Jokes of the Day: बिना डबल मीनिंग वाले पति-पत्नी के मजेदार जोक्स, पढ़कर हंसी रोकना हो सकता है मुश्किल

एक मजेदार चुटकुले का असर आपके मूड पर होता है। अगर आप एक ठहाकेदार जोक्स को पढते हैं तो तेज हंसी आ सकती है जिसकी वजह से शरीर में हैपी हार्मोन रिलीज होते हैं। आपके मूड को लाइट करने के लिए हम लेकर आए हैं मजेदार जोक्स। पढ़ें-

जोक्स माहौल को खुशनुमा बना सकते हैं। एक मजेदार जोक का सीधा असर आपके मूड पर होता है। कहते हैं कि दिनभर में एक बार खुलकर हंसना बहुत जरूरी है।ऐसा इसलिअ क्योंकि जब आप खुलकर हंसते हैं तो शरीर से हैपी हार्मोन रिलीज होते हैं। जिससे मूड लाइट होा है। आपको हंसाने के लिए हम लेकर आए हैं पति-पत्नी से जुड़े मजेदार जोक्स।

पति -पत्नी के शाॉर्ट लाइन वाले मैसेज 1) पत्नी: मैं कैसी लग रही हूं?

पति: इतनी सुंदर कि सच बोलने की हिम्मत नहीं हो रही!

2) पत्नी: मेरी बात सुन रहे हो?

पति: हां, बीच-बीच में "हूँ" भी तो बोल रहा हूँ।

3) पति: आज खाना बहुत अच्छा बना है।

पत्नी: सच?

पति: हां, इसलिए दो प्लेट खा लीं... अब दवा भी दो।

4) पत्नी: मैं गुस्से में कैसी लगती हूँ?

पति: यह सवाल मैं सुरक्षित दूरी से जवाब दूँगा।

5) पति: आज चाय में प्यार कम है।

पत्नी: चीनी बढ़ा दूं?

पति: नहीं, मुस्कान दे दो।

6) पत्नी: मेरी याद आती है?

पति: जब मोबाइल का चार्जर नहीं मिलता, सबसे पहले तुम्हारी याद आती है।

7) पति: आज क्या स्पेशल है?

पत्नी: जो बन गया, वही स्पेशल है।

8) पत्नी: मेरी बात मानते हो?

पति: शादी के बाद से अभ्यास जारी है।

9) पति: रिमोट कहां है?

पत्नी: जहां कल रखा था।

पति: अगर याद होता, पूछता क्यों?

10) पत्नी: मैं बोलती ज़्यादा हूं क्या?

पति: इस सवाल का जवाब देना जोखिम भरा है।

पत्नी-पति के ठहाकेदार जोक्स

11) पत्नी: सुनो जी, अगर मैं मर गई तो आप क्या करोगे?

पति: मैं भी पागल हो जाऊंगा।

पत्नी: दूसरी शादी नहीं करोगे?

पति: पागल कुछ भी कर सकता है!

12) पत्नी: मैं कैसी लग रही हूँ?

पति: दिल से बताऊं या दिमाग से?

पत्नी: दिल से।

पति: दिल तो कह रहा है... बहुत सुंदर।

पत्नी: और दिमाग?

पति: वो कह रहा है... सच बोलने में खतरा है!

13) पति: आज खाने में क्या बनाया है?

पत्नी: जहर।

पति: अच्छा... तो मैं थोड़ा देर से आ जाऊंगा।

पत्नी: ठीक है, फिर गरम कर दूंगी!

14) पत्नी: मेरी कौन-सी आदत तुम्हें सबसे अच्छी लगती है?

पति: गुस्सा होने के बाद पांच मिनट चुप रहना।

पत्नी: फिर?

पति: फिर मुझे भागने का मौका मिल जाता है।

15) पति: शादी से पहले तुम मुझे होटल, मूवी और शॉपिंग ले जाती थीं।

पत्नी: तब मैं तुम्हें इंटरव्यू कर रही थी।

पति: और अब?

पत्नी: अब नौकरी पक्की हो गई है!

16) पति: चश्मा देखा है?

पत्नी: सिर पर रखा है।

पति: ओह... धन्यवाद!

17) पति: मैं डाइट पर हूं।

पत्नी: पहले मिठाई खत्म कर लो, फिर शुरू करना।

18) पत्नी: बाजार चलोगे?

पति: घूमने?

पत्नी: नहीं, सामान उठाने।

19) पत्नी: मेरी बनाई चाय कैसी है?

पति: इतनी अच्छी कि एक और बना दो।

पति: आज मैं खाना बनाऊंगा।