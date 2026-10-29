Karva Chauth Photo Pose Ideas: मूनलाइट में करें ये 7 पोज, करवा चौथ की तस्वीरों पर आएंगे ढेरों लाइक्स
करवा चौथ की पूजा करे के बाद पत्नियां पति के साथ खूबसूरत तस्वीरें खिंचवाती हैं। अगर आप हर साल एक ही तरह की फोटो क्लिक करवाती हैं, तो हम आपके लिए 7 ट्रेंडी पोज लेकर आए हैं।
करवा चौथ का त्योहार पति-पत्नी के लिए बेहद खास होता है और हर कपल इस पूजा की यादें बनाना पसंद करता है। पूजा करने के बाद पत्नियां पति के साथ फोटो क्लिक करवाती हैं और फिर उन्हें सोशल मीडिया पर पोस्ट करती हैं। अगर आप भी फोटो क्लिक करवाती हैं लेकिन हर साल सेम ही पोज हो जाता है, तो इस बार कुछ नया ट्राई करें। हम आपके लिए 7 ऐसे पोज लेकर आए हैं, जिन्हें फॉलो कर आप अपनी फोटो को खूबसूरत बना सकती हैं। ये पोज किसी के लिए भी ज्यादा मुश्किल नहीं होंगे और इसमें फोटो भी अच्छी आएगी। तो चलिए यहां कुछ ट्रेंडी करवा चौथ पोज देखिए।
1. छलनी से एक-दूसरे को निहारें
इस पोज में पत्नी चेहरे के पास छलनी रखे और पति को प्यार से देखे। पति भी मुस्कुराते हुए पत्नी की आंखों में देखे। इस तरह आप दोनों की प्यारी सी तस्वीर खिंचकर तैयार होगी, जिसमें प्यार के साथ करवा चौथ की परंपरा भी नजर आएगी।
2. चांद को अर्घ्य देते हुए खिंचवाएं फोटो
अगर आप छत या बालकनी में पूजा कर रहे हैं, तो चांद को अर्घ्य देते हुए फोटो खिंचवा सकते हैं। पत्नी हाथ में पूजा की थाली और लोटा लेकर चांद को अर्घ्य दे, जबकि पति पास खड़े होकर उसे प्यार से देखे। पीछे चांद और रात की रोशनी आपकी तस्वीर को और भी खूबसूरत बना देगी।
3. छलनी के साथ कुछ अलग अंदाज में दें पोज
अगर आप कुछ अलग तरह की तस्वीर चाहते हैं, तो छलनी को कैमरे के पास रखें और उसके पीछे पति-पत्नी मुस्कुराते हुए खड़े हों। इस तरह आपकी तस्वीर में छलनी भी साफ नजर आएगी और आप दोनों की प्यारी सी मुस्कान भी कैमरे में कैद हो जाएगी।
4. पूजा की थाली के साथ मुस्कुराएं
इस पोज में पत्नी हाथ में सजी हुई पूजा की थाली पकड़े और पति उसके पास खड़ा हो। दोनों कैमरे की तरफ देखकर मुस्कुराएं। इस तरह की तस्वीर में आपकी साड़ी, गहने, चूड़ियां और पूजा की थाली सब कुछ खूबसूरती से नजर आएगा।
5. पति को प्यार से गले लगाएं
अगर आप बिना किसी खास तैयारी के प्यारी सी तस्वीर चाहते हैं, तो पति को प्यार से गले लगाकर फोटो खिंचवा सकते हैं। दोनों एक-दूसरे के करीब खड़े होकर कैमरे की तरफ देखकर मुस्कुराएं। यह आसान सा पोज आपकी तस्वीर को खास बना देगा।
6. फोरहेड किस वाला पोज
इस तस्वीर में पति प्यार से पत्नी के माथे पर चुंबन दे और पत्नी आंखें बंद करके मुस्कुराए। चाहें तो दोनों एक-दूसरे के माथे से माथा लगाकर भी फोटो खिंचवा सकते हैं। इस तरह की तस्वीर में आप दोनों के बीच का प्यार और अपनापन साफ नजर आएगा।
7. छलनी और पूजा की थाली के साथ मुस्कुराएं
इस पोज में पत्नी एक हाथ में पूजा की थाली और दूसरे हाथ में छलनी पकड़े। पति उसके बिल्कुल पास खड़ा हो और दोनों कैमरे की तरफ देखकर प्यारी सी मुस्कान दें। इस तस्वीर में आपकी साड़ी, लाल चूड़ियां, गहने और पूजा की थाली भी खूबसूरती से नजर आएगी। अगर आप सादगी भरी और यादगार तस्वीर चाहते हैं, तो यह पोज जरूर आजमाएं।
लेखक के बारे मेंDeepali Srivastava
दीपाली श्रीवास्तव पिछले 8 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और 5 सालों से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में डेप्युटी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। संस्थान में साल 2021 में वेब स्टोरी से अपने सफर की शुरुआत करने के बाद, वह आज लाइफस्टाइल टीम का अहम हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, यूजर बिहेवियर और पाठकों की रुचि को समझने में उनकी मजबूत पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद और प्रभावशाली कंटेंट प्रोफेशनल बनाती है।
करियर का सफर
दीपाली ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत साल 2018 में राजस्थान पत्रिका की डिजिटल टीम से की। करियर के शुरुआती दौर से ही वह डिजिटल मीडिया से जुड़ी रही हैं। इसके बाद उन्होंने इन्शॉर्ट्स, सत्य हिंदी, बॉलीवुडशादीज.कॉम और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल बीट पर लेखन के साथ-साथ सेलेब्रिटी इंटरव्यू, वीडियो स्टोरीज, फिल्म रिव्यू और रिसर्च-बेस्ड कंटेंट की कवरेज की।
एजुकेशन
दीपाली श्रीवास्तव के पास B.Sc (Mathematics) और मास कम्युनिकेशन की डिग्री है। यही शैक्षणिक पृष्ठभूमि उनके काम में तथ्यों की सटीकता, डेटा-आधारित रिसर्च और कंटेंट की विश्वसनीयता को मजबूत बनाती है।
पत्रकारिता का उद्देश्य
दीपाली का मानना है कि डिजिटल युग में एक पत्रकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी फैक्ट-चेकिंग और प्रमाणिक जानकारी देना है। उनका उद्देश्य किसी भी बीट पर काम करते हुए पाठकों तक सही, उपयोगी और भरोसेमंद जानकारी पहुंचाना है, ताकि वे बेहतर और जागरूक निर्णय ले सकें।
विशेषज्ञता
हेल्थ, फिटनेस और किचन हैक्स
ट्रैवल, फैशन, रिलेशनशिप और ब्यूटी
एंटरटेनमेंट बीट
सेलेब्रिटी न्यूज
वीडियो स्टोरीज
फिल्मों के रिव्यू