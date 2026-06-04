Karnataka CM: शाही शौक रखने वाले मुख्यमंत्री, डीके शिवकुमार के लग्जरी लाइफस्टाइल पर एक नजर
Karnataka CM DK Shivakumar: कर्नाटक की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। डी के शिवकुमार मुख्यमंत्री बन चुके हैं। अपनी राजनीतिक यात्रा के साथ-साथ वह अपनी आलीशान जीवनशैली और महंगी पसंद को लेकर भी अक्सर चर्चा में रहते हैं।
राजनीति में अक्सर नेताओं की सादगी चर्चा का विषय बनती है, लेकिन कुछ चेहरे ऐसे भी होते हैं जो अपनी अलग पहचान बनाते हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री D. K. Shivakumar उन्हीं नेताओं में से एक हैं। वर्षों की राजनीतिक मेहनत और संघर्ष के बाद उन्होंने राज्य की सबसे बड़ी जिम्मेदारी संभाली है। लेकिन राजनीति के अलावा उनकी आलीशान जीवनशैली भी लोगों का ध्यान खींचती है।
महंगी घड़ियों से लेकर दुनिया के नामी फैशन ब्रांड तक, उनकी पसंद हमेशा चर्चा में रही है। दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने कभी भी अपनी पसंद को छिपाने की कोशिश नहीं की। यही वजह है कि वह राजनीतिक उपलब्धियों के साथ-साथ अपनी लग्जरी लाइफस्टाइल को लेकर भी सुर्खियों में बने रहते हैं।
देश के सबसे अमीर मुख्यमंत्रियों में गिनती
64 वर्षीय डीके शिवकुमार की पहचान सिर्फ एक बड़े राजनीतिक नेता के रूप में नहीं है। उन्हें देश के सबसे अमीर मुख्यमंत्रियों में गिना जाता है। उनके पास बड़ी मात्रा में चल और अचल संपत्ति मौजूद है, जो उन्हें बाकी नेताओं से अलग बनाती है।
संपत्ति के आंकड़े भी चौंकाने वाले
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, उनकी अचल संपत्ति करीब 1140 करोड़ रुपये बताई जाती है। वहीं, चल संपत्ति का आंकड़ा लगभग 273 करोड़ रुपये है। यही वजह है कि उनकी आर्थिक स्थिति अक्सर चर्चा का विषय बनी रहती है।
महंगी घड़ियों का खास शौक
डीके शिवकुमार को महंगी और खास घड़ियां पसंद हैं। उनके पास दुनिया के कई प्रसिद्ध ब्रांड की घड़ियां मौजूद हैं। जब उनकी घड़ियों को लेकर सवाल उठे थे, तब उन्होंने साफ कहा था कि अगर उन्हें कोई घड़ी पसंद है तो उसे पहनने का उन्हें पूरा अधिकार है।
ब्रांडेड चीजों के शौकीन हैं शिवकुमार
जहां कई नेता सादगी वाली छवि बनाए रखना पसंद करते हैं, वहीं शिवकुमार अपनी पसंद को खुलकर स्वीकार करते हैं। उन्हें कई बड़े अंतरराष्ट्रीय फैशन ब्रांड पसंद हैं। उनके कपड़े, एक्सेसरी और निजी पसंद अक्सर लोगों का ध्यान आकर्षित करती हैं।
सादगी नहीं, अलग पहचान बनाने में विश्वास
डीके शिवकुमार की छवि उन नेताओं से अलग मानी जाती है जो हमेशा साधारण दिखने की कोशिश करते हैं। उन्होंने कई बार यह साफ किया है कि व्यक्तिगत पसंद और सार्वजनिक जिम्मेदारी दो अलग बातें हैं। यही सोच उन्हें बाकी नेताओं से अलग पहचान देती है।
राजनीति और लाइफस्टाइल दोनों में चर्चा
मुख्यमंत्री बनने के बाद अब उनकी जिम्मेदारियां और बढ़ गई हैं। लेकिन इसके साथ ही उनकी लाइफस्टाइल को लेकर लोगों की दिलचस्पी भी बनी हुई है। राजनीतिक फैसलों से लेकर उनकी निजी पसंद तक, हर चीज चर्चा का हिस्सा बन जाती है।
लेखक के बारे मेंShubhangi Gupta
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