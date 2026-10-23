करवाचौथ पर DP और स्टेटस के लिए खिंचवाएं सुंदर फोटो, पति के साथ ट्राई करें 7 रोमांटिक पोज
करवाचौथ पर खूबसूरत और यादगार तस्वीरें लेना चाहती हैं, तो ये 7 पोज ट्राई कर सकती हैं। पतिदेव के साथ रोमांटिक बॉन्डिंग हो या खट्टी-मीठी नोंक-झोंक, ये तस्वीरें आपके रिश्ते को बखूबी बयां करेंगी। इन्हें आप सोशल मीडिया पोस्ट, स्टेटस और डीपी पर लगा सकती हैं।
करवाचौथ का दिन सुहागिनों के लिए बड़ा खास होता है। इस दिन महिलाएं खूब शृंगार करती हैं, अपना बेस्ट आउटफिट पहनती हैं और बिल्कुल किसी नई नवेली दुल्हन जैसा तैयार होती हैं। अब जब शृंगार इतना खास हो तो तस्वीरें लेना तो बनता ही है। सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के लिए या डीपी, स्टेटस पर लगाने के लिए आप शानदार फोटोज ले सकती हैं। हालांकि कई बार समझ नहीं आता कि पोज क्या दें, जिससे तस्वीरें नेचुरल और खूबसूरत आएं। यहां कुछ आइडियाज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, जिन्हें आप सेव कर सकती हैं।
छलनी के साथ दें ये खूबसूरत पोज
करवाचौथ पर चांद को छलनी से देखने का बड़ा महत्व होता है। ऐसे में आप छलनी में देखते हुए एक सोलो पिक ले सकती हैं। हाथों में पूजा की थाली पकड़कर, छलनी के साथ बहुत ही सुंदर तस्वीर आएगी। इसके आपका आउटफिट भी पूरी तरह शो होगा।
पति के साथ दें मस्तीभरा पोज
पति-पत्नी के बीच की मीठी नोंक-झोंक और मस्ती को ये पोज बखूबी दिखाता है। हाथों में करवाचौथ की थाली पकड़कर आप भी अपने पतिदेव के साथ ये प्यारी सी तस्वीर क्लिक करा सकती हैं।
छलनी से चांद देखते हुए क्लिक कराएं फोटो
इस तरह की तस्वीर सोशल मीडिया पर स्टेटस या पोस्ट डालने के लिए बेस्ट रहेगी। करवाचौथ पर चांद को देखते हुए आप ये फोटो क्लिक करा सकती हैं। अगर आप ज्यादा तस्वीरें क्लिक कराना पसंद नहीं करती हैं, तो बिना चेहरे वाला ये पोज ट्राई कर सकती हैं।
पतिदेव के साथ ये तस्वीर लें
हाथ में छलनी और पूजा की थाली पकड़कर अपने हसबैंड के साथ आप इस तरह की तस्वीर ले सकती हैं। इसमें आप दोनों के गहरे रिश्ते, प्यार और खूबसूरत बॉन्डिंग की झलक देखने को मिलेगी।
मांग में सिंदूर भरते हुए लें पिक
करवाचौथ पर पति के साथ रोमांटिक और यादगार तस्वीर खिंचवाना चाहती हैं, तो मांग में सिंदूर भरवाते हुए एक फोटो जरूर लें। इस दौरान आप अपनी नजरें झुकाकर हल्की सी स्माइल दे सकती हैं या प्यार से पति की तरह देख सकती हैं।
किसिंग वाला रोमांटिक पोज दें
करवाचौथ पर एक रोमांटिक तस्वीर तो आपको जरूर लेनी चाहिए। इसके लिए अपने पतिदेव को गाल पर किस करने दें।इस दौरान आप हल्की मुस्कान के साथ अपनी आंखे बंद कर सकती हैं। हाथ में छलनी और दीए के साथ यह तस्वीर और भी खूबसूरत बन जाएगी।
पति को छलनी से देखते हुए तस्वीर लें
अपने पतिदेव को छलनी के साथ देखते हुए ये खूबसूरत सी तस्वीर आपको करवाचौथ पर जरूर क्लिक करानी चाहिए। ऐसा पोज आप दोनों की खूबसूरत बॉन्डिंग और प्यार को दर्शाता है। इस दौरान आप दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर प्यारी सी स्माइल दे सकते हैं।
(All Images Credit- Pinterest)
लेखक के बारे मेंAnmol Chauhan
अनमोल चौहान लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में टकंटेंट प्रोड्यूसर हैं। वह लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए हेल्थ, रिलेशनशिप, फैशन, ट्रैवल और कुकिंग टिप्स से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए रीडर-सेंट्रिक और सरल भाषा में उपयोगी जानकारी प्रस्तुत करना उनके लेखन की खास पहचान है।
करियर की शुरुआत
अनमोल ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से की। बतौर फ्रेशर, वह डिजिटल मीडिया के कंटेंट फॉर्मेट, रीडर बिहेवियर और सर्च ट्रेंड्स को समझते हुए लाइफस्टाइल और फूड से जुड़े प्रैक्टिकल विषयों पर काम कर रही हैं, जिनमें डेली कुकिंग टिप्स, आसान रेसिपी आइडियाज़ और किचन हैक्स शामिल हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
अनमोल चौहान ने दिल्ली विश्वविद्यालय से इतिहास और राजनीति विज्ञान में स्नातक (BA) की पढ़ाई की है। इसके बाद उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया। इस अकादमिक पृष्ठभूमि ने उन्हें सामाजिक समझ, फैक्ट-बेस्ड रिपोर्टिंग और जिम्मेदार पत्रकारिता की मजबूत नींव दी।
लेखन शैली और दृष्टिकोण
अनमोल का मानना है कि लाइफस्टाइल जर्नलिज्म का उद्देश्य सिर्फ ट्रेंड बताना नहीं, बल्कि रोजमर्रा में काम आने वाली, भरोसेमंद और आसानी से अपनाई जा सकने वाली जानकारी देना होना चाहिए। उनकी स्टोरीज में हेल्थ, फूड और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों को सरल भाषा में प्रस्तुत किया जाता है।
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