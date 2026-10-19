जब सोमवार सुबह मिले दो कर्मचारी, मजेदार बातचीत पढ़कर नहीं रुकेगी हंसी

हंसना सेहत के लिए जरूरी है और आपको हंसाने के लिए हम लेकर आए हैं कुछ बेहत मजेदार जोक्स। ये बॉस और कर्मचारी वाले जोक्स ऐसे हैं कि पढ़कर हंसी रोक पाना मुश्किल हो जाता है।

आज के चुटकुले: बॉस और कर्मचारियों के बीच 15 से ज्यादा मजेदार बातचीत

हंसना सेहत के लिए बहुत जरूरी है और आपके लाफ्टर डोज के लिए हम लेकर आए हैं कुछ बेहतरीन जोक्स, जिन्हें पढ़कर हंसी रोक पाना मुश्किल होता है। ये जोक्स पढ़ने के बाद आप हंसी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। ये डोक्स कर्मचारी और बॉस के बीच मजेदार बातचीत से जुड़े हैं। पढ़िए 15+ मजेदार चुटकुले।

1) कर्मचारी: सर, मैं छुट्टी लेना चाहता हूं।

बॉस: क्यों? क्या हुआ?

कर्मचारी: सर, मेरी पत्नी मुझसे लड़कर मायके चली गई है।

बॉस: तो इसमें छुट्टी की क्या बात है?

कर्मचारी: सर, मुझे यकीन नहीं हो रहा… मैं खुशी से नाच रहा हूं!

2) दोस्त: भाई, तेरी सैलरी कितनी है?

कर्मचारी: महीने के आखिर में पता चलता है।

दोस्त: मतलब?

कर्मचारी: महीने के शुरू में तो बस आती है, फिर गायब हो जाती है!

3) बॉस: तुम रोज लेट क्यों आते हो?

कर्मचारी: सर, आपने ही तो कहा था कि मुश्किल समय में घबराना नहीं चाहिए।

बॉस: तो?

कर्मचारी: सुबह उठने में मुश्किल होती है, इसलिए आराम से आता हूं!

4) बॉस: इस मीटिंग का उद्देश्य क्या है?

कर्मचारी: सर, यह तय करना कि अगली मीटिंग कब होगी!

बॉस: बहुत बढ़िया! अगली मीटिंग कल सुबह 10 बजे!

5) बॉस: घर से काम करते समय क्या तुम पूरा ध्यान काम पर लगाते हो?

कर्मचारी: जी सर, बिल्कुल!

बॉस: अच्छा, अभी क्या कर रहे हो?

कर्मचारी: सर, लैपटॉप पर काम और मोबाइल पर आपकी मीटिंग का इंतजार!

6) कर्मचारी: सर, इस साल मेरा प्रमोशन पक्का है ना?

बॉस: बिल्कुल! तुम बहुत आगे जाओगे।

कर्मचारी खुशी से: सच में सर?

बॉस: हां, कंपनी की दूसरी ब्रांच में ट्रांसफर करके!

7) HR: आपकी सबसे बड़ी ताकत क्या है?

उम्मीदवार: मैं किसी भी परिस्थिति में शांत रह सकता हूं।

HR: और आपकी कमजोरी?

उम्मीदवार: सैलरी आने से पहले मेरा बैंक बैलेंस!

8) दो कर्मचारी सोमवार सुबह मिले।

पहला: भाई, वीकेंड कैसा रहा?

दूसरा: शानदार! दो दिन राजा की तरह जिया।

पहला: और आज?

दूसरा: आज फिर से प्रजा बनकर हाज़िरी लगाने आया हूं!

9) बॉस: तुम ऑफिस में काम कब करते हो?

कर्मचारी: सर, जब आप सामने होते हैं।

बॉस: और जब मैं सामने नहीं होता?

कर्मचारी: तब मैं आपकी इज़्ज़त रखता हूँ और काम का दिखावा भी नहीं करता!

10) कर्मचारी ने लिखा:

"आदरणीय सर, मुझे कल छुट्टी चाहिए क्योंकि मुझे अपने मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना है।"

बॉस ने जवाब दिया:

"मंज़ूर नहीं।"

कर्मचारी: "ठीक है सर, अब मुझे मानसिक स्वास्थ्य के साथ-साथ शारीरिक स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना पड़ेगा… कल ऑफिस आकर आपसे मिलूंगा!"

11) सैलरी बढ़ाने की मांग

कर्मचारी: सर, महंगाई बहुत बढ़ गई है। मेरी सैलरी बढ़ा दीजिए।

बॉस: कंपनी की हालत ठीक नहीं है।

कर्मचारी: सर, फिर कंपनी का खर्च कम कर दीजिए।

बॉस: कैसे?

कर्मचारी: मेरी सैलरी बढ़ा दीजिए, मैं नौकरी छोड़ दूंगा और आपकी एक सैलरी बच जाएगी!

12) कर्मचारी: सर, ऑफिस का Wi-Fi बहुत धीमा है।

बॉस: काम में दिक्कत हो रही है?

कर्मचारी: जी सर, बहुत!

बॉस: अच्छा, क्या दिक्कत है?

कर्मचारी: मीम डाउनलोड होने में बहुत टाइम लग रहा है!

13) बॉस: इस महीने तुम्हारा टारगेट पूरा क्यों नहीं हुआ?

कर्मचारी: सर, टारगेट बहुत बड़ा था।

बॉस: तो मेहनत करते!

कर्मचारी: सर, मेहनत तो की थी… लेकिन टारगेट देखकर मेरा कॉन्फिडेंस ही नौकरी छोड़कर चला गया!

14) बॉस ने कर्मचारी को सोते हुए पकड़ लिया।

बॉस: ऑफिस सोने आते हो?

कर्मचारी: नहीं सर!

बॉस: फिर आंखें बंद क्यों हैं?

कर्मचारी: सर, मैं आपके दिए हुए काम पर गहराई से विचार कर रहा था। आंखें बंद करके फोकस बढ़ता है!

15) बॉस: मुझे तुम पर पूरा भरोसा है।

कर्मचारी: धन्यवाद सर!

बॉस: इसलिए यह काम तुम्हें दे रहा हूँ।

कर्मचारी: सर, भरोसा थोड़ा कम कर दीजिए… काम बहुत ज्यादा हो गया है!

16) बॉस: हमारे ऑफिस में सबसे तेज़ काम कौन करता है?

कर्मचारी: सर, प्रिंटर!

बॉस: वह कैसे?