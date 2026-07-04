Jokes Of the Day: बच्चे ने मम्मी को बताया कौन है AI, पढ़िए मां और बच्चे वाले मजेदार जोक्स

जोक्स मूड को हल्का कर देते हैं और दिन में थोड़ी टेंशन या थकान हो, तो एक छोटा-सा फनी जोक भी दिमाग को रिलैक्स कर देता है और स्ट्रेस कम महसूस होता है। ऐसे में हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बेहद मजेदार जोक्स, जिन्हें पढ़कर आपकी हंसी नहीं रुकेगी।

जोक्स आपके मूड को बेहतर बनाने का काम करते हैं। अगर आप किसी टेंशन में हैं या फिर किसी उलझन में फंसे हैं तो एक मजेदार जोक मूड को लाइट कर सकता है। जोक्स पढ़ने के कई मानसिक फायदे हैं। इसे पढ़कर तनाव कम होता है और दिमाग रिलैक्स हो जाता है। आपकी सुबह को शानदार बनाने के लिए हम लेकर आए हैं कुछ बेहतरीन जोक्स। पढ़ें मां और बच्चे के मजेदार जोक्स।

1) बच्चा- मम्मी, मैं बड़ा होकर क्या बनूंगा?

मां- पहले होमवर्क पूरा कर ले, फिर भविष्य की बात करेंगे!

2) मां- बेटा, दूध पी लिया?

बच्चा: हां।

मां- गिलास तो पूरा भरा हुआ है!

बच्चा- मैंने कहा था 'हां', ये नहीं कहा कि मैंने पिया है।

3) मां- इतनी देर से मोबाइल क्यों चला रहे हो?

बच्चा- मम्मी, पढ़ाई के लिए।

मां- कौन-सी पढ़ाई?

बच्चा: बैटरी कितनी देर चलती है, उसका रिसर्च!

4) मां- बेटा, कमरे की सफाई कर लो।

बच्चा- मम्मी, मैं तो क्रिएटिव हूं।

मां- अच्छा, तो ये बिखरा हुआ कमरा 'मॉडर्न आर्ट' है?

5) बच्चा- मम्मी, मैं बहुत समझदार हूं ना?

मां- हां बेटा।

बच्चा- तो फिर होमवर्क की क्या जरूरत है?

6) मां- स्कूल में आज क्या सीखा?

बच्चा- यही कि कल फिर आना है!

7)मां- बेटा, सब्जी कैसी लगी?

बच्चा- इतनी अच्छी कि मैं इसे कल भी खाने के लिए छोड़ देता हूं।

8) मां- बेटा, उठो स्कूल के लिए देर हो रही है!

बच्चा- मम्मी, अभी तो सपने में ही स्कूल चल रहा है… असल में नहीं जाना।

9) मां- तुम हर समय फोन में क्यों लगे रहते हो?

बच्चा- मम्मी, मैं दुनिया से जुड़ा हुआ हूं।

मां- अच्छा, तो फिर घर के कामों से क्यों कटा हुआ है?

10) बच्चा- मम्मी, मुझे नया मोबाइल चाहिए।

मां पहले पढ़ाई में नंबर लाओ।

बच्चा- और अगर नंबर आ गए तो मोबाइल का क्या काम रहेगा, मम्मी?

11) मां- बेटा, ये होमवर्क तुमने खुद किया है?

बच्चा- नहीं मम्मी, मैंने अपने 'AI दोस्त' से मदद ली है…

मां- और वो AI कौन है?

बच्चा- Google वाला अंकल!

12) मां- तुम हर चीज भूल क्यों जाते हो?

बच्चा- मम्मी, मैं 'RAM' कम वाले फोन जैसा हूं।

13) बच्चा- मम्मी, आज खाना बहुत अच्छा बना है!

मां- सच में? क्या खास है?

बच्चा- आज मैं बहुत भूखा हूं ना, इसलिए सब अच्छा लग रहा है!

14) मां- बेटा, अगर पढ़ाई नहीं करोगे तो क्या बनोगे?

बच्चा- मम्मी, फिर मैं वही बनूंगा जो आप कहती हो- 'टीवी का रिमोट ढूंढने वाला इंसान!'

15) मां- पढ़ाई क्यों नहीं कर रहे हो?

बच्चा- मम्मी, मैं 'ब्रेक' ले रहा हूं।

मां- कब से?