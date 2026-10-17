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टीचर-तुम्हें मॉनिटर क्यों बनाया जाए? पढ़ें लोटपोट करने वाले जोक्स

By Avantika Jain
लाइव हिन्दुस्तान
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यहां शेयर किए टीचर और स्टूडेंट्स के मजेदार जोक्स और चुटकुलों को पढ़कर आप हंसते- हंसते लोटपोट हो जाएंगे। आइए पढ़ते हैं मजेदार जोक्स और खिलखिलाकर हंसते हैं।

Funny jokes about teachers and students in Hindi
टीचर और स्टूडेंट के मजेदार जोक्स हिंदी में

कई बार जब मूड खराब होता है तो एक जोरदार हंसी आपके मूड को फिर से ठीक करने का काम करती है। अब बेवजह हंसना तो मुश्किल लग सकता है, इसलिए आपको हंसाने के लिए हम लेकर आए हैं कुछ बेहद मजेदार जोक्स, जिन्हें पढ़कर हंसी रोकना मुश्किल हो सकता है। ये जोक्स स्टूडेंट और टीचर की मजेदार बातचीत से जुड़े हैं।

1) टीचर: तुम हमेशा आखिरी बेंच पर ही क्यों बैठते हो?

स्टूडेंट: मैम, जिंदगी में पीछे रहना मुझे पसंद नहीं है।

टीचर: तो आगे बैठो!

स्टूडेंट: मैम, आगे बैठ गया तो दोस्तों से पीछे रह जाऊंगा!

2) टीचर: तुम्हें टॉपर से जलन नहीं होती?

स्टूडेंट: बिल्कुल नहीं, मैम!

टीचर: क्यों?

स्टूडेंट: क्योंकि वो पढ़ाई में आगे है और मैं छुट्टियों की प्लानिंग में!

3) टीचर: बताओ, ‘I am going’ का हिंदी अर्थ क्या है?

स्टूडेंट: मैं जा रहा हूं।

टीचर: और ‘I am not going’?

स्टूडेंट: मैम, फिर तो मैं स्कूल में ही रुक जाऊंगा!

4) टीचर: रोज देर से क्यों आते हो?

स्टूडेंट: मैम, रास्ते में बोर्ड लगा था—“आगे स्कूल है, धीरे चलें।”

टीचर: तो?

स्टूडेंट: मैम, मैं धीरे-धीरे ही तो आया हूं!

5) टीचर: बताओ, मेहनत का फल क्या होता है?

स्टूडेंट: मैम, छुट्टी!

टीचर: वो कैसे?

स्टूडेंट: खूब मेहनत करके बीमार पड़ो, फिर छुट्टी मिलती है!

6) टीचर: तुम्हें मॉनिटर क्यों बनाया जाए?

स्टूडेंट: मैम, मैं बहुत जिम्मेदार हूं।

टीचर: कैसे?

स्टूडेंट: पूरी क्लास की शरारत की जिम्मेदारी मैं अकेला ले सकता हूं!

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7) टीचर: बताओ, स्मार्ट क्लास और नॉर्मल क्लास में क्या अंतर है?

स्टूडेंट: मैम, स्मार्ट क्लास में डांट भी HD क्वालिटी में पड़ती है!

8) टीचर: तुम्हारा होमवर्क कहां है?

स्टूडेंट: मैम, मम्मी ने कहा था कि रात को सपने में भी पढ़ाई मत करना, तो मैंने होमवर्क को भी आराम दे दिया!

9) टीचर: कैमरा बंद क्यों है?

स्टूडेंट: मैम, मेरी शक्ल देखकर नेटवर्क भी घबरा जाता है!

10) टीचर: पेपर देखकर तुम्हें कैसा लगा?

स्टूडेंट: मैम, ऐसा लगा जैसे पेपर मेरा पुराना दुश्मन हो और बदला लेने आया हो!

11) टीचर: क्लास में सो क्यों रहे हो?

स्टूडेंट: मैम, आप बोलती हैं कि ज्ञान आंखें खोल देता है, लेकिन आपका लेक्चर सुनकर मेरी आंखें बंद हो जाती हैं!

12) टीचर: अगर तुम्हारे पास 10 आम हैं और 2 मैं ले लूं, तो कितने बचेंगे?

स्टूडेंट: 10 ही मैम!

टीचर: कैसे?

स्टूडेंट: मैम, आम तो मेरे हैं, आपसे कौन लड़ने जाए!

13) टीचर: सच-सच बताओ, क्लास में सबसे ज्यादा शरारत कौन करता है?

स्टूडेंट: मैम, मैं नाम नहीं बताऊंगा।

टीचर: क्यों?

स्टूडेंट: क्योंकि वो मैं ही हूं!

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14) टीचर: आज छुट्टी क्यों चाहिए?

स्टूडेंट: मैम, पढ़ाई का प्रेशर बहुत बढ़ गया है।

टीचर: तो पढ़ाई करो!

स्टूडेंट: मैम, प्रेशर कुकर भी तो गैस बंद करने पर ही शांत होता है!

15) टीचर: तुम्हारे पापा रिपोर्ट कार्ड देखकर क्या बोले?

स्टूडेंट: बोले, बेटा तू मेरा ही बच्चा है ना?

टीचर: फिर तुमने क्या कहा?

स्टूडेंट: मैंने कहा, पापा, मार्क्स देखकर तो मुझे भी शक हो रहा है!

16) टीचर: तुम्हें शर्म नहीं आती? पूरे स्कूल में तुम्हारे सबसे कम नंबर आए हैं!

स्टूडेंट: मैम, आप भी तो पूरे स्कूल में सबसे ज्यादा गुस्सा करती हैं!

टीचर: उसका क्या मतलब?

स्टूडेंट: मैम, हर किसी की अपनी-अपनी फील्ड में पहचान होती है!

17) टीचर: अगर मैं तुम्हें 2 थप्पड़ मारूं, तो तुम क्या करोगे?

स्टूडेंट: मैं रो दूंगा, मैम!

टीचर: और अगर 10 मारूं तो?

स्टूडेंट: मैं FIR करूंगा!

टीचर: और अगर 100 मारूं तो?

स्टूडेंट: मैम, फिर तो आप मेरी टीचर नहीं, मेरी दुश्मन होंगी!

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लेखक के बारे में

Avantika Jain
अवंतिका जैन ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री ली है। फिलहाल वह बतौर सीनियर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर लाइव हिंदुस्तान में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती हैं। एंटरटेनमेंट से जुड़ी खबरों को लिखने और वीडियोज बनाने में भी इनकी रुचि है। 5 साल से भी ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहीं अवंतिका लाइव हिन्दुस्तान से पहले ईटीवी भारत के दिल्ली डेस्क पर काम कर चुकी हैं। नई जगहों को एक्सप्लोर करना, नए लोगों से जुड़ना और फिल्में/वेब सीरीज देखने की शौकीन हैं। और पढ़ें
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