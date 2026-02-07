ऑयल स्पिल साफ करने की सही ट्रिक, ज्यादातर लोग करते हैं गलती
किचन में तेल गिर जाए तो ज्यादातर लोग तुरंत टिशू पेपर उठा लेते हैं, लेकिन इससे गंदगी और बढ़ जाती है। इस देसी हैक से आप मिनटों में बिना फिसलन और दाग के तेल साफ कर सकते हैं।
किचन में खाना बनाते समय तेल गिर जाना कोई नई बात नहीं है। गैस के पास, काउंटरटॉप या फर्श पर गिरा तेल ना सिर्फ गंदगी फैलाता है, बल्कि फिसलने का खतरा भी बढ़ा देता है। ऐसे में ज्यादातर लोग तुरंत टिशू पेपर या कपड़ा उठाकर तेल पोंछने लगते हैं। लेकिन यही सबसे बड़ी गलती साबित होती है।
जब आप सीधे टिशू से तेल साफ करते हैं, तो वह तेल को सोखने की बजाय चारों तरफ फैला देता है। इससे फर्श और ज्यादा चिकना हो जाता है और दाग भी रह जाते हैं। अच्छी खबर यह है कि आपकी किचन में मौजूद एक आम चीज इस समस्या का आसान समाधान है — नमक।
क्यों काम करता है यह देसी हैक?
नमक एक नेचुरल एब्जॉर्बेंट होता है। इसकी बनावट ऐसी होती है कि यह तरल पदार्थ, खासकर तेल को जल्दी सोख लेता है। यही वजह है कि नमक का इस्तेमाल करने से ऑयल स्पिल फैलने की बजाय एक जगह जमा हो जाता है और सफाई आसान हो जाती है।
तेल गिर जाए तो अपनाएं ये सही तरीका
अगर किचन में तेल गिर जाए, तो घबराएं नहीं और तुरंत टिशू ना उठाएं। इसके बजाय ये स्टेप्स फॉलो करें:
- तेल के ऊपर अच्छी मात्रा में नमक छिड़क दें।
- कुछ सेकंड या एक मिनट तक इंतजार करें ताकि नमक तेल को सोख ले।
- अब टिशू पेपर या सूखे कपड़े से धीरे-धीरे पोंछें।
- जरूरत हो तो हल्के गीले कपड़े से आखिरी बार साफ कर लें।
- इस तरीके से ना तो तेल फैलेगा और न ही फर्श पर चिकनाहट बचेगी।
इस हैक के फायदे
1. फर्श पर फिसलन नहीं रहती।
2. तेल के दाग आसानी से हट जाते हैं।
3. कम टिशू या कपड़े की जरूरत पड़ती है।
4. किचन जल्दी और साफ तरीके से चमक जाती है।
कब करें खास सावधानी?
अगर तेल बहुत ज्यादा मात्रा में गिरा है, तो पहले नमक डालकर उसे पूरी तरह सोखने दें। उसके बाद ही सफाई शुरू करें। इससे फर्श सुरक्षित रहेगा और दुर्घटना का खतरा कम होगा।
देसी हैक्स: छोटी-छोटी किचन हैबिट्स आपकी सेफ्टी और सफाई दोनों पर असर डालती हैं। अगली बार जब किचन में तेल गिरे, तो टिशू नहीं बल्कि नमक का इस्तेमाल करें। यह देसी हैक ना सिर्फ आसान है, बल्कि समय और मेहनत दोनों बचाता है।
लेखक के बारे मेंShubhangi Gupta
परिचय एवं अनुभव
शुभांगी गुप्ता एक अनुभवी जर्नलिस्ट हैं जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 5 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वह पिछले 4+ वर्षों से देश के प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म लाइव हिंदुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ी हुई हैं। यहां वह बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। इससे पहले शुभांगी लगभग एक साल अमर उजाला डिजिटल में भी काम कर चुकी हैं।
करियर का सफर
लाइव हिंदुस्तान में शुभांगी लाइफस्टाइल टीम का हिस्सा हैं, जहां वह हेल्थ, फिटनेस, फैशन, ब्यूटी, फूड और रिश्तों जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर लगातार पाठक-केंद्रित कंटेंट तैयार कर रही हैं।
विशेषज्ञता
शुभांगी की लेखन शैली की खास बात यह है कि वह जटिल विषयों को भी बेहद सरल और समझने योग्य भाषा में प्रस्तुत करती हैं। उनका मानना है कि अच्छी पत्रकारिता केवल जानकारी देने तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि पाठकों की रोजमर्रा की जिंदगी को बेहतर और आसान बनाने में भी सहायक होनी चाहिए। इसी सोच के साथ वह एक्सपर्ट्स की राय, रिसर्च और अपने व्यक्तिगत अनुभवों को जोड़कर ऐसे ‘हैंडी टिप्स’ साझा करती हैं जिनसे पाठक खुद को सीधे जुड़ा हुआ महसूस करते हैं।
पुरस्कार
लाइव हिंदुस्तान में काम करते हुए शुभांगी को ज्यादा रीडर एंगेजमेंट के लिए मंथली अवॉर्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है, जो उनके कंटेंट की लोकप्रियता और प्रभाव को दर्शाता है। डिजिटल ट्रेंड्स और ऑडियंस की पसंद को समझना उनकी बड़ी ताकत है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
शुभांगी ने जर्नलिज्म के साथ-साथ एल.एल.बी की पढ़ाई भी की है, जिससे उनके कंटेंट में तथ्यात्मक मजबूती और संतुलित दृष्टिकोण देखने को मिलता है। वह पत्रकारिता को सिर्फ एक पेशा नहीं, बल्कि समाज से जुड़ने और लोगों की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाने का माध्यम मानती हैं।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।