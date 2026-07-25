Jokes of the Day: ससुर के सवालों पर दामाद ने दिए मजेदार जवाब, जोक्स पढ़कर रोक नहीं पाएंगे हंसी
सेहतमंद रहने के लिए स्ट्रेस फ्री रहना बहुत जरूरी है। भागदौड़ भरी जिंदगी में स्ट्रेस फ्री रहने के लिए जोरदार हंसी मददगार साबित हो सकती है। आपको हंसाने के लिए हम लेकर आए हैं मजेदार ससुर-दामाद के जोक्स।
भागमभाग भरी जिंदगी में हेल्दी रहने के लिए स्ट्रेस फ्री रहने रहना बहुत जरूरी है। हंसते रहना आपकी सेहत के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है। एक जोरदार हंसी आपको कई बीमारियों से बचाने का काम कर सकती है। आपको हंसाने के लिए हम लेकर आए हैं कुछ बेहद मजेदार जोक्स।
ससुर दामाद के मजेदार जोक्स
1) ससुर- मेरी बेटी का ख्याल रखते हो?
दामाद- जी, इतना कि कभी-कभी अपना भी रखना भूल जाता हूं।
2) ससुर- शादी से क्या सीखा?
दामाद- बोलने से ज्यादा मुस्कुराना फायदेमंद होता है
3) ससुर- बेटा, गुस्सा किसे ज्यादा आता है?
दामाद- जी, मुझे भी आता है...लेकिन उसे व्यक्त करने की अनुमति नहीं है
4) ससुर- दामाद जी, शादी के बाद मेरी बेटी को खुश रखते हो ना?
दामाद- जी पिताजी, कोशिश तो करता हूँ… लेकिन आपकी बेटी खुश हो जाए तो ये मेरी उपलब्धि नहीं, चमत्कार होगा
5) ससुर- बेटा, मेरी बेटी को कभी रुलाना मत।
दामाद- जी पिताजी, मैं तो डर के मारे उसे नाराज भी नहीं करता… आंसू तो मेरे निकल जाते हैं।
6) ससुर- दामाद जी, घर में आपकी चलती है?
दामाद- जी बिल्कुल चलती है… लेकिन उसी दिशा में, जिस दिशा में आपकी बेटी चाहती है!
7) ससुर- हमारी बेटी बहुत संस्कारी है।
दामाद- जी पिताजी, संस्कार इतने हैं कि मेरी हर गलती का पूरा इतिहास भी याद रखती है।
8) ससुर- शादी के बाद क्या बदलाव आया?
दामाद- पहले मैं अपनी मर्जी से सोता था…अब मैं अपनी मर्जी से सिर्फ करवट बदलता हूं।
9) ससुर- बेटा, मेरी बेटी को कभी दुख मत देना।
दामाद- जी पिताजी, बाकी खुशी देने की जिम्मेदारी आपकी बेटी ने खुद ले रखी है!
10) ससुर- शादी के बाद ज़िंदगी कैसी चल रही है?
दामाद- पहले मैं 'बॉस' था, अब 'रिपोर्टिंग मैनेजर' बदल गया है!
11) ससुर- दामाद जी, कुछ चाहिए हो तो बेझिझक बताना।
दामाद- जी, बस आपकी बेटी का 'म्यूट बटन' मिल जाए
12) ससुर- मेरी बेटी बहुत सीधी है।
दामाद- जी, तभी तो हर बहस में सीधे मुझे ही गलत साबित कर देती है!
13) ससुर- बेटा, घर में तुम्हारी चलती है?
दामाद- जी, मैं ही तय करता हूं कि आखिर में पत्नी की बात माननी है या तुरंत माननी है।
14) ससुर- दामाद जी, आपको हमारी बेटी कैसी लगी?
दामाद- पिताजी, बेटी तो बहुत अच्छी है… बस आपकी बेटी होने का थोड़ा घमंड साथ में फ्री मिला है।
15) ससुर- बेटा, पत्नी से बहस क्यों नहीं करते?
दामाद- पिताजी, मैं बहस नहीं करता… मैं बस अपनी हार को सम्मान के साथ स्वीकार करता हूं।