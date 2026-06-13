Jokes Of the Day: सास से बहू ने पूछा एक ऐसा सवाल जिसका जवाब सुन उड़ेंगे होश, हंसने पर मजबूर कर देंगे ये जोक्स

जब बात सास-बहू की आती है तो छोटी-मोटी नोकझोंक के अलावा कुछ मजेदार बातचीत भी जरूर सामने आसी है। हंसने हंसाने के लिए हम लेकर आए हैं 10 ऐसे सास-बहू वाले जोक्स जो यकीनन आपको हंसने पर मजबूर कर देंगे।

सास-बहू का रिश्ता हमेशा से ही थोड़ा सेंसेटिव माना जाता है। जब हम इस रिश्ते पर बने चुटकुलों को पढ़ते हैं, तो असल जिंदगी की छोटी-मोटी नोक-झोंक या तनाव बहुत छोटे और मजाकिया लगने लगते हैं। वहीं रोजाना की भागदौड़, घर के काम और ऑफिस के तनाव के बीच हल्के-फुल्के जोक्स माइंड को तुरंत रिलैक्स करते हैं। हंसने से शरीर में 'एंडोर्फिन' नाम का हैप्पी हार्मोन रिलीज होता है, जो मूड को तुरंत फ्रेश कर देता है। यहां पढ़िए सास-बहू के मजेदार जोक्स-

1) बेटा और बहू रात को हॉल में बैठकर एक डरावनी फिल्म देख रहे थे। अचानक स्क्रीन पर एक भयानक चुड़ैल आई।

बहू (डरकर पति से लिपट गई): अरे बाप रे! मुझे बहुत डर लग रहा है, इसे बंद करो!

तभी सास पीछे से किचन का दरवाजा खोलकर निकली...

पति (धीमे से): अरे डरो मत भाग्यवान, वो तो सिर्फ फिल्म है... असली वाली तो पानी पीने किचन से बाहर आई है!

(इसके बाद पति को तीन दिन तक खुद चाय बनाकर पीनी पड़ी।)

2) बहू (रोते हुए): मां जी, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं अपनी शादी से खुश हूं या दुखी...

सास: वो सब छोड़ बहू, यह बता कि जब तू गोलगप्पा खाती है, तो तीखा लगने पर भी हंसती क्यों है?

बहू: क्योंकि मुझे पता होता है कि आखिरी में मुफ्त की सूखी पपड़ी मिलने वाली है!

सास (मुस्कुराते हुए): बस, शादी भी वही गोलगप्पा है, तीखा तो लगेगा ही, पर आखिर में मायके जाने का मौका भी तो मिलेगा।

3) बहू मंदिर में भगवान के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही थी।

बहू: हे भगवान! मुझे सहनशक्ति दो, धीरज दो, और खूब सारा प्यार दो...

सास पीछे खड़ी सुन रही थी, मुस्कुराते हुए बोली: "बहू, भगवान से 'दिमाग' और 'समझदारी' क्यों नहीं मांगी?"

बहू ने पलटकर कहा: "मां जी, भगवान से वही चीज मांगनी चाहिए जो अपने पास न हो... आपके आशीर्वाद से दिमाग तो बहुत है मेरे पास!"

4) बहू अपने बढ़ते वजन से परेशान थी और डॉक्टर के पास जाने की सोच रही थी।

सास: बहू, वजन घटाने के लिए डॉक्टर के पास जाने की क्या जरूरत है? बस रोज सुबह-शाम अपने सिर को दाएं से बाएं और बाएं से दाएं हिलाया करो।

बहू (खुश होकर): बस इतना ही मां जी? पर ये करना कब है?

सास: जब भी कोई खाने के लिए पूछे!

5) सास और बहू का जोरदार झगड़ा हुआ। बात इतनी बढ़ गई कि दोनों कोर्ट पहुंच गईं।

जज: आप दोनों में से पहले अपनी बात कौन रखेगा?

वकील: सर, जो उम्र में बड़ी है, उसे पहले बोलने का मौका दिया जाए।

यह सुनते ही सास और बहू दोनों एक-दूसरे की तरफ देखने लगीं…

सास: नहीं-नहीं, पहले बहू बोलेगी, ये मुझसे बड़ी लगती है।

बहू: अरे नहीं मां जी, सम्मान में आप ही पहले बोलिए, आखिर बुजुर्गों का हक पहला होता है!

(केस वहीं बिना सुनवाई के रफा-दफा हो गया।)

6) बहू ने पहली बार घर में चाय बनाई और सास को दी। सास ने एक घूंट पिया और चेहरा बिगाड़ लिया।

सास: बहू, यह कैसी चाय बनाई है? बिल्कुल पानी जैसी है, इसमें कुछ डाला भी है या नहीं?

बहू (मासूमियत से): मां जी, डाला तो सब कुछ था... पर जैसे ही मैंने इसमें 'प्यार' डाला, वो भाप बनकर उड़ गया!