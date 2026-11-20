देश में होने जा रहीं 52 लाख शादियां, 25 दिनों में खर्च होंगे इतने करोड़ रुपए!
कारोबारी संगठन CAIT के मुताबिक, 21 नवंबर से 15 दिसंबर 2026 के बीच देश में 52 लाख शादियां होंगी, जिनमें करीब 7.5 लाख करोड़ रुपए के कारोबार होने का अनुमान है। जानें किन सेक्टर्स को ज्यादा मुनाफा होने की आशंका है।
शादियों का सीजन शुरू हो चुका है और हर साल की तरह इस बार भी रौनक कम नहीं है। कपड़ों, गहनों से ले कर होटल और कैटरिंग पर खूब खर्चा किया जा रहा है। कारोबार के लिहाज से देखें तो ये शादी सीजन खूब बढ़िया रहने वाला है। कारोबारी संगठन कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (CAIT) के अनुमान के मुताबिक 21 नवंबर से ले कर 15 दिसंबर 2026 के बीच देशभर में करीब 52 लाख शादियां होने वाली हैं। 25 दिनों के इस पीरियड में फूड, ट्रांसपोर्ट, ज्वैलरी, मैन्युफैक्चरिंग और बाकी सेक्टर्स में भी हाई डिमांड रहने की आशंका है, जिससे 7.5 लाख करोड़ रुपए तक के कारोबार होने का अनुमान लगाया जा रहा है।
25 दिनों में 52 लाख शादियां होने का अनुमान
CAIT के मुताबिक, 21 नवंबर से ले कर 15 दिसंबर के बीच देश में लगभग 52 लाख शादियां होने का अनुमान है। यानी रोजाना औसतन 2 लाख से ज्यादा शादियां हो सकती हैं। शादी का ये सीजन रीटेल, मैन्युफैक्चरिंग, हॉस्पिटेलिटी, ट्रांसपोर्ट, खानपान, ज्वैलरी और बाकी सेक्टर्स के लिए काफी अहम होने वाला है।
शादी के सीजन में कहां खर्च होंगे 7.5 लाख करोड़ रुपए
CAIT के मुताबिक इस शादी सीजन में करीब 7.5 लाख करोड़ रुपए के कारोबार होने का अनुमान है। इसमें सामान और खुदरा खरीदारी का हिस्सा करीब 4.05 लाख करोड़ रुपए यानी 54 फीसदी रहने की संभावना है। वहीं सेवाओं से लगभग 3.45 लाख करोड़ रुपए यानी 46 फीसदी कारोबार होने का अनुमान है।
शादी की खरीदारी में गहनों-कपड़ों पर सबसे ज्यादा खर्च
शादी की खरीदारी में गहने और कपड़े सबसे ज्यादा अहम होते हैं। CAIT के मुताबिक, शादी के इस सीजन में गहने और बहुमूल्य धातुओं पर करीब 1.20 लाख करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। वहीं कपड़ों और परिधानों का कारोबार करीब 90 हजार करोड़ रहने की उम्मीद है।
इसके अलावा गिफ्ट्स, शादी से जुड़ी एक्सेसरीज, किराना और खाद्य सामग्री पर 37,500 हजार करोड़ रुपए खर्च होने का एस्टीमेट है। वहीं, इलेक्ट्रॉनिक्स, ड्राई फ्रूट्स, मिठाई, फर्नीचर और घरेलू सामान से जुड़े कारोबार में 30-30 हजार करोड़ के कारोबार की संभावना जताई है।
सेवाओं में कैटरिंग पर होगा सबसे ज्यादा खर्च
शादी से जुड़ी सेवाओं में कैटरिंग से करीब 75 हजार करोड़ रुपए का कारोबार होने का अनुमान है, जबकि मैरिज वेन्यू, बैंक्वेट हॉल और होटल से लगभग 60 हजार रुपए करोड़ का कारोबार हो सकता है। इवेंट मैनेजमेंट, वेडिंग प्लानिंग, फ्लोरल डेकोरेशन और वेडिंग डेकोरेशन; हर एक से 37,500 करोड़ रुपए के कारोबार का अनुमान है।
संगठन के मुताबिक, ट्रैवल, ट्रांसपोर्ट, म्यूजिक और एंटरटेनमेंट से जुड़ी सेवाओं में हर एक से 30 हजार करोड़ तक का कारोबार हो सकता है। जबकि फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी और ब्यूटी सर्विसेज में हर एक से 22,500 करोड़ तक का कारोबार होने की उम्मीद जताई जा रही है।
सिर्फ दिल्ली NCR में ही भारी कारोबार होने का अनुमान
शादी के इस सीजन में दिल्ली NCR कारोबार के बड़े केंद्रों में शामिल रहने वाले हैं। अनुमान के मुताबिक, केवल दिल्ली NCR में ही करीब 5 लाख शादियां हो सकती हैं, जिनसे 2.5 लाख करोड़ रुपए के कारोबार की संभावना है। शादी की शॉपिंग के लिए दिल्ली के पॉपुलर बाजार जैसे सदर बाजार, चांदनी चौक, लाजपत नगर, करोल बाग, गांधी नगर और खारी बावली में भीड़ बढ़ने के अनुमान हैं।
1.25 करोड़ लोगों को मिल सकता है रोजगार का अवसर
CAIT के मुताबिक, इस शादी सीजन में 1.25 करोड़ लोगों के लिए अस्थायी, सीजनल और पार्ट टाइम रोजगार के अवसर खुल सकते हैं। खासकर कैटरिंग, डेकोरेशन, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, ट्रांसपोर्ट, होटल, इवेंट मैनेजमेंट और ब्यूटी सर्विसेज से जुड़े लोगों को काम मिलने की संभावना है।
पिछले कुछ सालों में कितना बढ़ा शादी से जुड़ा कारोबार?
संगठन के आंकड़ों के मुताबिक शादियों से जुड़ा कारोबार पिछले कुछ सालों से बढ़ा है। साल 2022 में 32 लाख शादियों से करीब लाख करोड़ रुपये का कारोबार हुआ था। वहीं, 2023 में 38 लाख शादियों से 4.74 लाख करोड़ रुपये, 2024 में 48 लाख शादियों से 5.90 लाख करोड़ रुपये और 2025 में 46 लाख शादियों से लगभग 6.50 लाख करोड़ रुपये का कारोबार हुआ था।
लेखक के बारे मेंAnmol Chauhan
अनमोल चौहान लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में टकंटेंट प्रोड्यूसर हैं। वह लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए हेल्थ, रिलेशनशिप, फैशन, ट्रैवल और कुकिंग टिप्स से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए रीडर-सेंट्रिक और सरल भाषा में उपयोगी जानकारी प्रस्तुत करना उनके लेखन की खास पहचान है।
करियर की शुरुआत
अनमोल ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से की। बतौर फ्रेशर, वह डिजिटल मीडिया के कंटेंट फॉर्मेट, रीडर बिहेवियर और सर्च ट्रेंड्स को समझते हुए लाइफस्टाइल और फूड से जुड़े प्रैक्टिकल विषयों पर काम कर रही हैं, जिनमें डेली कुकिंग टिप्स, आसान रेसिपी आइडियाज़ और किचन हैक्स शामिल हैं।
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