सास ने पूछा- दिनभर मोबाइल में क्या देखती हो? बहू का जवाब सुनकर छूट जाएगी हंसी, पढ़ें 25 चुटकुले

दिन भर की थकान के बाद ठहाके लगाकर हंसने का मन कर रहा है, तो हम आपके लिए 25 मजेदार चुटकुले लेकर आए हैं। इन्हें पढ़ते ही आपके चेहरे पर मुस्कान आ जाएगी।

Hindi jokes 2026

दिनभर की भागदौड़ और थकान के बीच अगर कुछ पल खुलकर हंसने को मिल जाएं, तो मूड अपने आप फ्रेश हो जाता है। हंसने के लिए हमेशा दोस्तों या परिवार का साथ होना जरूरी नहीं, कभी-कभी मजेदार चुटकुले भी आपका दिन बना सकते हैं। इसलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं 25 ऐसे चटपटे जोक्स, जिन्हें पढ़कर आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे। इनमें सास-बहू की मजेदार नोक-झोंक, पति-पत्नी की खट्टी-मीठी तकरार, टीचर-स्टूडेंट के मजेदार जवाब और शराबियों की दिलचस्प बातें शामिल हैं। तो देर किस बात की, पढ़िए और हंसते-हंसते लोटपोट हो जाइए।

यहां पढ़ें 25 मजेदार चुटकुले- 1. पत्नी: सुनिए, अगर मैं खो गई तो आप क्या करेंगे?

पति: मैं अखबार में विज्ञापन दूंगा।

पत्नी: कैसा विज्ञापन?

पति: जिसको मिले, अपने पास ही रखे!

2. सास: बहू, तुम मायके जाकर कितने दिन रहोगी?

बहू: आप जैसा कहें।

सास: ठीक है, एक हफ्ता रह आना।

बहू: फिर तो मैं दो हफ्ते रहूंगी, क्योंकि आपने कभी मेरी बात मानी है?

3. टीचर: बताओ, दुनिया में सबसे ज्यादा नशा किस चीज में होता है?

स्टूडेंट: किताबों में मैडम।

टीचर: वो कैसे?

स्टूडेंट: खोलते ही नींद आ जाती है!

4. शराबी: डॉक्टर साहब, मुझे भूलने की बीमारी हो गई है।

डॉक्टर: कब से?

शराबी: क्या कब से?

5. जज: तुमने चोरी क्यों की?

आरोपी: साहब, मजबूरी थी।

जज: कैसी मजबूरी?

आरोपी: दुकान पर लिखा था, सेल चल रही है। मैं सामान उठा लाया!

6. पत्नी: आप मुझसे कितना प्यार करते हैं?

पति: इतना कि तुम्हारे लिए चांद-तारे तोड़ लाऊं।

पत्नी: अच्छा, तो आज सब्जी लेते आना।

पति: चांद-तारे ही ठीक थे!

7. सास: बहू, आज खाना बहुत अच्छा बनाया है।

बहू: सच में मम्मी जी?

सास: हां, आज पहली बार लगा कि मेरे बेटे की शादी सही हुई है।

बहू: और मुझे पहली बार लगा कि आप बीमार हैं!

8. टीचर: अगर तुम्हारे पास 10 आम हैं और तुम 2 मुझे दे दो, तो तुम्हारे पास कितने बचेंगे?

स्टूडेंट: 10!

टीचर: कैसे?

स्टूडेंट: मैडम, आम दूंगा ही नहीं!

9. शराबी रात को घर पहुंचा।

पत्नी: इतनी रात कहां थे?

शराबी: दोस्त के घर गया था।

पत्नी: कौन सा दोस्त?

शराबी: वही, जिसके घर तुम मुझे जाने नहीं देती!

10. वकील: माई लॉर्ड, मेरा मुवक्किल निर्दोष है।

जज: सबूत क्या है?

वकील: साहब, अगर यह इतना ही होशियार होता तो पकड़ा क्यों जाता?

