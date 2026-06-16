Jokes Of the Day: पप्पू ने बताया 'वेलकम' शब्द का मतलब, पढ़िए मजेदार जोक्स, नहीं रोक पाएंगे आप अपनी हंसी!

आज आप लोगों को हंसाने के लिए हम लेकर आए हैं कुछ बेहद मजेदार जोक्स, जिन्हें पढ़कर हंसी रोक पाना मुश्किल है। इन जोक्स में पति-पत्नी, टीचर स्टूडेंट, संता बंता से लेकर शाहजहां वाले जोक्स भी हैं। आइए, पढ़िए मजेदार जोक्स।

रोजाना की लाइफ में लोगों के पास अब समय का कमी है। दिनभर काम और उसकी टेंशन से लोग बीमार होने लगे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दिनभर में अगर एक बार भी आप खुलकर हंसते हैं तो कई बीमारियों से खुद को दूर रख पाएंगे। आपको हंसाने के लिए हम लेकर आए हैं कुछ बेहद मजेदार जोक्स, जिन्हें पढ़कर हंसी रोक पाना मुश्किल है।

1) एक लड़की गोलगप्पे खा रही थी।

15-20 खा लेने के बाद उसने बॉयफ्रेंड से पूछा: "जानू, क्या मैं मोटी लग रही हूँ?"

बॉयफ्रेंड ने प्यार से कहा: "नहीं तुम तो बिल्कुल परी जैसी लग रही हो।"

लड़की खुश होकर: "सच्ची जानू?"

बॉयफ्रेंड:हां, बस फर्क इतना है कि वो आसमान से उतरती है और तुम गोलगप्पे पर टूटती हो

2) संता ने नया फोन खरीदा और कस्टमर केयर पर फोन किया।

संता: मैडम, मेरे फोन में नेट नहीं चल रहा।

कस्टमर केयर: सर, क्या आपके फोन में 'Balance' है?

संता: अरे यार, बैलेंस तो बहुत बढ़िया है, कल ही तो फोन बेड से नीचे गिरा पर टूटा नहीं।

2) पति: गूगल और बीवी में क्या समानता है?

दोस्त: दोनों के सामने अपनी बात पूरी करने से पहले ही वो सजेशन देना शुरू कर देते हैं!

3) संता: डॉक्टर साहब, जब मैं सोता हूं तो सपने में चूहे फुटबॉल खेलते हैं।

डॉक्टर:कोई बात नहीं, ये दवा लो और आज रात से ही खाना शुरू कर दो।

संता:आज रात से नहीं डॉक्टर साहब, कल से खाऊंगा।

डॉक्टर: क्यों?

संता: क्योंकि आज उनका फाइनल मैच है!

4) चिंटू: अंकल, एक ऐसा साबुन दो जिससे मैं गोरा हो जाऊं और लड़कियां मेरे पीछे भागें।

दुकानदार ने उसे 'विम बार' (बर्तन धोने का साबुन) दे दिया।

चिंटू: इससे क्या होगा?

दुकानदार: बेटा, इसे लगाकर घर के बर्तन मांजो, मम्मी भी खुश और लड़कियां (बहनें) काम न करने के ताने मारने पीछे भी भागेंगी!

5) गप्पू: यार, ये जो 'वेलकम' लिखा होता है, इसका असली मतलब क्या होता है?

पप्पू: इसका मतलब होता है कि तुम अपनी मर्जी से आ तो गए हो, पर अब जाओगे हमारी मर्जी से!

6) डॉक्टर: तुम्हारा वजन बहुत बढ़ गया है, रोज सुबह 5 किलोमीटर दौड़ा करो।

एक महीने बाद गोलू का फोन आया: डॉक्टर साहब, मैं रोज 5 किलोमीटर दौड़ तो रहा हूं, लेकिन अब मैं घर से 150 किलोमीटर दूर आ गया हूं, वापस कैसे आऊं?

7) वकील: गीता पर हाथ रखकर कसम खाओ कि जो कहोगे सच कहोगे।

संता: साहब, गीता मेरी पड़ोसन है, अगर उस पर हाथ रखा तो उसकी मम्मी मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी!

8) टीचर: संता, बताओ शाहजहां ने ताजमहल क्यों बनवाया था?

संता: मैडम, क्योंकि मुमताज को सीमेंट की बोरी उठाने से नफरत थी!

9) पप्पू और ट्रैफिक पुलिस

ट्रैफिक पुलिस: चलान कटेगा, रेड लाइट जम्प की है तुमने।

पप्पू: अरे सर, नीचे देखो मेरी चप्पल भी तो लाल रंग की है, मैचिंग करके निकला था!