Jokes of the Day: चिंटू के दोस्त की परेशानी सुनकर नहीं रुकेगी हंसी, मजेदार चुटकुलों से करें दिन की शुरुआत

एक छोटी सी ठहाकेदार हंसी आपके दिन को खुशनुमा और पॉजिटिव बना सकती है। अपने दिन की बेहतरीन शुरुआत करने के लिए यहां दिए मजेदार जोक्स को पढ़ें और ठहाके लगाकर हंसे। पढ़िए मजेदार जोक्स-

बिजी लाइफ में समय की कमी के चलते परिवार या दोस्तों के साथ बैठने का समय मुश्किल से ही मिल पाता है। ऐसे में ज्यादातर लोग अकेले समय बिताते और काम के स्ट्रेस में ज्यादातर लोग मानसिक तौर पर परेशान रहते हैं। मेंटल हेल्थ अच्छी रखने के लिए दिनभर में एक बार जरूर खुलकर हंसे। खुलकर हंसने से हैपी हार्मोन रिलीज होते हैं, जिससे खुशी, शांति, सुकून का एहसास होता है और मूड बेहतर होता है। स्ट्रेस कम करने के लिए ठहाकेदार हंसी से बेहतर कुछ नहीं हो सकता। ऐसे में आपको हंसाने के लिए हम लेकर आए हैं कुछ मजेदार जोक्स जिन्हें पढ़कर जोरदार हंसी आना तय है। पढ़िए, मजेदार जोक्स।

1) टीचर: बताओ, सबसे ज्यादा नशा किस चीज में होता है?

स्टूडेंट: किताबों में।

टीचर: वो कैसे?

स्टूडेंट: किताब खोलते ही नींद आ जाती है!

2) पत्नी: सुनो, मैं दो घंटे के लिए बाहर जा रही हूँ।

पति: ठीक है, लेकिन जल्दी आना।

पत्नी: क्यों?

पति: क्योंकि मुझे भी दो घंटे बाद बाहर जाना है!

3) डॉक्टर: आपकी बीमारी की असली वजह मेरी समझ में नहीं आ रही।

मरीज: कोई बात नहीं डॉक्टर साहब, मैं कल फिर आ जाऊंगा।

डॉक्टर: क्यों?

मरीज: तब तक शायद बीमारी को भी समझ आ जाए!

4) दोस्त: यार, तू इतना परेशान क्यों है?

दूसरा दोस्त: मोबाइल गिर गया था।

दोस्त: टूट गया क्या?

दूसरा दोस्त: नहीं, बच गया।

दोस्त: फिर परेशानी किस बात की?

दूसरा दोस्त: अब घर वाले नया मोबाइल नहीं दिलाएँगे!

5) पप्पू: पापा, मैं बड़ा होकर पायलट बनूंगा।

पापा: बहुत बढ़िया!

पप्पू: और आपकी सारी परेशानियाँ ऊपर से देखूंगा!

6) टीचर: अगर तुम्हारे पास 10 आम हैं और 5 मैं ले लूँ, तो क्या बचेगा?

छात्र: झगड़ा!

7) पति: आज खाने में क्या बनाया है?

पत्नी: जो आप कहेंगे।

पति: दाल-चावल बना लो।

पत्नी: नहीं, वो नहीं बनाया है!

8) टीचर: होमवर्क क्यों नहीं किया?

पप्पू: सर, लाइट नहीं थी।

टीचर: तो मोमबत्ती जला लेते।

पप्पू: सर, माचिस नहीं थी।

टीचर: माचिस क्यों नहीं थी?

पप्पू: क्योंकि मैं होमवर्क करना ही नहीं चाहता था!

9) पत्नी: आपको मेरी सुंदरता ज़्यादा पसंद है या मेरी समझदारी?

पति: मुझे तो तुम्हारा मज़ाक करने का अंदाज़ पसंद है।

पत्नी: मैं मजाक नहीं कर रही!

पति: और मुझे यही अंदाज पसंद है!

10) दुकानदार: आपको कैसी शर्ट दिखाऊं?

ग्राहक: ऐसी जो बीवी को पसंद आए और जेब पर भारी न पड़े।