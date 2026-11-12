क्या है आयत-उल-कुर्सी, जिसके पेंडेंट को पहनने पर करीना कपूर को मिला कानूनी नोटिस?

करीना कपूर के 30-कैरेट एमराल्ड पेंडेंट को लेकर विवाद हो गया है। इस पर कुरान की खास आयत आयत-उल-कुर्सी लिखी है। जानिए यह आयत क्या है और भोपाल के शाही परिवार से इसका क्या रिश्ता है।

बॉलीवुड एक्ट्रेस करीना कपूर अपने फैशन और स्टाइल को लेकर अक्सर चर्चा में रहती हैं। दिवाली के एक खास लुक में उन्होंने ऐसा पेंडेंट पहना, जिसने सबका ध्यान खींच लिया। यह कोई आम जूलरी नहीं, बल्कि करीब 30 कैरेट के एमराल्ड से बना एक पुराना शाही पेंडेंट है, जिस पर कुरान की आयत 'आयत-उल-कुर्सी' लिखी हुई है। इस पेंडेंट को पहनने के बाद करीना को कानूनी नोटिस भी भेजा गया है। सोशल वर्कर अब्बास हफीज और मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों ने इसे लेकर आपत्ति जताई है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर आयत-उल-कुर्सी क्या है, इस पेंडेंट का इतिहास क्या है और यह करीना तक कैसे पहुंचा?

करीना कपूर का दिवाली लुक करीना कपूर ने दिवाली के एक लुक के लिए डिजाइनर पुनीत बलाना का बेज रंग का कफ्तान चुना था। इसके साथ उन्होंने मैचिंग पगड़ी पहनी, जिस पर चमकदार कलगी लगी थी। उनका पूरा लुक काफी रॉयल और क्लासी लग रहा था। लेकिन इस लुक में सबसे ज्यादा ध्यान उनके पेंडेंट ने खींचा। करीना ने करीब 30 कैरेट का एमराल्ड पेंडेंट पहना था, जिस पर अरबी भाषा में आयत-उल-कुर्सी लिखी हुई है। यह पेंडेंट भोपाल के शाही परिवार की पुरानी विरासत का हिस्सा बताया जाता है।

आयत-उल-कुर्सी क्या है? मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, आयत-उल-कुर्सी इस्लाम की सबसे खास और अहम आयतों में से एक है। यह पवित्र कुरान की दूसरी सूरह यानी सूरह अल-बकरा की 255वीं आयत है। अरबी में आयत का मतलब निशानी या वचन होता है, जबकि कुर्सी का मतलब संदर्भ के हिसाब से आसन या सत्ता से जुड़ा है। इस आयत में अल्लाह की ताकत, ज्ञान और पूरी दुनिया पर उसके अधिकार के बारे में बताया गया है।

मुसलमानों के लिए क्यों खास है यह आयत? आयत-उल-कुर्सी को इस्लाम में बहुत खास माना जाता है। कई मुसलमान इसे नमाज के बाद और रात में सोने से पहले पढ़ते हैं। लोगों का मानना है कि इसे पढ़ने से अल्लाह की रहमत और हिफाजत मिलती है। यही वजह है कि इस आयत को सिर्फ एक धार्मिक वाक्य नहीं, बल्कि आस्था से जुड़ी खास चीज माना जाता है। करीना के पेंडेंट पर भी यही आयत लिखी हुई है, जिसकी वजह से यह मामला चर्चा में आ गया।

भोपाल की शाही बेगमों से जुड़ा है पेंडेंट करीना का यह पेंडेंट भोपाल के पुराने शाही परिवार से जुड़ा हुआ है। दरअसल, सैफ अली खान की दादी साजिदा सुल्तान भोपाल के आखिरी शासक नवाब हमीदुल्लाह खान की बेटी थीं। उनकी शादी पटौदी के नवाब इफ्तिखार अली खान से हुई थी। साजिदा सुल्तान के बेटे मंसूर अली खान पटौदी थे, जो सैफ अली खान के पिता हैं। इस तरह सैफ का रिश्ता भोपाल के शाही परिवार से जुड़ता है। सैफ से शादी के बाद यह पुराना पेंडेंट करीना तक पहुंचा। यह सिर्फ जूलरी नहीं, बल्कि उनके परिवार की कई पीढ़ियों से जुड़ी एक खास निशानी है।

सैफ की शादी वाली कलगी भी है खास करीना ने पेंडेंट के साथ जो पगड़ी पहनी थी, उस पर लगी कलगी का भी खास इतिहास है। रिया कपूर ने अपनी पोस्ट में बताया था कि यह कलगी करीब 200 साल पुरानी है। खास बात यह है कि सैफ अली खान ने अपनी शादी के दिन भी इसी कलगी को पहना था। इस तरह करीना के दिवाली लुक में सिर्फ कपड़े और जूलरी ही नहीं, बल्कि पटौदी और भोपाल के शाही परिवार से जुड़ी पुरानी चीजें भी शामिल थीं।