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Jokes of the Day: जब सास ने बहू से पूछा आज खाने में क्या बनाया है? पढ़िए मजेदार जवाब, पढ़कर हंसते-हंसते हो जाएंगे बेहाल

Avantika Jain लाइव हिन्दुस्तान
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मानसिक तौर पर अच्छा फील करने के लिए जोक्स बेहतरीन है। जब आप किसी मजेदार जोक को पढ़कर खुलकर हंसते हैं तो आपके शरीर से हेल्दी हार्मोन रिलीज होते हैं जो आपको अच्छा महसूस करवाने का काम करते हैं। यहां पढ़िए जोक्स-

Jokes of the Day: जब सास ने बहू से पूछा आज खाने में क्या बनाया है? पढ़िए मजेदार जवाब, पढ़कर हंसते-हंसते हो जाएंगे बेहाल

चुटकुले आपके स्ट्रेस को कम करने का काम करते हैं, जिससे आप खुश रहते हैं और सकारात्मक भी सोचते हैं। इंसान को सेहतमंद रहने के लिए अच्छे खान-पान और अच्छी हवा की तरह हंसी की भी जरूरत होती है। अगर आप खुलकर हंसना चाहते हैं तो जोक्स पढ़ें। जोक्स आपको मानसिक तौर पर अच्छा महसूस करवाते हैं। इसलिए आपको हंसाने के लिए हम कुछ मजेदार चुटकुले लेकर आए हैं जिन्हें पढ़कर हंसी आना तय है।

1) टीचर: संता, 'मूर्ख' को इंग्लिश में क्या कहते हैं?

संता: सर, 'Idiot'!

टीचर: बहुत अच्छे! अब इसे एक वाक्य (Sentence) में इस्तेमाल करो।

संता: 'सर, You are an idiot!'

(संता आजकल स्कूल के बाहर हाथ में लाल पट्टी बांधकर घूम रहा है...)

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2) मरीज: डॉक्टर साहब, मुझे एक बहुत अजीब बीमारी हो गई है। जब भी मैं चाय पीता हूं, मेरी दाईं आंख में बहुत तेज दर्द होता है।

डॉक्टर: (गंभीरता से जांच करने के बाद) बीमारी बहुत गंभीर नहीं है। बस अगली बार से चाय पीने से पहले कप में से चम्मच निकाल लिया करो।

3) चिंटू: मम्मी, मैं अपना एक नया बिजनेस शुरू करने जा रहा हूं।

मम्मी: अरे वाह! किस चीज का बिजनेस बेटा?

चिंटू: मैं लोगों को ‘वजन कम’ करने की ट्रेनिंग दूंगा।

मम्मी: (हंसते हुए) लेकिन तू खुद इतना मोटा है, तुझे देखकर कौन आएगा?

चिंटू: मम्मी, मैं उन्हें अपनी 'बिफोर' (पहले वाली) फोटो दिखाऊंगा और कहूंगा कि अगर मेरी बात नहीं मानी, तो ऐसे हो जाओगे!

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4) एक शराबी लड़खड़ाते हुए रात को घर जा रहा था। अचानक एक पुलिस वाले ने उसे रोका।

पुलिसवाला: इतनी रात को कहां जा रहे हो?

शराबी: भाई साहब, 'शराब के बुरे प्रभाव' पर लेक्चर सुनने जा रहा हूं।

पुलिसवाला: (हैरान होकर) इतनी रात को कौन लेक्चर देगा?

शराबी: मेरी पत्नी!

5) टीचर: पिंटू, बताओ 'अकबर' कौन था?

पिंटू: सर, अकबर एक बहुत बड़ा राजा था।

टीचर: शाबाश! और उसने क्या-क्या बनवाया?

पिंटू: सर, उसने 'जोधा' के लिए किला बनवाया, 'बीरबल' के लिए खिचड़ी बनवाई और हमारे लिए 'इतिहास' का एक ऐसा सिरदर्द बनवाया जिसे हमें रटना पड़ता है।

6) सास: (बहू से) बहू, आज खाने में क्या बनाया है?

बहू: (मोबाइल में बिजी रहते हुए) सासू मां, आज मैंने फेसबुक की पोस्ट जैसी 'गरमा-गरम रोटियां' बनाई हैं, यूट्यूब जैसी 'मसालेदार सब्जी' बनाई है और व्हाट्सएप जैसी 'मीठी खीर' बनाई है।

सास: बहुत अच्छे! जरा लाना, मैं भी 'लाइक' और 'शेयर' करके खा लूं।

(शाम को सास ने बहू को बर्तन मांजने के लिए 'ब्लॉक' कर दिया!)

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Avantika Jain

लेखक के बारे में

Avantika Jain
अवंतिका जैन ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री ली है। फिलहाल वह बतौर सीनियर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर लाइव हिंदुस्तान में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती हैं। एंटरटेनमेंट से जुड़ी खबरों को लिखने और वीडियोज बनाने में भी इनकी रुचि है। 5 साल से भी ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहीं अवंतिका लाइव हिन्दुस्तान से पहले ईटीवी भारत के दिल्ली डेस्क पर काम कर चुकी हैं। नई जगहों को एक्सप्लोर करना, नए लोगों से जुड़ना और फिल्में/वेब सीरीज देखने की शौकीन हैं। और पढ़ें
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