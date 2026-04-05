ग्रोसरी को रखना है लंबे समय तक फ्रेश, तो ऑर्डर करें डब्बों के ये 8 सुरक्षित सेट
ग्रोसरी रखने के लिए सुरक्षित कंटेनर्स की तलाश है, तो Amazon के इन विकल्पों पर एक नजर जरूर डालें। इस समय ये सभी डिस्काउंटेड प्राइस पर उपलब्ध मिल जाएंगे।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
हर महीने ग्रोसरी स्टोर करते वक्त कौन सी चीज कहा रखें, इसे लेकर 10 बार सोचना पड़ता है? तो तो अब ऐसा नहीं होगा! Amazon पर कई सुरक्षित स्टोरेज जार किफायती दाम पर उपलब्ध हैं, जिनमें सभी चीजें लंबे समय तक फ्रेश रहती हैं और उनका असल स्वाद एवं फ्लेवर भी बरकरार रहता है। कुछ समय पहले तक मेरे ग्रोसरी आइटम भी जल्दी खराब हो जाते थे परंतु इन एयर टाइट कंटेनर्स की मदद से वो लंबा चलते हैं और खाने पीने की चीज बिल्कुल भी बर्बाद नहीं होती। तो ज्यादा न सोचें, आकर्षक डिस्काउंट प्राइस पर इन्हें घर बैठे ऑर्डर करें।
Pearlpet के एयर टाइट कंटेनर, प्रीमियम क्वालिटी प्लास्टिक से तैयार किए गए हैं। ये बीपीए फ्री हैं, यानी इनमें खाने पीने की चीजें पूरी तरह सुरक्षित रहेंगी। साथ ही साथ ये ट्रांसपेरेंट हैं, यानी इनमें रखी चीजों को इस्तेमाल करना बेहद आसान होता है। इन्हें ढूंढने में ज्यादा समय व्यर्थ नहीं होगा। ये 300ml का 6 का सेट आयेगा, जिसमें अलग-अलग तरीके के मसाले स्टोर कर सकती हैं।
अगर आपको भी ग्रोसरी स्टोरेज के लिए एयर टाइट डब्बे चाहिए तो ये विकल्प बिल्कुल परफेक्ट रहेंगे। 1200ml का 6 पीस का सेट केवल 449 में उपलब्ध है। ये एक बेहतरीन डील है, इसे हाथ से न जाने दें। ये ट्रांसपेरेंट कंटेनर्स 6 के सेट में आएंगे। इतना ही नहीं ये बीपीए फ्री हैं, यानी इनमें खाने पीने की चीजें पूरी तरह सुरक्षित रहेंगी।
Amazon Brand के ये एयर टाइट स्टोरेज कंटेनर्स आपके किचन की शोभा बढ़ा देंगे। इनमें ग्रॉसरी आइटम आराम से स्टोर किए जा सकते हैं। 1400ml के 6 डब्बे आ जाएंगे। दाल, चना सूजी, बेसन के लिए यह पूरी तरह सुरक्षित हैं, न तो स्वाद बिगड़ेगा और न ही फ्लेवर। अगर आप भी लंबे समय से कंटेनर्स की तलाश में हैं, तो इसे आज ही ऑर्डर करें।
Cello के इस स्टोरेज कंटेनर में अलग-अलग साइज के 18 डब्बे आएंगे, साथ में एयर टाइट ढक्कन मिल जाएगा। इस प्रकार इनमें मसाले से लेकर ड्राई फ्रूट्स हो या अन्य ग्रोसरी आइटम आप आराम से रख सकते हैं। ये पूरी तरह सुरक्षित हैं और इनमें खाने पीने की चीजें लंबे समय तक फ्रेश रहती हैं। इस समय इस प्रोडक्ट पर 51% का ऑफ उपलब्ध है, आधे दाम में इसे घर बैठे ऑर्डर करें।
Amazon Brand के ये एयर टाइट कंटेनर BPA फ्री मटेरियल से तैयार किए गए हैं। में 1.2 लीटर के डब्बों में अलग-अलग ग्रॉसरी जैसे दाल, राजमा, चने आदि आप आराम से स्टोर कर सकती हैं। ये टॉक्सिंस प्लीज नहीं करते इसलिए इनमें खाने पीने की चीजें पूरी तरह सुरक्षित रहती हैं। साथ ही आपको एयर टाइट ढक्कन मिल जाता है, जिससे रोजाना के इस्तेमाल की चीजों में हवा नहीं लगता। ये 6 सेट का किचन कंटेनर ग्रॉसरी स्टोरेज के लिए पूरी तरह से परफेक्ट है। तो ज्यादा न सोचें, 42% के ऑफ पर इसे आज ही ऑर्डर करें।
