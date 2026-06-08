Jokes of the Day: जब एक कंजूस बीमार पत्नी को ले गया डॉक्टर के पास, पढ़िए धमाकेदार 10 जोक्स

एक जौरदार हंसी भागदौड़ भरी लाइफ में स्ट्रेस से राहत देने वाली साबित हो सकती है। अगर आप रोजाना की लाइफ में व्यस्त हैं और आप काफी दिनों से खुलकर हंसे नहीं है तो आपको हंसाने के लिए हम कुछ मजेदार जोक्स लेकर आए हैं, पढ़िए-

हंसने-हंसाने के लिए जोक्स सबसे बेहतरीन होते हैं। आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोगों को पास समय कम है और तनाव बहुत ज्यादा है। ऐसे में एक बार खुलकर हंसने से आपकी कई समस्याओं का समाधान हो सकता है। एक बार की जोरदार हंसी आपके मन को खुश कर सकती है। और मानसिक तनाव कम कर सकती है। यहां पढ़िए मूड लाइट करने वाले जोक्स-

1) पहला दोस्त: यार, मैं इतना आलसी हूं कि सुबह उठकर ब्रश भी लेटे-लेटे करता हूं।

दूसरा दोस्त: यह तो कुछ भी नहीं भाई, मैं तो सपने में भी खुद को सोते हुए ही देखता हूं!

2) संता के घर में चोर घुस आया और बंदूक दिखाकर बोला: चुपचाप सारा माल निकालो, नहीं तो गोली मार दूंगा

संता हंसते हुए बोला: अरे भाई, पहले अपनी बंदूक की सेफ्टी तो हटा लो, वरना गोली अंदर ही घूम जाएगी।

चोर खुद शरमा गया।

3) आज का कड़वा सच:

फेसबुक और इंस्टाग्राम पर लोग ‘सिंगल’ स्टेटस डालते हैं,

और आधार कार्ड पर पूरा का पूरा 'कुनबा' छपा होता है।

4) एक कंजूस अपनी बीमार पत्नी को डॉक्टर के पास ले गया।

डॉक्टर: इन्हें रोज एक सेब खिलाओ, सेहत ठीक हो जाएगी।

कंजूस (सोचकर): डॉक्टर साहब, कोई ऐसी दवा लिख दो जो सेब से सस्ती हो, वैसे भी सेब खाने से दांत खराब हो सकते हैं।

5) साली: जीजा जी, आप मुझे कितना प्यार करते हैं?

जीजा: ‘ताजमहल जैसा’

साली: ‘तो मेरे लिए भी एक बनवाओगे?’

जीजा: ‘जमीन खरीद ली है, बस तुम्हारे मरने का इंतजार है।’

6) लड़का: ‘तुम्हारी आंखें बहुत खूबसूरत हैं।’

लड़की: ‘अच्छा जी, और क्या अच्छा लगता है मुझमें?’

लड़का: ‘तुम्हारा यह फिल्टर, जो तुमने चेहरे पर लगा रखा है!’

7) कंजूस का फोन

एक कंजूस का फोन तीसरी मंजिल से नीचे गिर गया।

वह भागता हुआ नीचे आया और देखा कि फोन बिल्कुल ठीक था।

कंजूस ने राहत की सांस ली: शुक्र है भगवान का, मैंने फोन को 'फ्लाइट मोड' पर रखा था!

8) इंटरव्यूअर: 'आपके पास क्या-क्या डिग्रियां हैं?

पप्पू: सर, मेरे पास एम.ए., बी.एड. और पी.एच.डी. है।

इंटरव्यूअर: बहुत बढ़िया! लेकिन हमारे यहां सिर्फ कंप्यूटर ऑपरेटर की जरूरत है।

पप्पू: कोई बात नहीं सर, मैं कंप्यूटर भी पैर से चला लेता हूं!

9) रमेश: यार, मैंने एक नया बिजनेस शुरू किया है, जिसमें रोज हजारों लोग आते हैं।

सुरेश: वाह! क्या बिजनेस है?

रमेश: मैंने रेलवे स्टेशन के बाहर पानी की प्याऊ लगाई है।

10) पहला दोस्त: शादी के बाद तुम्हारी जिंदगी में क्या बदलाव आया?

दूसरा दोस्त: पहले मैं अपनी मर्जी से सोता था और जागता था।

पहला दोस्त: और अब?