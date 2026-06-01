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काम की बात: गर्मियों में सूख गया है तुलसी का पौधा? 15 दिनों में 1 बार डाल दें ये चीज, हरे-भरे और चमकदार हो जाएंगे पत्ते!

Anmol Chauhan लाइव हिन्दुस्तान
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Tulsi Plant Care: गर्मियों में आपका तुलसी का पौधा भी सूख गया है या उसके पत्ते पीले पड़ गए हैं, तो ये सिंपल सी टिप्स आपको जरूर जान लेनी चाहिए। बस एक फ्री का हैक आपकी तुलसी की ग्रोथ को डबल कर सकता है।

गर्मियों में सूख गया है तुलसी का पौधा? 15 दिनों में 1 बार डाल दें ये चीज, हरे-भरे और चमकदार हो जाएंगे पत्ते!

तुलसी का पौधा ज्यादातर लोगों के घरों में होता है। खासकर जो लोग हिंदू धर्म को मानते हैं, उनके घर आपको कोई और पौधा मिले ना मिले, तुलसी का पौधा अक्सर मिल ही जाता है। वैसे तो तुलसी का पौधा जल्दी बढ़ता है और इसका ग्रोथ भी अच्छी होती है लेकिन भरी गर्मियों में ये असर मुरझा जाता है। कई बार इसे पत्ते सूखकर झड़ने लगते हैं, तो कई बात ग्रोथ ही पूरी तरह रुक जाती है। ऐसे में अक्सर समझ ही नहीं आता कि क्या करें। पानी तो दोनों टाइम देते हैं, फिर भी पौधा खराब ही होता चला जाता है। अगर आपकी तुलसी भी इसी तरह सूखती जा रही है, तो यहां बताई गई कुछ ट्रिक्स आप फॉलो कर सकते हैं। सिंपल सिंपल सी बातें हैं, जिन्हें ध्यान में रखेंगे तो तुलसी का पौधा हरा-भरा और घना हो जाएगा। साथ ही उसकी ग्रोथ भी स्पीड में होगी।

सही धूप मिलना है बहुत जरूरी

तुलसी के पौधे की अच्छी ग्रोथ के लिए उसे सही धूप मिलना बहुत जरूरी है। गर्मियों में अक्सर कुछ लोग पूरे दिन पौधे को धूप में रखे हुए रहते हैं, जिससे वो सूख जाता है। इसलिए तुलसी को हमेशा सिर्फ सुबह की धूप दिखाएं। चार से पांच घंटे की सनलाइट काफी रहेगी। दोपहर 11 बजे के बाद की तेज धूप से आपको तुलसी को बचाना चाहिए। इसके लिए आप पौधे को घर के अंदर या किसी छायादार जगह पर शिफ्ट कर सकते हैं।

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तुलसी के पौधे को दें पर्याप्त पानी

मिट्टी में नमी बनी रहे और पौधा हेल्दी तरीके से ग्रो करे, इसके लिए पौधे को पर्याप्त पानी देना बहुत जरूरी है। खासकर गर्मियों में तो इस बात विशेष ध्यान रखना चाहिए। आप पौधे में सुबह के समय या शाम को पानी डाल सकते हैं। दोपहर के टाइम बिल्कुल भी पानी ना दें, इससे पौधा और भी ज्यादा खराब हो सकता है।

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15 दिनों में एक बार जरूर करें ये काम

पौधे की अच्छी ग्रोथ के लिए उसमें सही समय पर फर्टिलाइजर यानी खाद डालना जरूरी होता है, ताकि उसे जरूरी पोषक तत्व मिल सकें। इसके लिए आपको कोई महंगे फर्टिलाइजर लाने की जरूरत नहीं है। बस 2 रुपए वाला एक कॉफी का पैकेट लें और उसे आधा लीटर पानी में घोल लें। इसमें आपको एक चम्मच एप्सम सॉल्ट भी मिलाना है। इन दोनों के घोल को तुलसी के पौधे में हर 15 दिन में एक बार डाल दें। ध्यान रहे फर्टिलाइजर डालने से पहले मिट्टी थोड़ी सूखी हुई होनी चाहिए।

पौधे में कीड़े लग रहे हों तो करें ये काम

कई बार तुलसी के पौधे में छोटे-छोटे कीड़े लग जाते हैं। इसके लिए आपको 15-20 दिनों में एक बार किसी अच्छे इनसेक्टिसाइड का स्प्रे जरूर कर देना चाहिए। एक स्प्रे बॉटल में कुछ बूंदे इनसेक्टिसाइड की डालें और इसका पौधे पर छिड़काव करें। अगर कीड़े लगे हुए हैं तो हफ्ते में एक बार स्प्रे करें, दो से तीन बार में ही कीड़े बिल्कुल खत्म हो जाएंगे।

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Anmol Chauhan

लेखक के बारे में

Anmol Chauhan

अनमोल चौहान लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में टकंटेंट प्रोड्यूसर हैं। वह लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए हेल्थ, रिलेशनशिप, फैशन, ट्रैवल और कुकिंग टिप्स से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए रीडर-सेंट्रिक और सरल भाषा में उपयोगी जानकारी प्रस्तुत करना उनके लेखन की खास पहचान है।

करियर की शुरुआत
अनमोल ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से की। बतौर फ्रेशर, वह डिजिटल मीडिया के कंटेंट फॉर्मेट, रीडर बिहेवियर और सर्च ट्रेंड्स को समझते हुए लाइफस्टाइल और फूड से जुड़े प्रैक्टिकल विषयों पर काम कर रही हैं, जिनमें डेली कुकिंग टिप्स, आसान रेसिपी आइडियाज़ और किचन हैक्स शामिल हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
अनमोल चौहान ने दिल्ली विश्वविद्यालय से इतिहास और राजनीति विज्ञान में स्नातक (BA) की पढ़ाई की है। इसके बाद उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया। इस अकादमिक पृष्ठभूमि ने उन्हें सामाजिक समझ, फैक्ट-बेस्ड रिपोर्टिंग और जिम्मेदार पत्रकारिता की मजबूत नींव दी।

लेखन शैली और दृष्टिकोण
अनमोल का मानना है कि लाइफस्टाइल जर्नलिज्म का उद्देश्य सिर्फ ट्रेंड बताना नहीं, बल्कि रोजमर्रा में काम आने वाली, भरोसेमंद और आसानी से अपनाई जा सकने वाली जानकारी देना होना चाहिए। उनकी स्टोरीज में हेल्थ, फूड और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों को सरल भाषा में प्रस्तुत किया जाता है।

विशेषज्ञता के क्षेत्र
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हेल्थ, फिटनेस और वेलनेस
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कुकिंग टिप्स, किचन हैक्स और आसान रेसिपी आइडियाज
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