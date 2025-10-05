Amazon से डिस्काउंटेड प्राइस पर ऑर्डर करें किचन कंटेनर/डब्बे
यहां हम आपके लिए स्टोरेज डब्बों के कुछ बेस्ट विकल्प लेकर आए हैं, जो पूरी तरह सुरक्षित हैं। इनमें मंथली ग्रॉसरी का सामान जैसे दाल, चावल, चीनी, आदि पूरी तरह सुरक्षित रहते हैं।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
मार्केट में तरह तरह के सस्ते प्लास्टिक स्टोरेज कंटेनर उपलब्ध हैं, परंतु इनमें खाने पीने का सामान रखना बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। ऐसे में आप अपनी ग्रॉसरी किन डब्बों में रखती हैं, इसका ध्यान जरूर रखें। यहां हम आपके लिए स्टोरेज डब्बों के कुछ बेस्ट विकल्प लेकर आए हैं, जो पूरी तरह सुरक्षित हैं। इनमें मंथली ग्रॉसरी का सामान जैसे दाल, चावल, चीनी, आदि पूरी तरह सुरक्षित रहते हैं। हमेशा BPA फ्री प्लास्टिक कंटेनर्स का इस्तेमाल करना चाहिए। इसमें खाने पीने की चीज सुरक्षित रहती है और आपकी सेहत भी बनी रहती है।
Sumeet का स्टेनलेस स्टील मेटेरियल से तैयार 400ml का एयर टाइट स्टोरेज कंटेनर जार प्रीमियम क्वालिटी मटेरियल से तैयार किए गए हैं। इनमें खाना पूरी तरह सुरक्षित रहता है और खाने का नेचुरल फ्लेवर और स्वाद दोनों बरकरार रहता है। इनमें आपको 6 का सेट मिलेगा, जिसमें रोजाना इस्तेमाल होने वाली चीजें स्टोर कर सकते हैं।
Quantity: 400ml - 6 का set
Xmart का प्लास्टिक स्टोरेज जार एयर टाइट कंटेनर किचन ग्रॉसरी स्टोरेज के लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। इनकी मदद से आपके ग्रोसरी आइटम न केवल सुरक्षित रहते हैं, बल्कि इन्हें ऑर्गेनाइज्ड रूप से रखा जा सकता है। इसे 58% के ऑफ के साथ ही ऑर्डर करें। इसमें अलग-अलग साइज के कंटेनर बॉक्स मिल जाएंगे।
Quantity: 16 पीस का सेट
250ml के 4 डब्बे
350ml के 4 डब्बे
650ml के 4 डब्बे
1200ml के 4डब्बे
अगर आप ग्रॉसरी आइटम स्टोर करने के लिए अच्छी क्वालिटी के डब्बों की तलाश में हैं, तो ये ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। ये एयर टाइट कंटेनर BPA फ्री हैं, इनमें खाद्य पदार्थों का असल स्वाद और फ्लेवर बरकरार रहता है। इन ट्रांसपेरेंट कंटेनर में ग्रोसरी की सभी चीजें स्टोर कर सकती हैं। साथ ही चीज ढूंढने में भी ज्यादा समय नहीं लगेगा। इस 24 पीस के सेट में अलग-अलग कैपेसिटी के कंटेनर मिल जाएंगे, जिन्हें आप अपनी आवश्यकता अनुसार इस्तेमाल कर सकते हैं।
Quantity: 24 पीस का सेट
350ml के 6 डब्बे
650ml के 6 डब्बे
950ml के 6 डब्बे
1400ml के 6 डब्बे
HAZEL का स्टेनलेस स्टील स्टोरेज जार कंटेनर ग्रॉसरी स्टोरेज के लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। ये आइटम टॉक्सिंस रिलीज नहीं करते इसलिए इनमें खाने पीने की चीजें पूरी तरह सुरक्षित रहती हैं। साथ ही ये एयर टाइट है, इसलिए इनमें चीजें लंबे समय तक चलती हैं। इस कंटेनर सेट का बीच का हिस्सा ट्रांसपेरेंट है, जिससे आपकी चीजें आर पार नजर आती है। इनमें स्नैक्स के साथ ही रोजाना के इस्तेमाल के छोटे मोटे आइटम जैसे राजमा, चना, सोया बड़ी आदि रख सकते हैं।
Quantity: 500ml के 6 डब्बे
VOLTURI का एयर टाइट कंटेनर बॉक्स किचन की छोटी-मोटी चीजों को ऑर्गेनाइज्ड रखने में आपकी मदद करेगा। ये BPA फ्री प्रोडक्ट खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक सुरक्षित रहता रखता है, जिससे आपकी ग्रोसरी आइटम जल्दी खराब नहीं होती। ये खाने का असल स्वाद और खुशबू दोनों लंबे समय तक बरकरार रखता है। इसपर 75% का ऑफ उपलब्ध है, इसे आज ही ऑर्डर करें।
Quantity: 1200ml के 6 डब्बे
क्या आप भी अच्छी क्वालिटी के ग्रॉसरी स्टोरेज कंटेनर की तलाश में हैं? तो NATULIX का स्टेनलेस स्टील स्टोरेज कंटेनर सेट जरूर ट्राई करें। इन एयर टाइट BPA फ्री कंटेनर में ग्रॉसरी आइटम लंबे समय तक फ्रेश रहते हैं, साथ ही खाद्य पदार्थों का असल स्वाद भी बरकरार रहता है। वहीं किचन ऑर्गेनाइज्ड और साफ दिखता है। इसका ढक्कन ट्रांसपेरेंट हैं, इसलिए चीजें ढूंढने में समय व्यर्थ नहीं करना पड़ेगा।
Quantity: 1250ml के 6 का सेट
AMAZON BRAND का प्लास्टिक कंटेनर एयर टाइट है, इनमें रखा ड्राई फ्रूट्स, खाद्य पदार्थ और ग्रॉसरी आइटम लंबे समय तक फ्रेश रहेंगे। ये BPA फ्री है, यानी नॉन टॉक्सिक है, इसलिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। इस प्रकार किचन ऑर्गेनाइज्ड और साफ दिखता है। ये कंटेनर ट्रांसपेरेंट हैं, इसलिए चीजें ढूंढने में समय व्यर्थ नहीं होता।
Quantity: 800ML के 6 डब्बे
GOLWYN का एयर टाइट स्टोरेज कंटेनर बड़े काम की चीज है। इसमें ग्रॉसरी आइटम, जैसे अलग अलग दाल और राजमा, चना आराम से स्टोर किए जा सकते हैं। एयर टाइट ढक्कन के साथ आपको ट्रांसपेरेंट कंटेनर मिल जाएगा, जो आपके लिए चीजों को ढूंढना आसान बना देगा। इन एयर टाइट BPA फ्री कंटेनर में ग्रॉसरी आइटम लंबे समय तक फ्रेश रहते हैं, साथ ही खाद्य पदार्थों का असल स्वाद भी बरकरार रहता है। इसपर 72% का ऑफ मिल जाएगा, इसे आज ही ऑर्डर करें।
Quantity: 1200ML के 8 डब्बे
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।