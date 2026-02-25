Jokes of the Day: पत्नी के इन जवाबों ने उड़ा दिए पति के होश, पढ़िए 10 मजेदार जोक्स और खुलकर हंसिए
Jokes of the Day: पति-पत्नी का रिश्ता प्यार और तकरार भरा होता है, ऐसे में थोड़ी नोंक-झोंक चलती रहती है। पति-पत्नी के रिश्ते पर आधारित कुछ जोक्स आप पढ़िए और हंसते रहिए।
Jokes of the Day: पति-पत्नी का रिश्ता प्यार और तकरार भरा होता है, जिसमें थोड़ी बहुत नोंक-झोंक हमेशा चलती रहती है। पति-पत्नी को लेकर कई कवियों ने हास्य कविताएं लिखी हैं, तो कुछ मजेदार चुटकुले भी बने हैं। ऐसे ही कुछ जोक्स हम आपके लिए लेकर आए हैं, जो पति-पत्नी के रिश्ते पर आधारित हैं। ये टॉप 10 मजेदार जोक्स पढ़ें और दिनभर हंसते रहें। पति-पत्नी के ये जोक्स आपके मूड को फ्रेश कर देंगे और हंसी नहीं रुकने देंगे।
पति-पत्नी के लिए 10 मजेदार चुटकुले-
1.
पति – सुनो, गैस बंद कर देना, नहीं तो सिलेंडर फट जाएगा।
पत्नी – आप टेंशन मत लो, मैं सिलेंडर को बाहर बालकनी में रख देती हूँ… फटेगा तो बाहर ही फटेगा!
पति वहीं कुर्सी पकड़कर बैठ गया।
2.
पति – मोबाइल में पासवर्ड लगा लेना, कोई देख न ले।
पत्नी – लगा लिया।
पति – क्या रखा?
पत्नी – आपका नाम।
पति – क्यों?
पत्नी – क्योंकि किसी को शक ही नहीं होगा!
3.
पति – दूध उबल रहा है, ध्यान रखना वरना बाहर आ जाएगा।
पत्नी – आप चिंता मत करें, मैंने ढक्कन कसकर बंद कर दिया है… अब बाहर नहीं आएगा!
कुछ देर में रसोई से धमाके की आवाज…।
4.
पति – पंखा बंद कर दो, ठंड लग जाएगी।
पत्नी – ठीक है, मैंने पंखे को कंबल ओढ़ा दिया है!
पति का दिमाग रीस्टार्ट मोड में चला गया।
5.
पति – बारिश हो रही है, कपड़े अंदर ले आओ वरना गीले हो जाएंगे।
पत्नी – मैंने चिंता खत्म कर दी… अब मैं भीगते कपड़ों के साथ खड़ी हूं, ताकि उन्हें अकेलापन न लगे!
6.
पति – सुनो, फ्रिज ज्यादा देर खुला मत छोड़ना, ठंड बाहर भाग जाएगी।
पत्नी – अरे मैं दरवाज़े पर खड़ी हूं… ठंड को पकड़ लूंगी!
पति ने माथा पीट लिया।
7.
पति – सुनो, बिजली बचाओ, बेकार लाइट मत जलाया करो।
पत्नी – ठीक है, अब से अंधेरे में मोबाइल की टॉर्च जलाकर काम करूंगी।
पति को बिजली विभाग से ज्यादा करंट लग गया।
8.
पति – गाड़ी धीरे चलाया करो, पेट्रोल महंगा है।
पत्नी – ठीक है, मैं गाड़ी धक्का मारकर ले जाऊंगी… पेट्रोल बचेगा!
पति ने चाबी वापस ले ली।
9.
पति – सब्जी में नमक कम डालना, बीपी बढ़ जाता है।
पत्नी – अच्छा, तो मैंने नमक अलग कटोरी में रख दिया है… जो चाहे खुद डाल ले!
पति का ब्लड प्रेशर वहीं चेक हो गया।
10.
पति – अलार्म लगा लेना, सुबह जल्दी उठना है।
पत्नी – लगा लिया।
पति – कितने बजे का?
पत्नी – 5 बजे का।
पति – अभी तो 11 बजे हैं!
पत्नी – हाँ, ताकि अलार्म 6 घंटे आराम कर ले… थक न जाए!
