Jokes of the Day: पति-पत्नी की नोक-झोंक और शराबी की फिलॉसफी सुन घूम जाएगा सिर, हंस-हंस कर हो जाएंगे लोटपोट

जोक्स अगर दोस्तों या परिवार वालों के बीच बैठकर पढ़ लिए जाएं तो माहौल ही बदल जाता है। हर तरफ ठहाके गूंजने लगते हैं और हंस-हंस कर सभी लोटपोट हो जाते हैं। आपको हंसाने के लिए हम लेकर आए हैं कुछ बेहतरीन जोक्स।

आज कल की भागदौड़ भरी जिंदगी में स्ट्रेस से बच पाना थोड़ा मुश्किल है लेकिन ये बहुत जरूरी है। ऐसे में जोक्स और चुटकुले माहौल को खुशनुमा बनाने में मददगार साबित होते हैं। अगर आप रोजाना नियमित रूप से हंसते हैं, तो सेहत को काफी फायदा होता है। यहां हम आपको हंसाने के लिए बेहतरीन जोक्स लेकर आए हैं, जिन्हें पढ़ने के बाद आप यकीनन जोर-जोर से ठहाके लगाकर हंसने लगेंगे।

1) पप्पू: डॉक्टर साहब, क्या आप मेरी बीमारी का इलाज कर सकते हैं?

डॉक्टर: हां क्यों नहीं, पहले ये बताओ तुम्हारी बीमारी क्या है?

पप्पू: मुझे हर बात देर से समझ आती है।

डॉक्टर: फीस कितनी लोगे?

पप्पू: क्यों डॉक्टर साहब?

डॉक्टर: क्योंकि तुम्हारी बीमारी का इलाज करते-करते मेरी जवानी निकल जाएगी!

2) पत्नी: अजी सुनते हो, हमारी शादी कराने वाले पंडित जी का निधन हो गया।

पति (उदास होकर): होना ही था... आखिर एक ना एक दिन तो उसे उसके पापों की सजा मिलनी ही थी!

पत्नी: बेलन लेकर पीछे भागी…

3) टीचर: संजू, ‘I am a beautiful girl’ का हिंदी अनुवाद करो।

संजू: मैं एक खूबसूरत लड़की हूं।

टीचर: शाबाश! और ‘I was a beautiful girl’ का?

संजू: मैं जवान थी, अब पुरानी हो गई हूं!

4) शराबी की फिलॉसफी

एक शराबी बीच सड़क पर लेट कर चिल्ला रहा था...

शराबी: ‘कोई मुझे उठाओ, धरती हिल रही है!’

तभी एक पुलिसवाला आया और बोला: ‘अबे, धरती नहीं, तूने ज्यादा पी रखी है!’

शराबी: ‘अच्छा? तो फिर ये सामने वाले दो-दो चांद किसके पापा के हैं?’

5) कंजूस का दिमाग

एक महाकंजूस आदमी मरने ही वाला था। उसने अपनी आखरी सांसें गिनते हुए अपने बच्चों को पास बुलाया।

कंजूस: रमेश तुम कहां हो?

रमेश: जी पापा, मैं यहीं हूं।

कंजूस: सुरेश तुम कहां हो?

सुरेश: जी पापा, मैं भी यहीं हूं।

कंजूस: और मेरी पत्नी कहां है?

पत्नी: जी, मैं भी आपके पास ही हूं।

कंजूस (गुस्से में चिल्लाया): तो सालो! बाहर वाले कमरे का पंखा क्यों चल रहा है? बंद करो उसे!

6) न्यूटन का चौथा नियम

टीचर: संजू, न्यूटन का नियम बताओ।

संजू: सर, न्यूटन ने कहा था कि सेब नीचे गिरता है क्योंकि उसमें गुरुत्वाकर्षण होता है।

टीचर: बहुत अच्छे! और इसका चौथा नियम क्या है?

संजू: सर, चौथा नियम ये है कि अगर सेब की जगह 'स्मार्टफोन' गिरा, तो गुरुत्वाकर्षण के साथ-साथ स्क्रीन और दिल दोनों एक साथ टूटते हैं।

7) पापा (गुस्से में): पप्पू, इस बार अगर तुम परीक्षा में फेल हुए, तो मुझे 'पापा' मत कहना!

(रिजल्ट आने के बाद)

पापा: हां भाई, क्या रहा तुम्हारा रिजल्ट?

पप्पू: अरे छोड़ो यार सुरेश भाई! तुम तो फालतू में टेंशन ले रहे थे, हम दोनों भाई फिर से एक ही क्लास में बैठेंगे!

8) पति (भगवान से): हे भगवान, मेरी पत्नी बहुत समझदार, सुंदर और सुशील है।

भगवान: तो फिर समस्या क्या है भक्त?

पति: बस यही कि... वो ये सब सिर्फ अपने 'मायके' वालों के सामने ही क्यों बनती है? घर आते ही महाकाली का रूप क्यों ले लेती है?

9) पप्पू ने एक तांत्रिक से पूछा...

पप्पू: बाबा, क्या आप बता सकते हैं कि मेरी किस्मत में क्या लिखा है?

तांत्रिक (हाथ देखकर): बेटा, तुम्हारे जीवन में एक बहुत बड़ी 'स्त्री' का साया है।

पप्पू (खुश होकर): अरे वाह बाबा! कौन है वो?

तांत्रिक: बेटा, वो कोई और नहीं, तुम्हारी कामवाली बाई है... अगर वो दो दिन भी नहीं आई, तो तुम्हारी किस्मत के सारे सितारे गर्दिश में आ जाएंगे और तुम्हें खुद झाड़ू लगानी पड़ेगी!

10) संता: डॉक्टर साहब, मुझे एक अजीब बीमारी हो गई है। जब भी मैं चाय पीता हूं, मेरी दाईं आंख में तेज दर्द होता है।