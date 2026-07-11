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Jokes of the Day: डॉक्टर और पेशेंट के 15+ मजेदार जोक्स, पढ़कर हंसी नहीं रुकेगी

By Avantika Jain
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आपकी सुबह को मजेदार बनाने के लिए हम लेकर आए हैं कुछ बेहद फनी चुटकुले। जिन्हें पढ़कर हंसी आना तय है। ये जोक्स डॉक्टर-पेशेंट की बातचीत से जुड़े हैं। पढ़िए आज के स्पेशल जोक्स-

Jokes of the Day: डॉक्टर और पेशेंट के 15+ मजेदार जोक्स, पढ़कर हंसी नहीं रुकेगी

रोजाना की भागदौड़ के बीच मन को हल्का करने का एक आसान तरीका भी है। एक जोरदार हंसी तनाव कम करने, मूड बेहतर बनाने और चेहरे पर मुस्कान लाने में मदद कर सकती है। अगर आप अपनी सुबह की शुरुआत कुछ मजेदार तरीके से करना चाहते हैं तो यहां डॉक्टर और पेशेंट के मजेदार जोक्स पढ़ें। ये जोक्स रोजाना की परिस्थितियों पर है। इन जोक्स मैसेज को पढ़कर जोरदार हंसी आना तय है। यहां पढ़ें डॉक्टर और पेशेंट से जुड़े धमाकेदार जोक्स।

मजेदार डॉक्टर-पेशेंट जोक्स

1) डॉक्टर- शराब छोड़ सकते हो?

पेशेंट- छोड़ तो सकता हूं... लेकिन फिर उठाएगा कौन?

2) डॉक्टर- आपको आराम की जरूरत है।

पेशेंट- ऑफिस में बता दूं?

डॉक्टर- नहीं, पहले मेरी फीस दे दो!

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3) डॉक्टर- आपकी याददाश्त कैसी है?

पेशेंट- किस बात की?

डॉक्टर- आपको कम खाना चाहिए।

पेशेंट- पहले वाला खाना खत्म कर लूं, फिर कम शुरू करूं?

4) डॉक्टर- ये दवा खाने के बाद पानी पीना।

पेशेंट-और अगर पहले पानी पी लिया तो?

5) डॉक्टर-आपकी नींद कैसी है?

पेशेंट- बहुत अच्छी... बस ऑफिस के समय ही आती है।

6) डॉक्टर-आपको टहलना चाहिए।

पेशेंट-डॉक्टर साहब, घर में Wi-Fi कमज़ोर है, इसलिए पूरे दिन टहलता ही रहता हूँ।

7) डॉक्टर- मिठाई बंद कर दीजिए।

पेशेंट-ठीक है, अब सिर्फ नमकीन रसगुल्ले खाऊंगा!

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8) डॉक्टर- आपको चश्मे की जरूरत है।

पेशेंट- सच में?

डॉक्टर- जी, क्योंकि ये मेडिकल स्टोर नहीं, बैंक है!

9) डॉक्टर- आपका वजन बढ़ गया है।

पेशेंट- लेकिन मैं तो हल्का महसूस कर रहा हूं।

डॉक्टर- वो जेब हल्की हुई है!

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10) डॉक्टर- दिन में कितनी बार चाय पीते हो?

पेशेंट- गिनता नहीं... केतली गिनती है।

11) डॉक्टर- एक्सरसाइज करते हो?

पेशेंट- जी, मोबाइल की बैटरी 1% होते ही बहुत तेज दौड़ता हूं।

12) डॉक्टर- तनाव मत लिया करो।

पेशेंट- यही बात मेरे बॉस को भी समझा दीजिए।

13) डॉक्टर- दवा कड़वी लगेगी।

पेशेंट- फीस मीठी लगी क्या?

14) डॉक्टर- आपकी रिपोर्ट बिल्कुल ठीक है।

पेशेंट- फिर जो गूगल ने बताया था, वो?

15) डॉक्टर- आपको जल्दी सोना चाहिए।

पेशेंट- कोशिश करता हूं, लेकिन मोबाइल ‘बस 5 मिनट' नहीं मानता।

16) डॉक्टर- क्या तकलीफ है?

पेशेंट- जब भी बिल देखता हूं, चक्कर आने लगते हैं।

डॉक्टर- ये बीमारी ज़्यादातर मरीजों को होती है!

17) डॉक्टर- अब आप पूरी तरह स्वस्थ हैं।

पेशेंट- तो फीस वापस मिल जाएगी?

डॉक्टर- नहीं, ये सुनकर फिर से इलाज की जरूरत पड़ जाएगी!

18) डॉक्टर- दवा खाने के बाद कैसा लगा?

पेशेंट- दवा तो ठीक थी, लेकिन बिल देखकर फिर बुखार आ गया।

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Avantika Jain

लेखक के बारे में

Avantika Jain
अवंतिका जैन ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री ली है। फिलहाल वह बतौर सीनियर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर लाइव हिंदुस्तान में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती हैं। एंटरटेनमेंट से जुड़ी खबरों को लिखने और वीडियोज बनाने में भी इनकी रुचि है। 5 साल से भी ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहीं अवंतिका लाइव हिन्दुस्तान से पहले ईटीवी भारत के दिल्ली डेस्क पर काम कर चुकी हैं। नई जगहों को एक्सप्लोर करना, नए लोगों से जुड़ना और फिल्में/वेब सीरीज देखने की शौकीन हैं। और पढ़ें
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