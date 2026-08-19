आपका छोटा किचन भी रहेगा क्लीन और फ्रेश: बजट में खरीदें मजबूत किचन कैबिनेट ऑर्गेनाइजर
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प्रोडक्ट्स के सुझाव
किचन छोटा हो या बड़ा दोनों में ही जगह की कमी होती है। चाहे किचन को कितना भी ऑर्गेनाइज्ड और साफ रखने की कोशिश की जाए, मगर रोजाना किचन का वही हाल हो जाता है। चीजें समेटने में घंटों लग जाते हैं और दिन का काफी समय फालतू में बर्बाद होता है। इन्हीं समस्याओं से आपको बचाने के लिए आज हम लेकर आए हैं, किचन कैबिनेट के कुछ शानदार विकल्प जो किचन में चीजों को ऑर्गेनाइज्ड रहने में मदद करेंगे। इस प्रकार आपका किचन भी साफ और फ्रेश रहेगा। Amazon पर बेस्ट क्वालिटी के किचन कैबिनेट ऑर्गेनाइजर्स उपलब्ध हैं, और सभी पर डिस्काउंट ऑफर भी मिल जाएगा। यानी आप आधे से कम दाम में इन्हें घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं।
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यहां खरीदें किचन कैबिनेट के कुछ खास विकल्प:
किचन को साफ और फ्रेश रखना है, तो इस तरह के कैबिनेट की मदद कर सकते हैं। इसमें 4 लेयर आएगा, जिसमें पर्याप्त जगह मिल जाएगी आप इनमें चीजों को आराम से ऑर्गेनाइज्ड रूप से रख सकते हैं। इससे जगह की बचत होती है और आपका समय भी बर्बाद नहीं होता। इसका ड्यूरेबल मटेरियल लंबे समय तक इस्तेमाल के बाद भी खराब नहीं होगा।
Specifications
ये वॉल हैंगिंग कैबिनेट उन लोगों के लिए एक बढ़िया विकल्प है, जिनका किचन छोटा है। आम तौर पर छोटे किचन में काउंटर पर जगह नहीं बचती, तो इस प्रकार आप किचन की खाली दीवारों पर इस छोटे से कैबिनेट को आराम से लगा सकते हैं। जिससे आपको एक स्मार्ट स्पेस मिल जाएगा, जो किचन में मॉडर्न लुक जोड़ेगा। इसे मजबूत प्लास्टिक से तैयार किया गया है, यानी इसके खराब होने के भी चिंता नहीं है। इस पर रोजाना इस्तेमाल में आने वाले छोटे-मोटे मसाले के डब्बे आदि आराम से एडजस्ट हो जाएंगे, और आप आराम से अपना काम झटपट निपटा सकती हैं।
Specifications
6 लेयर में आने वाला ये कैबिनेट ड्रॉवर बहुत काम की चीज है। विशेष रूप से जिनके घर में बच्चे हैं, उनके लिए ये और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि मां बनने के बाद किचन में बिताने को ज्यादा समय नहीं होता, ऐसे में बच्चों के खाने पीने की चीजें इधर-उधर बिखरी रहती हैं। उन्हें आप इस ड्राइवर में ऑर्गेनाइज्ड रूप से रख सकती हैं। ये मजबूत और टिकाऊ है, जो लंबे इस्तेमाल के बाद भी खराब नहीं होगा।
Specifications
किचन ऑर्गेनाइजर ट्रॉली सब्जी फल आदि रखने के लिए एक बढ़िया विकल्प है। साथ ही इसमें ग्रोसरी आइटम भी स्टोर किए जा सकते हैं। ये चार लेयर का ड्रॉवर ट्रॉली आपके किचन में न केबल अधिक जगह बनाने में मदद करेगा, बल्कि उन्हें एक मॉडर्न लुक भी देगा। विशेष रूप से यह खाली कॉर्नर्स में पूरी तरह सेट हो जाएंगे।
Specifications
Amazon Basics का ये बजट फ्रेंडली प्लास्टिक स्टोरेज केबिनेट ऑर्गेनाइजर किचन को एक आकर्षक लुक दे सकता है। 3 लेयर में आने वाला ये प्लास्टिक ऑर्गेनाइजर मजबूत और टिकाऊ है, जिसे लंबा इस्तेमाल करने के बाद भी कोई नुकसान नहीं होगा। इसे किचन में खाली जगह पर रखें, और आवश्यकता अनुसार ऑयल, मसाले आदि के डब्बे इनमें एडजस्ट कर सकते हैं। ये बड़े काम की चीज है, इससे जगह की बचत होती है और किचन क्लीन और फ्रेश रहता है।
Specifications
4 लेयर किचन कैबिनेट बड़े काम की चीज है। इसका प्लास्टिक मटेरियल ड्यूरेबल है, जो लंबे समय तक इस्तेमाल के बाद भी खराब नहीं होगा। साथ ही इनमें दरवाजे मिल जाते हैं, यानी आपके चीजों पर किसी तरह की धूल गंदगी जमा नहीं होगी। इस प्रकार किचन क्लीन और फ्रेश रहता है।
Specifications
Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।
लेखक के बारे मेंAnjali Kumari
अंजली कुमारी:4 साल के डिजिटल पत्रकारिता के अनुभव के साथ अंजली कुमारी लाइव हिंदुस्तान में एफिलिएट लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए बतौर लेखक काम कर रही हैं। अपने लेख के माध्यम से फैशन, लाइफस्टाइल, हेल्थ स्किन केयर, ब्यूटी, ट्रैवल, फिटनेस प्रोडक्ट से जुड़ी जानकारी इक्कठा कर, विश्वसनीय और प्रामाणिक प्रोडक्ट्स लेकर आती हैं। इससे पहले 3 वर्षों तक हेल्थ शॉट्स पर खानपान, सौंदर्य, मानसिक स्वास्थ्य और यौन शिक्षा से जुड़े विषय पर रिसर्च लेखन करती थीं।
करियर का सफर: अंजली ने 2022 में हेल्थशॉट्स के साथ डिजिटल मीडिया में अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत की। करियर की शुरुआत हेल्थ शॉट्स में लाइफस्टाइल लेखक के तौर पर हुई, जहां अपने लेख, रिसर्च और साक्षात्कार के माध्यम से महिलाओं में सेहत संबंधी जागरूकता बढ़ाने के लिए काम कर रही थीं।
एजुकेशन: गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म में BA की डिग्री हासिल करने के बाद 4 साल से पत्रकारिता में सक्रिय रही हैं। पत्रकारिता केवल एक पेशा नहीं है, बल्कि समाज से जुड़े रहने, अपने आसपास और देश के लोगों को बेहतर ढंग से समझने का माध्यम भी है।
विशेषज्ञता: अंजली कुमारी अपने लेख के माध्यम से ऑनलाइन शॉपिंग के बढ़ते ट्रेंड के बीच रिव्यू, रेटिंग और उपभोक्ताओं के अनुभव के आधार पर आप तक विश्वसनीय प्रोडक्ट्स पहुंचाने की कोशिश करती हैं। फैशन, ब्यूटी, स्किन केयर, हेल्थ, फिटनेस और वेलनेस से जुड़े प्रोडक्ट्स पर अच्छी पकड़ रखती हैं। अंजली अपने लेख में जटिल विषयों पर बात करते हुए सरल भाषा का इस्तेमाल कर उन्हें सभी के समझने योग्य बनाने की कोशिश करती हैं। लेखन में शोध और एक्सपर्ट एडवाइस लेख को विश्वसनीय बनाते हैं।और पढ़ें