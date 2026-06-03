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Jokes of the Day: जब पत्नी ने सुन ली पति के मन की बात, मिला गजब का जवाब!

Avantika Jain लाइव हिन्दुस्तान
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अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो खुश रहना शुरू कर दें। खुश रहने में आपकी मदद कर सकते हैं कुछ बेहतरीन जोक्स। यहां पढ़िए जीजा-साली, पति पत्नी और टीचर स्टूडेंट से जुड़े मजेदार जोक्स।

Jokes of the Day: जब पत्नी ने सुन ली पति के मन की बात, मिला गजब का जवाब!

जिंदगी में हंसना और हंसाना बहुत जरूरी होता है। ऐसा सभी को नियमित तौर पर करना चाहिए क्योंकि इससे कई फायदे मिलते हैं। माना जाता है कि दिनभर में एक बार खुलकर हंसने से मानसिक तनाव कम किया जा सकता है। आपको हंसाने के लिए हम लेकर आए हैं कुछ बेहद बेहतरीन जोक्स, जिन्हें पढकर आप हंसी से लोटपोट हो जाएंगे।

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1) लड़की- भईया, थोड़ा तीखा और बनाओ।

गोलगप्पे वाला- (चौंककर) मैडम, पांच मिर्च डाल चुका हूं, और कितना तीखा करूं?

लड़की- अरे, जब तक आंख से पानी और नाक से 'म्यूजिक' न निकले, तब तक गोलगप्पा खाने का क्या मजा

2) बेटा- मम्मी, मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दो।

मम्मी- बेटा, रसोई में जाओ, वहां स्लैब पर एक कटोरा रखा है। उसके पास अपना फोन ले जाओ, क्यूआर कोड स्कैन करो और रेसिपी देखकर खुद बना लो।

3) पहला दोस्त- भाई, शादी के बाद जिंदगी कैसी चल रही है?

दूसरा दोस्त- क्या बताऊं यार, बिल्कुल 'अदालत' जैसी हो गई है।

पहला दोस्त- वो कैसे?

दूसरा दोस्त- जब भी मुंह खोलता हूँ, पत्नी कहती है- जो कुछ भी कहोगे, तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल किया जाएगा।

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4) पत्नी- अजी सुनते हो, अगर मेरे चेहरे पर झुर्रियां आ जाएं, बाल सफेद हो जाएं, और मैं मोटी हो जाऊं... तो भी क्या आप मुझसे वैसे ही प्यार करोगे?

पति- (मोबाइल से बिना नजर हटाए) अरे, मुझे तो लगता था कि मैं पहले से ही ऐसा कर रहा हूं।

(नोट: पति अभी आईसीयू में है।)

5) पप्पू- डॉक्टर साहब, मुझे एक अजीब बीमारी हो गई है। जब मैं किसी से बात करता हूं, तो मुझे वो इंसान दिखाई नहीं देता।

डॉक्टर- अच्छा! ऐसा कब होता है?

पप्पू- जब मैं फोन पर बात करता हूं तब!

डॉक्टर- भाग यहां से, वर्ना मेरा कम्पाउंडर तुझे वो मारेगा जो तुझे दिखाई भी नहीं देगा।

6) साली- जीजा जी, आपको मेरी दीदी में ऐसा क्या दिखा जो आपने शादी कर ली?

जीजा- बस यही कि... वो तुम्हारे जैसी बिल्कुल नहीं थी।

(साली ने जीजा की चाय में नमक मिला दिया।)

7) टीचर- पप्पू, बताओ 'देखना' और 'घूरना' में क्या फर्क है?

पप्पू- सर, जब हम अपनी पसंद की लड़की को देखते हैं तो वो 'देखना' है, और जब पापा हमारे रिपोर्ट कार्ड को देखते हैं तो वो 'घूरना' है!

8) पिता- बेटा, तुम्हारा रिजल्ट कैसा रहा?

बेटा- पापा, वो तो 'एंड-टू-एंड एन्क्रिप्टेड' है।

पिता- मतलब?

बेटा- मतलब सिर्फ मुझे और भगवान को पता है, आपके पास 'की' (Key) नहीं है!

(फिर बेल्ट से डिक्रिप्शन शुरू हुआ...)

9) टीचर- चिंटू, बताओ दुनिया में सबसे तेज क्या चलता है?

चिंटू- सर, हमारे घर के वाई-फाई की स्पीड!

टीचर- वो कैसे?

चिंटू- जैसे ही पापा घर आते हैं, वो अपने आप बंद हो जाती है!

10) पत्नी- (गुस्से में) आज के बाद मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी!

पति-(मन ही मन खुश होते हुए) हे भगवान, आज तो लॉटरी लग गई!

पत्नी-क्या कहा तुमने?

पति- यही कि... तुम्हारी आवाज सुने बिना मेरी सुबह कैसे होगी! (बच गया)

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लेखक के बारे में

Avantika Jain
अवंतिका जैन ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री ली है। फिलहाल वह बतौर सीनियर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर लाइव हिंदुस्तान में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती हैं। एंटरटेनमेंट से जुड़ी खबरों को लिखने और वीडियोज बनाने में भी इनकी रुचि है। 5 साल से भी ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहीं अवंतिका लाइव हिन्दुस्तान से पहले ईटीवी भारत के दिल्ली डेस्क पर काम कर चुकी हैं। नई जगहों को एक्सप्लोर करना, नए लोगों से जुड़ना और फिल्में/वेब सीरीज देखने की शौकीन हैं। और पढ़ें
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