काम की बात: किचन में गैस की पाइप में लगी आग बुझाने का तरीका जरूर जानें
किचन में लगी आग बुझाने के लिए पानी का इस्तेमाल नहीं किया जाता बल्कि सही तकनीक से गैस को मिलने वाली ऑक्सीजन को रोका जाता है। इसिलए जब कभी गैस की पाइप में आग लगे तो उसे बुझाने का तरीका जरूर याद रखें।
किचन में खाना बनाना तो सभी सीखते हैं लेकिन किचन से जुड़े सेफ्टी टिप्स को जानना भी जरूरी है। मुसीबत के समय आपका दिमाग सही तरीके से काम करेगा तभी मुसीबत से निपटा जा सकता है। आमतौर पर आग बुझाने के लिए पानी का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन किचन में लगी आग बुझाने के लिए भूलकर भी पानी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। खासतौर पर आग अगर चूल्हे में लगी गैस की पाइप में लगी है। अगर कभी गैस की लीकेज की वजह से चूल्हे को सिलेंडर से जोड़ने वाली पाइप में आग पकड़ ले तो उसे बुझाने का सही तरीका जरूर पता होना चाहिए। एक गलती आग को भड़का सकती है और आग सिलेंडर को पकड़ सकता है जिससे बड़ी दुर्घटना का डर बन जाता है।
फायर फाइटर गैस की पाइप में लगी आग को बुझाने का सही तरीका बताते हैं, आप भी जान लें।
- गैस की आग बुझाने के लिए ऑक्सीजन सप्लाई बंद करना जरूरी है
- गैस लीकेज की वजह से जब आग लगती है तो इसे बुझाने के लिए जरूरी है कि आग को मिलने वाली ऑक्सीजन की सप्लाई बंद कर दी जाए। इसीलिए जब सिलेंडर पर आग लगती है तो हमेशा गीले भारी कपड़े से इसे ढंकने या फिर किसी भारी बर्तन को उलट कर रखने की सलाह दी जाती है। जिससे गैस को ऑक्सीजन ना मिले और फौरन वो बुझ जाए।
- गैस की पाइप में आग लगे तो सबसे पहले रेगुलेटर को बंद कर दें।
- लेकिन गैस की पाइप चूंकि एक समतल एरिया पर नहीं होती वो चूल्हे से लेकर सिलेंडर तक में लटकती रहती है ऐसे में बर्तन उलट कर रखने पर भी इसको ऑक्सीजन मिलती रहती है और ये आग नहीं बुझती। जब आग गैस की पाइप पर लगी हो और वो पाइप चूल्हे से कनेक्ट है वर्टिकली लटक रही है तो उसे बुझाने के लिए सबसे काम का उपाय झाड़ू होता है।
मौके पर ना मिले कंबल या मोटा कपड़ा
गैस की पाइप में आग पकड़ लें और आसपास मोटा-भारी कपड़ा या कंबल ना हो तो झाड़ू का इस्तेमाल करें।
झाड़ू का करें इस्तेमाल
आग पर काबू पाने के लिए दिमाग का सही इस्तेमाल करना जरूरी होता है। गैस की पाइप में अगर आग लग गई है और आपके आसपास भारी कपड़ा ना हो और बर्तन उलटने की जगह ना हो तो झाड़ू को तेजी से और झटके से आग पर मारने से आग बुझ जाती है। लेकिन इस प्रोसेस को फॉलो करने के साथ सेफ्टी के दूसरे जरूरी प्रोसेस को भी जरूर फॉलो करें।
गैस पाइप में आग लगे तो सबसे पहले क्या करें
- गैस की पाइप में आग लग गई तो सबसे पहले रेगुलेटर को बंद करें।
- खिड़की दरवाजों को फौरन खोल दें, जिससे गैस बाहर निकलें और वेंटिलेशन हो।
- गलती से भी घर के किसी भी इलेक्ट्रॉनिक स्विच बोर्ड को ऑन या ऑफ ना करें।
- किसी भी तरह का खुला फायर माचिस, रेगुलेटर, बीड़ी, सिगरेट,दीया जलता हुआ ना रखें।
- फायर ब्रिगेड को कॉल करना जरूर याद रखें।
- इसके साथ ही आग बुझाने के जरूरी टिप्स को हमेशा याद रखें। जल्दीबाजी और मुसीबत में दिमाग को शांत रख सही एक्ट करना जरूरी होता है।
लेखक के बारे मेंAparajita
अपराजिता शुक्ला पिछले छह सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।
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अपराजिता शुक्ला पिछले छह से अधिक सालों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती आ रही हैं। करियर की शुरुआत अमर उजाला डिजिटल में इंटर्नशिप और फिर बतौर जूनियर कंटेंट राइटर के रूप में की। जहां पर उन्हें मिसेज इंडिया 2021 की रनर अप के इंटरव्यू को भी कवर करने का मौका मिला। वहीं अब लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अपराजिता शुक्ला ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बी.कॉम के साथ मास कम्यूनिकेशन की डिग्री ली है।
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