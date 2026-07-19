Jokes Of the Day: हंसी का देसी डोज, पढ़ें पति-पत्नी वाले धमाकेदार जोक्स

आपके हैपी हार्मोन बढ़ाने के लिए हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बेहतरीन जोक्स, जिन्हें पढ़ने के बाद हंसी पक्की है। यहां जिन जोक्स को शेयर कर रहे हैं वह पति पत्नी से जुड़े हैं। पढ़िए, धमाकेदार देसी जोक्स-

रोजाना की भागदौड़ वाली लाइफ में अगर आप दो पल दोस्तों के साथ बैठकर खुशी के बिताते हैं तो इससे दिमाग पर पॉजिटिव असर पड़ सकता है। दोस्तों के साथ इस बैठक में आप कुछ मजेदार जोक्स पढ़ सकते हैं। यहां हम आपके लिए कुछ बेहतरीन जोक्स लेकर आए हैं जिन्हें पढ़कर हंसी कंट्रोल करना मुश्किल है। पढ़िए पति-पत्नी के देसी जोक्स

1) पत्नी: सुनो, अगर मैं मर गई तो तुम क्या करोगे?

पति: शायद दूसरा विवाह कर लूं।

पत्नी: और अगर मैं वापस आ गई तो?

पति: तो कह दूंगा, 'अरे! मैं तो मजाक कर रहा था'

2) पत्नी: मेरी कौन-सी आदत तुम्हें सबसे अच्छी लगती है?

पति: गुस्सा होने के बाद पांच मिनट चुप रहना।

पत्नी: फिर?

पति: फिर मुझे भागने का मौका मिल जाता है!

3) पत्नी: मैं मोटी लग रही हूं क्या?

पति: नहीं।

पत्नी: सच?

पति: हां, तुम तो पूरे घर में बराबर-बराबर दिखती हो!

(इसके बाद पति का फोन स्विच ऑफ पाया गया।)

4) पत्नी: आज मैं बहुत सुंदर लग रही हूं ना?

पति: हां, बिल्कुल!

पत्नी: सिर्फ़ आज?

पति: अरे... मेरा मतलब था कि आज तो और भी ज्यादा!

5) पत्नी: शादी के बाद तुम बदल गए हो।

पति: हां, पहले मैं अपनी गलती मान लेता था... अब अनुभव हो गया है कि बहस बेकार है।

6) पति: आज खाने में क्या बना है?

पत्नी: जो किस्मत में लिखा है।

पति: मतलब?

पत्नी: रसोई में चलो, पता चल जाएगा!

7) पत्नी: सुनो जी, पड़ोस वाली भाभी रोजं साड़ी बदलती हैं।

पति: अच्छा है, उनके पति की नौकरी होगी।

पत्नी: और मेरी?

पति: तुम्हारे पति के पास समझदारी है... इसलिए रोज वही साड़ी भी नई लगती है!

8) पत्नी: मैं मायके जा रही हूं।

पति: ठीक है, जाते समय गैस बंद कर देना।

पत्नी: बस? रोकोगे नहीं?

पति: अरे, गैस का बिल बहुत आता है!

9) पत्नी: बताओ, मैं ज्यादा सुंदर हूं या चांद?

पति: तुम।

पत्नी: सच?

पति: हां, क्योंकि चांद तो महीने में एक बार ही पूरा दिखता है!

10) पति: चाय मिलेगी?

पत्नी: पहले बताओ, मैं कैसी लग रही हूं?

पति: चाय रहने दो... पानी ही दे दो!

11) गांव में एक आदमी बोला-

'शादी के बाद समझ आया कि 'हां जी' दुनिया का सबसे सुरक्षित जवाब है!'

12) पत्नी: अगर मैं नाराज हो जाऊं तो क्या करोगे?

पति: वही जो हर समझदार पति करता है।

पत्नी: क्या?