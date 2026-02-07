Hindustan Hindi News
ऑयल स्पिल साफ करने की सही ट्रिक, ज्यादातर लोग करते हैं गलती

संक्षेप:

किचन में तेल गिर जाए तो ज्यादातर लोग तुरंत टिशू पेपर उठा लेते हैं, लेकिन इससे गंदगी और बढ़ जाती है। इस देसी हैक से आप मिनटों में बिना फिसलन और दाग के तेल साफ कर सकते हैं।

Feb 07, 2026 09:25 am ISTShubhangi Gupta लाइव हिन्दुस्तान
किचन में खाना बनाते समय तेल गिर जाना कोई नई बात नहीं है। गैस के पास, काउंटरटॉप या फर्श पर गिरा तेल ना सिर्फ गंदगी फैलाता है, बल्कि फिसलने का खतरा भी बढ़ा देता है। ऐसे में ज्यादातर लोग तुरंत टिशू पेपर या कपड़ा उठाकर तेल पोंछने लगते हैं। लेकिन यही सबसे बड़ी गलती साबित होती है।

जब आप सीधे टिशू से तेल साफ करते हैं, तो वह तेल को सोखने की बजाय चारों तरफ फैला देता है। इससे फर्श और ज्यादा चिकना हो जाता है और दाग भी रह जाते हैं। अच्छी खबर यह है कि आपकी किचन में मौजूद एक आम चीज इस समस्या का आसान समाधान है — नमक।

क्यों काम करता है यह देसी हैक?

नमक एक नेचुरल एब्जॉर्बेंट होता है। इसकी बनावट ऐसी होती है कि यह तरल पदार्थ, खासकर तेल को जल्दी सोख लेता है। यही वजह है कि नमक का इस्तेमाल करने से ऑयल स्पिल फैलने की बजाय एक जगह जमा हो जाता है और सफाई आसान हो जाती है।

तेल गिर जाए तो अपनाएं ये सही तरीका

अगर किचन में तेल गिर जाए, तो घबराएं नहीं और तुरंत टिशू ना उठाएं। इसके बजाय ये स्टेप्स फॉलो करें:

  • तेल के ऊपर अच्छी मात्रा में नमक छिड़क दें।
  • कुछ सेकंड या एक मिनट तक इंतजार करें ताकि नमक तेल को सोख ले।
  • अब टिशू पेपर या सूखे कपड़े से धीरे-धीरे पोंछें।
  • जरूरत हो तो हल्के गीले कपड़े से आखिरी बार साफ कर लें।
  • इस तरीके से ना तो तेल फैलेगा और न ही फर्श पर चिकनाहट बचेगी।

इस हैक के फायदे

1. फर्श पर फिसलन नहीं रहती।

2. तेल के दाग आसानी से हट जाते हैं।

3. कम टिशू या कपड़े की जरूरत पड़ती है।

4. किचन जल्दी और साफ तरीके से चमक जाती है।

कब करें खास सावधानी?

अगर तेल बहुत ज्यादा मात्रा में गिरा है, तो पहले नमक डालकर उसे पूरी तरह सोखने दें। उसके बाद ही सफाई शुरू करें। इससे फर्श सुरक्षित रहेगा और दुर्घटना का खतरा कम होगा।

देसी हैक्स: छोटी-छोटी किचन हैबिट्स आपकी सेफ्टी और सफाई दोनों पर असर डालती हैं। अगली बार जब किचन में तेल गिरे, तो टिशू नहीं बल्कि नमक का इस्तेमाल करें। यह देसी हैक ना सिर्फ आसान है, बल्कि समय और मेहनत दोनों बचाता है।

