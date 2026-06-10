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Jokes of the Day: पिल्लू ने सुनाया आज का सुविचार, पढ़कर आएगी हंसी, शेयर करे बिना नहीं रह पाएंगे!

Avantika Jain लाइव हिन्दुस्तान
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हर कोई सुबह की शुरुआत हंसते हुए करना चाहता है। खुद हंसने और दूसरों को हंसाने के लिए सबसे बेस्ट होते हैं जोक्स। तो यहां पढ़िए सुबह की शुरुआत हंसते खिलखिलाते अंदाज में करने के लिए बेहतरीन जोक्स।

Jokes of the Day: पिल्लू ने सुनाया आज का सुविचार, पढ़कर आएगी हंसी, शेयर करे बिना नहीं रह पाएंगे!

सुबह की शुरुआत अगर एक अच्छी मुस्कान या हंसी के साथ हो, तो पूरा दिन पॉजिटिव और एनर्जी से भरपूर रहता है। सुबह के समय बहुत ज्यादा पेचीदा या लंबे जोक्स पढ़ने का समय नहीं होता, इसलिए हम आपके लिए हल्के-फुल्के, रिलेटेबल और पॉजिटिव जोक्स लेकर आए हैं। जिन्हें पढ़ते ही हंसी आना तय है। ये लाइट जोक्स सुबह के समय आप अपनों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। पढ़िए, मजेदार जोक्स-

1) सुबह आंख खुलते ही मैंने अपनी रजाई से कहा- तुम बहुत अच्छी हो।

रजाई बोली- मुझे पता है, इसीलिए तो तुम्हें जाने नहीं देती।

2) पत्नी: अजी सुनते हो, उठो... सूरज कब का निकल आया है।

पति: तो क्या हुआ? वो सोता भी तो मुझसे पहले है!

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3) सुबह-सुबह पत्नी ने पूछा- चाय में चीनी कितनी डालूं?

पति बोला- बस एक बार उंगली डुबो दो, बाकी मैं संभाल लूंगा। तब से पति चाय खुद बना रहा है।

4) पप्पू और टप्पू बात कर रहे थे।

पप्पू: सुबह उठकर ऑफिस जाने की हिम्मत उतनी ही मुश्किल है, जितनी मुश्किल 'क्रिश' फिल्म में ऋतिक रोशन के लिए पहाड़ से कूदना था।

5) बॉस ने पूछा: तुम हमेशा ऑफिस लेट क्यों आते हो?

कर्मचारी: सर, आप ही ने तो कहा था कि घर की परेशानियां ऑफिस मत लाया करो, इसलिए मैं उन्हें घर पर ही सुलझा कर आता हूं।

6) जब पिल्लू ने सुनाया आज का सुविचार

जो लोग सुबह जल्दी उठते हैं... वो दिनभर दूसरों को ज्ञान देकर उनका जीना हराम करते हैं।

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7) सुबह की ठंडी हवा और मोबाइल की कम बैटरी...

दोनों ही इंसान को सही रास्ते पर ले आती हैं।

8) इंसान का दिमाग: सुबह 6:00 बजे उठना है।

अलार्म: 5:55, 5:58, 6:00, 6:05, 6:15, 6:30...

नतीजा: सीधा सुबह 7:45 पर आंख खुलती है और इंसान सुपरमैन की स्पीड से ऑफिस या कॉलेज के लिए भागता है।

9) सलाह: अगर आप दुनिया के सबसे खूबसूरत गाने से भी नफरत करना चाहते हैं...

तो बस उसे अपने सुबह का 'अलार्म टोन' बना लीजिए। दो दिन में उस गाने से नफरत न हो जाए, तो कहना।

10) पत्नी प्यार से: अजी सुनते हो, आज मैं अपने हाथों से चाय बनाकर लाई हूं, पीकर बताओ कैसी बनी है?

पति चाय का घूंट लेते ही: अरे वाह! एकदम लाजवाब! मन खुश हो गया।

पत्नी: सच्ची? तो चलो, इसी बहाने आज के सारे बर्तन आप ही धो देना!

पतिमन ही मन : हे भगवान, इसे चाय कहते हैं या 'जाल बिछाना'

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लेखक के बारे में

Avantika Jain
अवंतिका जैन ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री ली है। फिलहाल वह बतौर सीनियर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर लाइव हिंदुस्तान में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती हैं। एंटरटेनमेंट से जुड़ी खबरों को लिखने और वीडियोज बनाने में भी इनकी रुचि है। 5 साल से भी ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहीं अवंतिका लाइव हिन्दुस्तान से पहले ईटीवी भारत के दिल्ली डेस्क पर काम कर चुकी हैं। नई जगहों को एक्सप्लोर करना, नए लोगों से जुड़ना और फिल्में/वेब सीरीज देखने की शौकीन हैं। और पढ़ें
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