भी आसान हो जाएगा।

प्लास्टिक मटेरियल से तैयार इस 3 लेयर स्टोरेज रैक में रोजाना इस्तेमाल में आने वाले छोटे-मोटे डब्बे आराम से एडजस्ट हो जाएंगे। साथ ही आप चाहें तो इनमें फल, सब्जी इत्यादि भी रख सकते हैं। इस ट्रॉली में चक्के लगे हैं, इस तरह इन्हें इधर-उधर मूव करने में भी आसानी होगी। अगर आपका किचन छोटा है तो इस प्रोडक्ट को जरूर ऑर्डर करें। इस तरह जगह की बचत होगी और आपका किचन ऑर्गेनाइज्ड और क्लीन रहेगा।

Salman का 2 टायर ऑर्गेनाइजर देखने में एस्थेटिक है, ये आपके किचन को मॉडर्न और एसथेटिक लुक देगा। साथ ही साथ इनमें रोजाना इस्तेमाल जाने में वाले मसाले के डब्बे आदि आराम से एडजस्ट हो जाएंगे। इस प्रकार किचन ऑर्गेनाइज्ड रहता है। खासकर अगर आपका किचन छोटा है, तो इसे जरूर ऑर्डर करें। इस समय इसपर 47% का ऑफ मिल रहा है, ये मौका बार-बार नहीं आएगा इसे फौरन ऑर्डर करें।