ये ग्लास जार सेट स्टेनलेस स्टील ढक्कन के साथ आएगा। यह देखने में आकर्षण है साथ इसका मटेरियल सुरक्षित और ड्यूरेबल है। 1000ml के इन डब्बों में नियमित ग्रॉसरी स्टोर करें, ये टॉक्सिन फ्री हैं और खाने पीने की चीजों को पूरी तरह सुरक्षित रखते हैं। ग्रॉसरी स्टोर करने के लिए अच्छी क्वालिटी के डब्बों की तलाश है, तो ये विकल्प हाथ से न जाने दें। मसाला, चाय, कॉफी, चीनी, दाल, चावल, पास्ता आदि रखने के लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेंगे।
महीने की ग्रोसरी आते ही छोटी मोटी चीजें कहां रखें इसे लेकर कन्फ्यूज हो जाती हैं, तो हमारे पास इसका एक बेहतरीन सॉल्यूशन है। GOLWNY के ये डब्बे ग्रॉसरी स्टोरेज में आपकी मदद करेंगे। इन ट्रांसपेरेंट जार में एयर टाइट कंटेनर मिल जाएगा, जिससे आप इनमें सुरक्षित रूप से खाने पीने की चीजें स्टोर कर सकती हैं। BPA फ्री है, इसलिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है।
GOLWYN के 1200ML के 8 ट्रांसपेरेंट एयर टाइट कंटेनर्स का ये सेट किचेन स्टोरेज में बहुत काम आएगा। अक्सर हम गलत डब्बों का इस्तेमाल करते हैं, जिससे ग्रोसरी आइटम जल्दी खराब हो जाते हैं। परंतु ये डब्बे किसी तरह का टॉक्सिंस रिलीज नहीं करते और खाने पीने की चीजों को पूरी तरह सुरक्षित रखते हैं। साथ ही ये ट्रांसपेरेंट हैं, तो आपको बार-बार डब्बों का ढक्कन खोलने की जरूरत नहीं पड़ती, जरूरत अनुसार चीजों को इस्तेमाल करें।
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लेखक के बारे मेंAnjali Kumari
अंजली कुमारी:4 साल के डिजिटल पत्रकारिता के अनुभव के साथ अंजली कुमारी लाइव हिंदुस्तान में एफिलिएट लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए बतौर लेखक काम कर रही हैं। अपने लेख के माध्यम से फैशन, लाइफस्टाइल, हेल्थ स्किन केयर, ब्यूटी, ट्रैवल, फिटनेस प्रोडक्ट से जुड़ी जानकारी इक्कठा कर, विश्वसनीय और प्रामाणिक प्रोडक्ट्स लेकर आती हैं। इससे पहले 3 वर्षों तक हेल्थ शॉट्स पर खानपान, सौंदर्य, मानसिक स्वास्थ्य और यौन शिक्षा से जुड़े विषय पर रिसर्च लेखन करती थीं।
करियर का सफर: अंजली ने 2022 में हेल्थशॉट्स के साथ डिजिटल मीडिया में अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत की। करियर की शुरुआत हेल्थ शॉट्स में लाइफस्टाइल लेखक के तौर पर हुई, जहां अपने लेख, रिसर्च और साक्षात्कार के माध्यम से महिलाओं में सेहत संबंधी जागरूकता बढ़ाने के लिए काम कर रही थीं।
एजुकेशन: गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म में BA की डिग्री हासिल करने के बाद 4 साल से पत्रकारिता में सक्रिय रही हैं। पत्रकारिता केवल एक पेशा नहीं है, बल्कि समाज से जुड़े रहने, अपने आसपास और देश के लोगों को बेहतर ढंग से समझने का माध्यम भी है।
विशेषज्ञता: अंजली कुमारी अपने लेख के माध्यम से ऑनलाइन शॉपिंग के बढ़ते ट्रेंड के बीच रिव्यू, रेटिंग और उपभोक्ताओं के अनुभव के आधार पर आप तक विश्वसनीय प्रोडक्ट्स पहुंचाने की कोशिश करती हैं। फैशन, ब्यूटी, स्किन केयर, हेल्थ, फिटनेस और वेलनेस से जुड़े प्रोडक्ट्स पर अच्छी पकड़ रखती हैं। अंजली अपने लेख में जटिल विषयों पर बात करते हुए सरल भाषा का इस्तेमाल कर उन्हें सभी के समझने योग्य बनाने की कोशिश करती हैं। लेखन में शोध और एक्सपर्ट एडवाइस लेख को विश्वसनीय बनाते हैं।
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