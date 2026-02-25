Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

Jokes of the Day: पत्नी के इन जवाबों ने उड़ा दिए पति के होश, पढ़िए 10 मजेदार जोक्स और खुलकर हंसिए

Feb 25, 2026 07:26 am ISTDeepali Srivastava लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Jokes of the Day: पति-पत्नी का रिश्ता प्यार और तकरार भरा होता है, ऐसे में थोड़ी नोंक-झोंक चलती रहती है। पति-पत्नी के रिश्ते पर आधारित कुछ जोक्स आप पढ़िए और हंसते रहिए।

Jokes of the Day: पत्नी के इन जवाबों ने उड़ा दिए पति के होश, पढ़िए 10 मजेदार जोक्स और खुलकर हंसिए

Jokes of the Day: पति-पत्नी का रिश्ता प्यार और तकरार भरा होता है, जिसमें थोड़ी बहुत नोंक-झोंक हमेशा चलती रहती है। पति-पत्नी को लेकर कई कवियों ने हास्य कविताएं लिखी हैं, तो कुछ मजेदार चुटकुले भी बने हैं। ऐसे ही कुछ जोक्स हम आपके लिए लेकर आए हैं, जो पति-पत्नी के रिश्ते पर आधारित हैं। ये टॉप 10 मजेदार जोक्स पढ़ें और दिनभर हंसते रहें। पति-पत्नी के ये जोक्स आपके मूड को फ्रेश कर देंगे और हंसी नहीं रुकने देंगे।

पति-पत्नी के लिए 10 मजेदार चुटकुले-

1.

पति – सुनो, गैस बंद कर देना, नहीं तो सिलेंडर फट जाएगा।

पत्नी – आप टेंशन मत लो, मैं सिलेंडर को बाहर बालकनी में रख देती हूँ… फटेगा तो बाहर ही फटेगा!

पति वहीं कुर्सी पकड़कर बैठ गया।

2.

पति – मोबाइल में पासवर्ड लगा लेना, कोई देख न ले।

पत्नी – लगा लिया।

पति – क्या रखा?

पत्नी – आपका नाम।

पति – क्यों?

पत्नी – क्योंकि किसी को शक ही नहीं होगा!

3.

पति – दूध उबल रहा है, ध्यान रखना वरना बाहर आ जाएगा।

पत्नी – आप चिंता मत करें, मैंने ढक्कन कसकर बंद कर दिया है… अब बाहर नहीं आएगा!

कुछ देर में रसोई से धमाके की आवाज…।

4.

पति – पंखा बंद कर दो, ठंड लग जाएगी।

पत्नी – ठीक है, मैंने पंखे को कंबल ओढ़ा दिया है!

पति का दिमाग रीस्टार्ट मोड में चला गया।

5.

पति – बारिश हो रही है, कपड़े अंदर ले आओ वरना गीले हो जाएंगे।

पत्नी – मैंने चिंता खत्म कर दी… अब मैं भीगते कपड़ों के साथ खड़ी हूं, ताकि उन्हें अकेलापन न लगे!

6.

पति – सुनो, फ्रिज ज्यादा देर खुला मत छोड़ना, ठंड बाहर भाग जाएगी।

पत्नी – अरे मैं दरवाज़े पर खड़ी हूं… ठंड को पकड़ लूंगी!

पति ने माथा पीट लिया।

7.

पति – सुनो, बिजली बचाओ, बेकार लाइट मत जलाया करो।

पत्नी – ठीक है, अब से अंधेरे में मोबाइल की टॉर्च जलाकर काम करूंगी।

पति को बिजली विभाग से ज्यादा करंट लग गया।

8.

पति – गाड़ी धीरे चलाया करो, पेट्रोल महंगा है।

पत्नी – ठीक है, मैं गाड़ी धक्का मारकर ले जाऊंगी… पेट्रोल बचेगा!

पति ने चाबी वापस ले ली।

9.

पति – सब्जी में नमक कम डालना, बीपी बढ़ जाता है।

पत्नी – अच्छा, तो मैंने नमक अलग कटोरी में रख दिया है… जो चाहे खुद डाल ले!

पति का ब्लड प्रेशर वहीं चेक हो गया।

10.

पति – अलार्म लगा लेना, सुबह जल्दी उठना है।

पत्नी – लगा लिया।

पति – कितने बजे का?

पत्नी – 5 बजे का।

पति – अभी तो 11 बजे हैं!

पत्नी – हाँ, ताकि अलार्म 6 घंटे आराम कर ले… थक न जाए!

ये भी पढ़ें:Viral Jokes: जब पड़ोसी के घर चीनी मांगने पहुंचा बच्चा, पढ़ें जोक्स
ये भी पढ़ें:पप्पू-टप्पू की बात सुन नहीं रोक पाएंगे अपनी हंसी, पढ़िए जोक्स
ये भी पढ़ें:Viral Jokes: आपका मूड फ्रेश कर देंगे ये फनी चुटकुले, पढ़ें मजेदार जोक
Deepali Srivastava

लेखक के बारे में

Deepali Srivastava

परिचय


दीपाली श्रीवास्तव पिछले 8 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और 5 सालों से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में डेप्युटी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। संस्थान में साल 2021 में वेब स्टोरी से अपने सफर की शुरुआत करने के बाद, वह आज लाइफस्टाइल टीम का अहम हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, यूजर बिहेवियर और पाठकों की रुचि को समझने में उनकी मजबूत पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद और प्रभावशाली कंटेंट प्रोफेशनल बनाती है।


करियर का सफर

दीपाली ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत साल 2018 में राजस्थान पत्रिका की डिजिटल टीम से की। करियर के शुरुआती दौर से ही वह डिजिटल मीडिया से जुड़ी रही हैं। इसके बाद उन्होंने इन्शॉर्ट्स, सत्य हिंदी, बॉलीवुडशादीज.कॉम और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल बीट पर लेखन के साथ-साथ सेलेब्रिटी इंटरव्यू, वीडियो स्टोरीज, फिल्म रिव्यू और रिसर्च-बेस्ड कंटेंट की कवरेज की।


एजुकेशन

दीपाली श्रीवास्तव के पास B.Sc (Mathematics) और मास कम्युनिकेशन की डिग्री है। यही शैक्षणिक पृष्ठभूमि उनके काम में तथ्यों की सटीकता, डेटा-आधारित रिसर्च और कंटेंट की विश्वसनीयता को मजबूत बनाती है।


पत्रकारिता का उद्देश्य

दीपाली का मानना है कि डिजिटल युग में एक पत्रकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी फैक्ट-चेकिंग और प्रमाणिक जानकारी देना है। उनका उद्देश्य किसी भी बीट पर काम करते हुए पाठकों तक सही, उपयोगी और भरोसेमंद जानकारी पहुंचाना है, ताकि वे बेहतर और जागरूक निर्णय ले सकें।


विशेषज्ञता

हेल्थ, फिटनेस और किचन हैक्स
ट्रैवल, फैशन, रिलेशनशिप और ब्यूटी
एंटरटेनमेंट बीट
सेलेब्रिटी न्यूज
वीडियो स्टोरीज
फिल्मों के रिव्यू

और पढ़ें
Jokes Jokes In Hindi

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।