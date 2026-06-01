Jokes of The Day: हंसने के लिए हैं तैयार? तो पढ़िए हंसी से लोटपोट कर देने वाले मजेदार जोक्स
ज्यादातर लोग आजकल अपने फ्यूचर को लेकर चिंतित रहते हैं, तो वहीं कुछ लोग काम को लेकर स्ट्रेस में रहते हैं। इस चिंता और स्ट्रेस को साइड रखें और यहां दिए मजेदार जोक्स को पढ़कर अपने मूड को लाइट करें।
आजकल की भागदौड़ भरी लाइफ में इंसान हंसना भूल चुके हैं। ज्यादातर लोग काम में बिजी रहते हैं और उनके पास दोस्तों या फिर परिवार के साथ बैठने का समय ही नहीं होता। ऐसे में हम कुछ जोक्स लेकर आए हैं जो आपको हंसाने में मदद कर सकते हैं। रूटीन लाइफ को कुछ देर के लिए भूलकर यहां दिए जोक्स को पढ़ें और अपनों के साथ शेयर भी करें।
1) ससुर: दामाद जी, फेसबुक और व्हाट्सएप के इस जमाने में भी आप मुझे रोज सुबह उठकर पैर छूकर प्रणाम करते हैं, बहुत अच्छा संस्कार है।
दामाद: ससुर जी, संस्कार अपनी जगह है, असल बात तो ये है कि झुकने से नेटवर्क अच्छा आता है।
2) टीचर: चिंटू, बताओ शाहजहां ने ताजमहल क्यों बनवाया था?
चिंटू: सर, क्योंकि उस जमाने में सीमेंट और ईंटें सस्ती थीं, और बीवी को गिफ्ट देने के लिए कोई अच्छा स्मार्टफोन नहीं मिलता था!
3) एक चोर बैंक में चोरी करने गया और तिजोरी खोलते ही हंसने लगा।
गार्ड: क्यों हंस रहे हो?
चोर: साला, पूरा बैंक लूटने आया था और तिजोरी में सिर्फ 'ओट्स' और 'डाइट नमकीन' रखी है... बैंक मैनेजर की बीवी डाइटिंग पर है क्या?
4) लड़का: जानू, मैं तुम्हारे प्यार में तैर कर सात समंदर पार कर सकता हूं, पहाड़ों को चीर सकता हूँ!
लड़की: ओहो सो स्वीट! तो आज शाम को मिलने आ रहे हो ना?
लड़का: नहीं यार, आज थोड़ा मौसम खराब है और मम्मी ने बाहर जाने से मना किया है।
5) पति: गूगल और पत्नी में क्या समानता है?
दोस्त: क्या?
पति: दोनों में से किसी को भी अपनी बात पूरी मत करने दो, वो पहले ही अंदाजा लगा लेते हैं कि तुम क्या कहना चाहते हो।
6) मरीज: डॉक्टर साहब, दांत निकालने के कितने पैसे लोगे?
डॉक्टर: 500 रुपये।
मरीज: सिर्फ दो सेकंड के काम के लिए 500 रुपये?
डॉक्टर: ठीक है, आपकी तसल्ली के लिए मैं उसे धीरे-धीरे आधे घंटे तक खींचूंगा
7) इंटरव्यूअर: आपकी ताकत क्या है?
पप्पू: मैं कुछ ही सेकंड में किसी को भी बेवकूफ बना सकता हूं।
इंटरव्यूअर: अच्छा, करके दिखाओ।
पप्पू: (दरवाजे की तरफ देखते हुए) सर, वो देखिये आपके पीछे ₹2000 का नोट गिरा है!
इंटरव्यूअर: (पीछे मुड़कर देखता है) कहाँ है? यहां तो कुछ नहीं है।
पप्पू: देखा सर, बना दिया ना बेवकूफ! सिलेक्टेड समझूं खुद को?
8)भिखारी: भगवान के नाम पर कुछ दे दो बाबा, तीन दिन से कुछ नहीं खाया।
राहगीर: I don't have change. (मेरे पास छुट्टे नहीं हैं)
भिखारी: इट्स ओके सर, ये क्यूआर कोड मेरे कटोरे के पीछे है, उसे स्कैल कर लीजिए!
9) पति: (टीवी देखते हुए) यार, ये डिस्कवरी वाले भी अजीब हैं, 'शेर की दहाड़' रिकॉर्ड करने के लिए जंगलों में भटकते रहते हैं।
पत्नी: तो?
पति: हमारे घर आ जाएं, बस धनिया की जगह पुदीना लाना भूल जाओ, शेरनी की लाइव दहाड़ सुनने को मिल जाएगी।
10) टीचर: संजू, तुमने परीक्षा में खाली पेपर क्यों छोड़ दिया?
संजू: सर, जो सवाल मुझे आते थे वो पेपर में नहीं थे, और जो पेपर में थे वो मुझे नहीं आते थे। तो साइलेंस (मौन) ही सबसे अच्छा जवाब था।
लेखक के बारे मेंAvantika Jain
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