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Jokes of the Day: संजू के स्कूल ना आने की वजह सुनकर नहीं रोक पाएंगे हंसी, पढ़िए हंसी से लोटपोट करने वाले जोक्स

Avantika Jain लाइव हिन्दुस्तान
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आपके आज के लाफ्टर डोज के लिए हम एक बार फिर लेकर आए हैं मजेदार जोक्स। ये जोक्स पढ़ते ही आप हंसी से लोटपोट हो जाएंगे। पढ़िए कुछ और एवरग्रीन और मजेदार बचपन वाले जोक्स, जो सीधे स्कूल के दिनों की याद दिला देंगे।

Jokes of the Day: संजू के स्कूल ना आने की वजह सुनकर नहीं रोक पाएंगे हंसी, पढ़िए हंसी से लोटपोट करने वाले जोक्स

स्कूल के दिन सबसे अच्छे दिनों की लिस्ट में शुमार हैं। तब ना संडे को काम की टेंशन होती थी और ना ही मंडे का डर। उन्हीं यादों को ताजा करने के लिए हम लेकर आए हैं कुछ एवरग्रीन बचपन वाले जोक्स जिन्हें पढ़ते ही हंसी से लोटपोट हो जाएंगे। यहां पढ़िए मूड लाइट करने वाले टॉप के जोक्स, जो हंसने पर मजबूर कर सकते हैं।

1) टीचर: संजू, तुम कल स्कूल क्यों नहीं आए थे?

संजू: सर, कल मुझे बर्ड फ्लू हो गया था।

टीचर: पर यह बीमारी तो पक्षियों को होती है, इंसानों को नहीं!

संजू (रोते हुए): सर, आपने ही तो कल मुझे 'मुर्गा' बनाया था!

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2) टीचर: पप्पू, बताओ 'कबूतर' को इंग्लिश में क्या कहते हैं?

पप्पू: सर, पिजन।

टीचर: बहुत अच्छे! अब इसका एक सेंटेंस बनाओ।

पप्पू: सर... 'हमारे घर के पीछे एक पिजन रहता है'।

टीचर: अरे, इसमें इंग्लिश कहां है? पूरा सेंटेंस इंग्लिश में बनाओ!

पप्पू: "आर हाउस के पीछे, वन पिजन रहता है।"

3) डॉक्टर और संता

डॉक्टर: आपके पैर का ऑपरेशन करना पड़ेगा, इसमें 5,000 रुपये लगेंगे।

संता: डॉक्टर साहब, 500 रुपये ले लो और बस उतनी ही जगह काटो जितना 500 रुपये में आता हो!

डॉक्टर: अरे भाई, बाकी पैर का क्या करोगे?

संता: बाकी में मैं लंगड़ी टांग खेल लूंगा!

4) टीचर: बच्चों, 'अकबर महान था' इसका फ्यूचर टेंस क्या होगा?

पप्पू: सर, ‘अकबर की आत्मा परेशान होगी’

टीचर: वो कैसे?

पप्पू: क्योंकि आज उसका टेस्ट है और मुझे कुछ नहीं आता!

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5) बचपन में हमारा सबसे बड़ा कोर्ट रूम ड्रामा

विद्या माता की कसम खाओ कि तुमने मेरी पेंसिल नहीं चुराई!

‘लो खा ली... अब तो मानोगे ना?’

और अगर कसम झूठी खा ली, तो पेट में दर्द होने का डर अलग से सताता था!

6) गप्पू: डॉक्टर साहब, क्या आप बिना दर्द किए दांत निकाल सकते हैं?

डॉक्टर: नहीं बेटा, थोड़ा दर्द तो होगा ही।

गप्पू: मैं निकाल कर दिखाऊं?

डॉक्टर (हंसते हुए): अच्छा, दिखाओ कैसे निकालोगे?

गप्पू: (हाथ आगे बढ़ाकर) ‘लो डॉक्टर साहब, यह रहा मेरा टूटा हुआ दांत, जो सुबह ही मक्के का भुट्टा खाते हुए निकल गया था।’

7) चिंटू: मम्मी, मम्मी! आज मैंने स्कूल में एक बहुत अच्छा काम किया।

मम्मी (खुश होकर): अरे वाह मेरा बेटा! क्या किया?

चिंटू: मास्टर जी एक लड़के को बेंच पर खड़ा करके मार रहे थे, तो मैंने उनके पैर पकड़ लिए।

मम्मी (भावुक होकर): सच में? फिर मास्टर जी ने क्या कहा?

चिंटू: उन्होंने कहा- चिंटू, मेरे पैर मत खींच, नहीं तो मैं गिर जाऊंगा!

8) टीचर: पिंटू, बताओ शाहजहां ने ताजमहल क्यों बनवाया था?

पिंटू: सर, क्योंकि मुमताज को कुतुब मीनार पसंद नहीं थी!

टीचर (गुस्से में): किसने कहा तुमसे ये बकवास?

पिंटू: सर, जब पापा मम्मी को घुमाने ले जाते हैं और मम्मी को जगह पसंद नहीं आती, तो पापा भी यही कहते हैं- अब क्या तुम्हारे लिए अलग से ताजमहल बनवाऊं?

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Avantika Jain

लेखक के बारे में

Avantika Jain
अवंतिका जैन ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री ली है। फिलहाल वह बतौर सीनियर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर लाइव हिंदुस्तान में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती हैं। एंटरटेनमेंट से जुड़ी खबरों को लिखने और वीडियोज बनाने में भी इनकी रुचि है। 5 साल से भी ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहीं अवंतिका लाइव हिन्दुस्तान से पहले ईटीवी भारत के दिल्ली डेस्क पर काम कर चुकी हैं। नई जगहों को एक्सप्लोर करना, नए लोगों से जुड़ना और फिल्में/वेब सीरीज देखने की शौकीन हैं। और पढ़ें
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