Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Karnataka CM: शाही शौक रखने वाले मुख्यमंत्री, डीके शिवकुमार के लग्जरी लाइफस्टाइल पर एक नजर

Shubhangi Gupta लाइव हिन्दुस्तान
share

Karnataka CM DK Shivakumar: कर्नाटक की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। डी के शिवकुमार मुख्यमंत्री बन चुके हैं। अपनी राजनीतिक यात्रा के साथ-साथ वह अपनी आलीशान जीवनशैली और महंगी पसंद को लेकर भी अक्सर चर्चा में रहते हैं।

Karnataka CM: शाही शौक रखने वाले मुख्यमंत्री, डीके शिवकुमार के लग्जरी लाइफस्टाइल पर एक नजर

राजनीति में अक्सर नेताओं की सादगी चर्चा का विषय बनती है, लेकिन कुछ चेहरे ऐसे भी होते हैं जो अपनी अलग पहचान बनाते हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री D. K. Shivakumar उन्हीं नेताओं में से एक हैं। वर्षों की राजनीतिक मेहनत और संघर्ष के बाद उन्होंने राज्य की सबसे बड़ी जिम्मेदारी संभाली है। लेकिन राजनीति के अलावा उनकी आलीशान जीवनशैली भी लोगों का ध्यान खींचती है।

महंगी घड़ियों से लेकर दुनिया के नामी फैशन ब्रांड तक, उनकी पसंद हमेशा चर्चा में रही है। दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने कभी भी अपनी पसंद को छिपाने की कोशिश नहीं की। यही वजह है कि वह राजनीतिक उपलब्धियों के साथ-साथ अपनी लग्जरी लाइफस्टाइल को लेकर भी सुर्खियों में बने रहते हैं।

देश के सबसे अमीर मुख्यमंत्रियों में गिनती

64 वर्षीय डीके शिवकुमार की पहचान सिर्फ एक बड़े राजनीतिक नेता के रूप में नहीं है। उन्हें देश के सबसे अमीर मुख्यमंत्रियों में गिना जाता है। उनके पास बड़ी मात्रा में चल और अचल संपत्ति मौजूद है, जो उन्हें बाकी नेताओं से अलग बनाती है।

ये भी पढ़ें:आलीशान घर और महंगी कारें, किसी महारानी से कम नहीं आम्रपाली दुबे

संपत्ति के आंकड़े भी चौंकाने वाले

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, उनकी अचल संपत्ति करीब 1140 करोड़ रुपये बताई जाती है। वहीं, चल संपत्ति का आंकड़ा लगभग 273 करोड़ रुपये है। यही वजह है कि उनकी आर्थिक स्थिति अक्सर चर्चा का विषय बनी रहती है।

डीके शिवकुमार

महंगी घड़ियों का खास शौक

डीके शिवकुमार को महंगी और खास घड़ियां पसंद हैं। उनके पास दुनिया के कई प्रसिद्ध ब्रांड की घड़ियां मौजूद हैं। जब उनकी घड़ियों को लेकर सवाल उठे थे, तब उन्होंने साफ कहा था कि अगर उन्हें कोई घड़ी पसंद है तो उसे पहनने का उन्हें पूरा अधिकार है।

ये भी पढ़ें:इन 7 तरीकों से सजाएं अपनी छोटी बालकनी, हर कोना दिखने लगेगा सुंदर और बड़ा

ब्रांडेड चीजों के शौकीन हैं शिवकुमार

जहां कई नेता सादगी वाली छवि बनाए रखना पसंद करते हैं, वहीं शिवकुमार अपनी पसंद को खुलकर स्वीकार करते हैं। उन्हें कई बड़े अंतरराष्ट्रीय फैशन ब्रांड पसंद हैं। उनके कपड़े, एक्सेसरी और निजी पसंद अक्सर लोगों का ध्यान आकर्षित करती हैं।

सादगी नहीं, अलग पहचान बनाने में विश्वास

डीके शिवकुमार

डीके शिवकुमार की छवि उन नेताओं से अलग मानी जाती है जो हमेशा साधारण दिखने की कोशिश करते हैं। उन्होंने कई बार यह साफ किया है कि व्यक्तिगत पसंद और सार्वजनिक जिम्मेदारी दो अलग बातें हैं। यही सोच उन्हें बाकी नेताओं से अलग पहचान देती है।

राजनीति और लाइफस्टाइल दोनों में चर्चा

मुख्यमंत्री बनने के बाद अब उनकी जिम्मेदारियां और बढ़ गई हैं। लेकिन इसके साथ ही उनकी लाइफस्टाइल को लेकर लोगों की दिलचस्पी भी बनी हुई है। राजनीतिक फैसलों से लेकर उनकी निजी पसंद तक, हर चीज चर्चा का हिस्सा बन जाती है।

ये भी पढ़ें:भले ही सीएम बन गए डीके शिवकुमार, लेकिन कैबिनेट में चला सिद्धारमैया का सिक्का
Shubhangi Gupta

लेखक के बारे में

Shubhangi Gupta

परिचय एवं अनुभव

शुभांगी गुप्ता एक अनुभवी जर्नलिस्ट हैं जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 5 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वह पिछले 4+ वर्षों से देश के प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म लाइव हिंदुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ी हुई हैं। यहां वह बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। इससे पहले शुभांगी लगभग एक साल अमर उजाला डिजिटल में भी काम कर चुकी हैं।


करियर का सफर

लाइव हिंदुस्तान में शुभांगी लाइफस्टाइल टीम का हिस्सा हैं, जहां वह हेल्थ, फिटनेस, फैशन, ब्यूटी, फूड और रिश्तों जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर लगातार पाठक-केंद्रित कंटेंट तैयार कर रही हैं।


विशेषज्ञता

शुभांगी की लेखन शैली की खास बात यह है कि वह जटिल विषयों को भी बेहद सरल और समझने योग्य भाषा में प्रस्तुत करती हैं। उनका मानना है कि अच्छी पत्रकारिता केवल जानकारी देने तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि पाठकों की रोजमर्रा की जिंदगी को बेहतर और आसान बनाने में भी सहायक होनी चाहिए। इसी सोच के साथ वह एक्सपर्ट्स की राय, रिसर्च और अपने व्यक्तिगत अनुभवों को जोड़कर ऐसे ‘हैंडी टिप्स’ साझा करती हैं जिनसे पाठक खुद को सीधे जुड़ा हुआ महसूस करते हैं।


पुरस्कार

लाइव हिंदुस्तान में काम करते हुए शुभांगी को ज्यादा रीडर एंगेजमेंट के लिए मंथली अवॉर्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है, जो उनके कंटेंट की लोकप्रियता और प्रभाव को दर्शाता है। डिजिटल ट्रेंड्स और ऑडियंस की पसंद को समझना उनकी बड़ी ताकत है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

शुभांगी ने जर्नलिज्म के साथ-साथ एल.एल.बी की पढ़ाई भी की है, जिससे उनके कंटेंट में तथ्यात्मक मजबूती और संतुलित दृष्टिकोण देखने को मिलता है। वह पत्रकारिता को सिर्फ एक पेशा नहीं, बल्कि समाज से जुड़ने और लोगों की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाने का माध्यम मानती हैं।

और पढ़ें
Karnataka dk shivakumar

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।