Jokes of the Day: जब मास्टर ने बच्चे से पूछा वाटर का फार्मूला, मिला मजेदार जवाब, पढ़ें मजेदार जोक्स
हंसने हंसाने के लिए जोक्स सबसे अच्छे रहते हैं। अगर आपके पास रोजाना के रूटीन में अपनों के साथ बैठकर खिलखिलाकर हंसने का समय नहीं है तो यहां पढ़िए पति-पत्नी और टीचर स्टूडेंट के धमाकेदार जोक्स।
मानसिक और शारीरिक सेहत के लिए जोक्स एक बेहतरीन और आसान टॉनिक है। ये तनाव को चुटकियों में दूर कर मन को तरोताजा कर देता है। खुलकर हंसने पर शरीर में एंडोर्फिन यानी 'फील-गुड' हार्मोन रिलीज होते हैं, जो मूड को तुरंत बेहतर बनाते हैं, चिंता कम करते हैं और दिनभर की थकान को भुला देते हैं। तो यहां पढ़िए पति-पत्नी और टीचर-स्टूडेंट्स के जोक्स-
1) डॉक्टर ने आदमी से पूछा: "क्या आपका और आपकी बीवी का ब्लड ग्रुप एक ही है?"
आदमी ने ठंडी आह भरते हुए कहा: "क्यों नहीं? जरूर होगा, पिछले दस साल से मेरा ही खून जो पी रही है।"
2) पति: ये सम्मोहन क्या होता है?
पत्नी: किसी को अपने वश में करके अपनी मर्जी के काम करवाना ही सम्मोहन है।
पति (मुस्कुराते हुए): अरे पागल, उसे तो शादी कहते हैं!
3) टीचर: संजू, बताओ 'इतिहास' किसे कहते हैं?
संजू: सर, जब पुराने जमाने के लोग कांड करके मर जाते थे और मुसीबत हमें झेलनी पड़ती है (उन्हें याद रखना पड़ता है), उसी को इतिहास कहते हैं।
टीचर बेहोश
4) पिता: बेटा, बचत करना सीखो, बचत करने से भविष्य सुरक्षित रहता है।
पप्पू: "तभी तो पापा, मैं इस बार फेल हो गया ताकि आपको अगली क्लास की नई किताबें न खरीदनी पड़ें।"
5) वकील ने बच्चे से पूछा: अंतिम समय में तुम्हारे पति के आखिरी शब्द क्या थे?
पत्नी: मेरा चश्मा कहां है भाग्यवान?
वकील: तो इसमें मर्डर जैसी क्या बात थी?
पत्नी: "मैंने चश्मे की जगह उन्हें 'टाटा स्काई' का रिमोट दे दिया, उन्होंने टीवी ऑन किया और न्यूज चैनल देखते ही उन्हें हार्ट अटैक आ गया!
6) टीचर: पप्पू, चलो वॉटर (Water) का फॉर्मूला बताओ।
पप्पू: HIJKLMNO!
टीचर (गुस्से में): गधे! ये क्या बकवास है?
पप्पू: सर, आपने ही तो कल कहा था कि वॉटर का फॉर्मूला H to O (H2O) होता है।
7) संजू: वेटर, ऐसी कड़क चाय पिलाओ जिसे पीकर मन झूम उठे और बदन नाचने लगे।
वेटर: सर, हमारे यहां भैंस का दूध आता है, नागिन का नहीं!
8) मास्टर जी: दुनिया में सबसे ज्यादा नशा किस चीजं में होता है?
छात्र: सर, किताबों में!
मास्टर जी: वह कैसे?
छात्र: क्योंकि किताब खोलते ही सीधे नींद आ जाती है!
9) घायल व्यक्ति: ओए, एक तो तूने मुझे अपनी कार से टक्कर मारी और ऊपर से कह रहा है कि मैं लकी हूं, कैसे?।
संता: अरे भाई, आज मेरी छुट्टी है तो मैं कार चला रहा हूं, नहीं तो रोज मैं रोड रोलर चलाता हूं!
10) संता ने बंता से कहा: भाई, आज 20 सालों में पहली बार अलार्म से सुबह-सुबह मेरी नींद खुली!
बंता: क्यों, क्या पहले तुम्हें अलार्म की आवाज सुनाई नहीं देती थी?
संता: अरे नहीं भाई, आज सुबह मुझे जगाने के लिए मेरी बीवी ने अलार्म घड़ी सीधे सिर पर खींचकर मारी!
लेखक के बारे मेंAvantika Jain
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