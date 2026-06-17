बारिश में घर में घुस आते हैं कनखजूरे? भगाने के लिए ये आसान नुस्खे आएंगे काम
Kankhajura Kaise Bhagaye: बारिश और नमी के मौसम में घर में कनखजूरे दिखना आम बात है। अगर आप इन्हें बिना केमिकल वाले तरीकों से घर से दूर रखना चाहते हैं, तो कुछ आसान घरेलू उपाय आपके काम आ सकते हैं।
बारिश का मौसम जहां गर्मी से राहत देता है, वहीं अपने साथ कुछ अनचाहे मेहमान भी ले आता है। इनमें सबसे ज्यादा लोगों को डराने वाला जीव है कनखजूरा। इसकी लंबी टांगें और तेजी से भागने का तरीका देखकर अच्छे-अच्छों की हालत खराब हो जाती है। कई बार रात में बाथरूम, रसोई या कमरे के कोनों में अचानक कनखजूरा दिख जाए, तो घबराहट होना बिल्कुल आम बात है।
दरअसल, बारिश के दिनों में बाहर की मिट्टी गीली हो जाती है और नमी बढ़ने लगती है। ऐसे में कनखजूरा सूखी और सुरक्षित जगह की तलाश में घरों की तरफ रुख कर लेते हैं। अच्छी बात यह है कि कुछ आसान आदतें और घरेलू उपाय अपनाकर आप इन्हें घर से दूर रख सकते हैं।
बारिश में कनखजूरा घर में क्यों घुस आते हैं?
कनखजूरा अंधेरी, ठंडी और नम जगहों को काफी पसंद करते हैं। बारिश के समय बाहर की मिट्टी गीली रहने के कारण ये सूखी जगह की तलाश में घर के अंदर घुसने लगते हैं।
- घर को सूखा रखें
अगर घर में ज्यादा नमी रहती है, तो कनखजूरा आसानी से घुस सकते हैं। बाथरूम और रसोई में जमा पानी तुरंत साफ करें। खिड़कियां खोलकर हवा आने दें, ताकि घर में नमी कम हो सके।
- दरारों और छेदों को बंद करें
कई बार कनखजूरा दरवाजों के नीचे की जगह, खिड़कियों की दरारों या दीवार के छोटे छेदों से घर में घुस आते हैं। इन जगहों को भर देने से इनके आने का रास्ता बंद हो सकता है।
- नीम की पत्तियां या तेल इस्तेमाल करें
नीम की तेज गंध कई कीड़ों को पसंद नहीं आती। घर के कोनों, खिड़कियों और दरवाजों के पास नीम की पत्तियां रखी जा सकती हैं। नीम के तेल को पानी में मिलाकर छिड़काव करना भी मददगार हो सकता है।
- लौंग और तेजपत्ता भी आ सकते हैं काम
कनखजूरा तेज गंध वाली चीजों से दूर रहना पसंद करते हैं। घर के कोनों में लौंग या तेजपत्ता रखने से इन्हें दूर रखने में मदद मिल सकती है।
- बगीचे और घर के आसपास सफाई रखें
घर के बाहर सूखे पत्ते, लकड़ी या कबाड़ जमा होने पर कनखजूरा वहां छिप सकते हैं। नियमित सफाई करने से इनके छिपने की जगह कम हो जाती है।
- रात में रोशनी का ध्यान रखें
कुछ कीड़े रोशनी की तरफ आकर्षित होते हैं। रात में बेवजह बाहर की तेज रोशनी जलाकर ना रखें और खिड़कियों पर जाली जरूर लगाएं।
अगर घर में कनखजूरा दिख जाए तो क्या करें?
घबराने की जरूरत नहीं है। झाड़ू या किसी डिब्बे की मदद से उसे सावधानी से बाहर निकाल दें। नंगे हाथों से पकड़ने की कोशिश बिल्कुल ना करें।
डिस्क्लेमर: घरेलू उपाय कुछ लोगों के लिए मददगार हो सकते हैं, लेकिन उनका असर जगह और परिस्थिति के अनुसार अलग हो सकता है। अगर घर में कीड़ों की संख्या बहुत ज्यादा हो, तो विशेषज्ञ की सलाह लेना बेहतर रहेगा।
लेखक के बारे मेंShubhangi Gupta
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