11. पत्नी: मेरी एक बात हमेशा याद रखना।

पति: बोलो जान।

पत्नी: शादी के बाद आदमी की जिंदगी बदल जाती है।

पति: हां, पहले मैं अपनी मर्जी से सोता था, अब तुम्हारी मर्जी से उठता हूं!

12. टीचर: बताओ, बिजली कहां से आती है?

स्टूडेंट: मामा के घर से।

टीचर: वो कैसे?

स्टूडेंट: जब भी बिजली जाती है, पापा कहते हैं- साले फिर काट गए!

13. सास: बहू, तुम दिनभर मोबाइल में क्या करती रहती हो?

बहू: मम्मी जी, ज्ञान प्राप्त करती हूं।

सास: कैसा ज्ञान?

बहू: यही कि सास को खुश कैसे रखें!

14. दो शराबी आपस में बात कर रहे थे।

पहला: भाई, तेरी पत्नी तुझे पीने से रोकती नहीं?

दूसरा: रोकती है ना!

पहला: फिर तू मानता क्यों नहीं?

दूसरा: क्योंकि मैं पीकर उसकी बात सुनने लायक ही नहीं रहता!

15. पति: आज खाना बहुत स्वादिष्ट बना है।

पत्नी: सच बताइए, क्या चाहिए आपको?

पति: कुछ नहीं।

पत्नी: फिर तारीफ क्यों कर रहे हो?

पति: तारीफ करने के लिए भी परमिशन चाहिए क्या?

16. टीचर: तुम स्कूल देर से क्यों आए?

स्टूडेंट: रास्ते में बोर्ड लगा था, स्कूल आगे है, धीरे चलें!

टीचर: तो?

स्टूडेंट: मैं धीरे-धीरे आया!

17. जज: तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है?

आरोपी: जी साहब, मैं गरीब आदमी हूं।

जज: इससे चोरी का क्या संबंध?

आरोपी: साहब, अमीर होता तो चोरी थोड़ी करता!

18. सास: बहू, तुम्हारे मायके में सुबह कितने बजे उठते हैं?

बहू: मम्मी जी, वहां तो सब अपनी मर्जी से उठते हैं।

सास: अच्छा! और यहां?

बहू: यहां तो अलार्म भी आपकी आवाज से बजता है!

19. पत्नी: सुनिए, मैं मोटी तो नहीं हो गई?

पति: नहीं-नहीं, बिल्कुल नहीं।

पत्नी: सच बोल रहे हैं?

पति: हां, तुम तो पहले से ही इतनी प्यारी थी कि वजन देखने का ध्यान ही नहीं गया!

20. शराबी: भाई, जिंदगी में बहुत परेशानियां हैं।

दोस्त: क्या हुआ?

शराबी: घरवाली कहती है शराब छोड़ दो।

दोस्त: तो छोड़ क्यों नहीं देते?

शराबी: यार, इतनी भी क्या परेशानी कि दोस्ती ही छोड़ दूं!

21. टीचर: बताओ, सबसे तेज क्या चलता है?

स्टूडेंट: अफवाह!

टीचर: कैसे?

स्टूडेंट: मैडम, कल मैंने कहा था कि होमवर्क नहीं किया, आज पूरे स्कूल को पता है!

22. पत्नी: अगर मैं मर गई तो आप दूसरी शादी करेंगे?

पति: बिल्कुल नहीं!

पत्नी: क्यों?

पति: क्योंकि इतनी हिम्मत दूसरी बार जुटाना मुश्किल है!

23. जज: तुमने अपनी पत्नी को थप्पड़ क्यों मारा?

आरोपी: साहब, उसने कहा था कि मैं कुछ नहीं कर सकता।

जज: तो?

आरोपी: मैंने साबित कर दिया कि मैं कर सकता हूं!

24. सास: बहू, तुम्हें घर के काम करने में आलस नहीं आता?

बहू: आता है मम्मी जी।

सास: फिर करती कैसे हो?

बहू: आपके बेटे की शक्ल देखकर, लगता है किसी को तो घर संभालना पड़ेगा!

25. पति: आज मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आऊं?

पत्नी: कुछ ऐसा लाना जो मेरे चेहरे पर मुस्कान ला दे।