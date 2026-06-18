Jokes Of the Day: होमवर्क न करने पर बहाने सुनते ही टीचर रह गए सन्न, पढ़ें स्टूडेंट के मजेदार जवाब

टीचर और स्टूडेंट के मजेदार सवाल-जवाब कई बार हंसी का कारण बन जाते हैं। हंसने हंसाने के लिए यहां हम लेकर आए हैं 10 मजेदार जोक्स जिन्हें पढ़कर आप अपनी हंसी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। पढ़िए-

दिनभर में एक समय ऐसा होना चाहिए जब आप खुलकर हंस सकें और आपके आसपास का माहौल भी हैपी हो। ऐसा इसलिए क्योंकि जब आप खुलकर हंसते हैं तो आपकी मेंटल हेल्थ पर पॉजिटिव असर होता है। आपको हंसाने के लिए हम लेकर आए हैं कुछ बेहतरी टीचर स्टूडेंस की बातचीत वाले जोक्स। जिन्हें पढ़कर हंसी आना पक्का है।

1) टीचर: बताओ बच्चों, शाहजहां ने ताजमहल क्यों बनवाया था?

स्टूडेंट: सर, क्योंकि उसकी कोई सास नहीं थी।

टीचर (हैरान होकर): वो कैसे?

स्टूडेंट: सर, अगर सास होती तो ताजमहल की जगह 'मुमताज का मायका' बनवाती!

2) टीचर: तुमने कल का होमवर्क क्यों नहीं किया?

स्टूडेंट: सर, कल रात को जैसे ही मैं पढ़ने बैठा, लाइट चली गई।

टीचर: तो मोमबत्ती जला लेते!

स्टूडेंट: सर, मोमबत्ती तो मिल गई थी, लेकिन माचिस नहीं मिली।

टीचर: माचिस क्यों नहीं मिली?

स्टूडेंट: वो... सर, माचिस भगवान के मंदिर में रखी थी और मैं हाथ धोए बिना मंदिर जाता नहीं।

टीचर: बहुत संस्कारी बच्चे हो! वैसे हाथ क्यों नहीं धोए?

स्टूडेंट: सर, लाइट नहीं थी न, तो अंधेरे में पानी का लोटा नहीं मिला!

टीचर बेहोश!

3) टीचर: ‘मैं चोर को पकड़ चुका हूँ’ इसका फ्यूचर टेंस क्या होगा?

स्टूडेंट: सर, इसका फ्यूचर टेंस होगा ‘अब पुलिस चोर को रिश्वत लेकर छोड़ चुकी होगी।’

4) टीचर: पप्पू, अगर तुम्हारे पास 10 चॉकलेट हैं और उनमें से 5 तुमने राहुल को दे दीं, तो तुम्हारे पास क्या बचेगा?

पप्पू: सर, राहुल नाम का एक नया पक्का दोस्त!

5) टीचर: पिंटू, बताओ कि धरती गोल क्यों है?

पिंटू: सर, मैंने तो अपनी कॉपी में सीधी ही बनाई थी, वो तो मम्मी ने कटोरी रखकर गोल कर दी!

6) टीचर: बच्चों, कोई ऐसा उदाहरण दो जिससे पता चले कि लोग बहुत कंजूस होते हैं।

चिंटू: सर, हमारे पड़ोस वाले अंकल इतने कंजूस हैं कि जब वो भगवान से प्रार्थना करते हैं, तो कहते हैं- ‘हे भगवान, मुझे पैसे मत देना, बस मेरी मम्मी को एक अमीर दामाद दे देना!’

7) टीचर: बताओ बच्चों, शाहजहां ने ताजमहल क्यों बनवाया था?

स्टूडेंट: सर, क्योंकि उसकी कोई सास नहीं थी।

टीचर (हैरान होकर): वो कैसे?

स्टूडेंट: सर, अगर सास होती तो ताजमहल की जगह 'मुमताज का मायका' बनवाती!

8) टीचर: पप्पू, बताओ दुनिया का सबसे वफादार जानवर कौन सा है?

पप्पू: सर, कुत्ता!

टीचर: बहुत अच्छे! और सबसे वफादार पक्षी?

पप्पू: सर, "तीतर"!

टीचर (हैरान होकर): वो कैसे?

पप्पू: सर, क्योंकि हम बचपन से गाते आ रहे हैं- "तीतर के दो आगे तीतर, तीतर के दो पीछे तीतर, आगे तीतर पीछे तीतर..." देखिए सर, अकेले कहीं नहीं जाता, हमेशा साथ निभाता है!

9) टीचर: पिंटू, बताओ ऑक्सीजन की खोज कब हुई थी?

पिंटू: सर, 1774 में।

टीचर: शाबाश! अच्छा यह बताओ कि इसके पहले लोग क्या करते थे?

पिंटू: सर, सिंपल है! 1774 से पहले लोग कार्बन डाइऑक्साइड से ही काम चलाते थे और जल्दी मर जाते थे।

10) टीचर: पप्पू, अगर तुम्हारे पास 10 चॉकलेट हैं और उनमें से 5 तुमने राहुल को दे दीं, तो तुम्हारे पास क्या बचेगा?

पप्पू: सर, राहुल नाम का एक नया पक्का दोस्त!

11) टीचर: गप्पू, बोर्ड पर भारत का मैप बनाओ और बताओ कि गंगा कहां से निकलती है और कहां जाकर मिलती है?

गप्पू ने मैप बनाया और बीच में एक लंबी लाइन खींच दी।

टीचर: यह क्या है?

गप्पू: सर, गंगा घर से गुस्से में निकलती है और पापा के डर से सीधे बंगाल की खाड़ी में जाकर छिप जाती है!

12) टीचर: बच्चों, बताओ इंसानों का सबसे बड़ा और क्रांतिकारी आविष्कार कौन सा है?

बैकबेंचर: सर, "अलार्म क्लॉक"!

टीचर: वो कैसे?