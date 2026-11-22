बॉस, एम्प्लॉई, सैलरी, छुट्टी, मीटिंग और ऑफिस लाइफ पर ये फनी चुटकुले आपको हंसने पर मजबूर कर देंगे।

Hindi jokes 2026

ऑफिस की जिंदगी भी बड़ी मजेदार होती है। कभी बॉस की डांट, कभी काम का प्रेशर, तो कभी मीटिंग पर मीटिंग! ऑफिस में काम करने वाले लोग इन बातों को अच्छी तरह समझते हैं। सुबह ऑफिस पहुंचने से लेकर शाम को घर जाने तक ऐसी कई बातें होती हैं, जो कभी परेशान करती हैं तो कभी हंसने पर मजबूर कर देती हैं। अगर आप भी ऑफिस की भागदौड़ से थोड़ा ब्रेक लेना चाहते हैं, तो पढ़िए ऑफिस कल्चर से जुड़े 50 मजेदार जोक्स। ये चुटकुले आपको हंसाएंगे भी और आपकी ऑफिस लाइफ की यादें भी ताजा कर देंगे।

1. बॉस: तुम रोज ऑफिस लेट क्यों आते हो?

एम्प्लॉई: सर, सपने में काम पूरा कर रहा था।

बॉस: तो जल्दी क्यों नहीं उठे?

एम्प्लॉई: सर, काम खत्म ही नहीं हो रहा था!

2. बॉस: तुम्हें ऑफिस में सबसे ज्यादा क्या पसंद है?

एम्प्लॉई: सर, छुट्टी!

बॉस: और काम?

एम्प्लॉई: वो तो मजबूरी है सर!

3. बॉस: तुम्हारे पास काम कम है क्या?

एम्प्लॉई: नहीं सर, काम तो बहुत है।

बॉस: फिर मोबाइल क्यों चला रहे हो?

एम्प्लॉई: सर, दिमाग को काम के लिए तैयार कर रहा हूं!

4. बॉस: तुम ऑफिस में सो क्यों रहे हो?

एम्प्लॉई: सर, आप ही तो कहते हैं कि काम में डूब जाओ!

5. बॉस: तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है?

एम्प्लॉई: सर, सैलरी आने के बाद काम करने का मन नहीं करता।

बॉस: और ताकत?

एम्प्लॉई: सैलरी आने से पहले भी काम करने का मन नहीं करता!

6. बॉस: इस मीटिंग का क्या नतीजा निकला?

एम्प्लॉई: सर, अगली मीटिंग रखनी पड़ेगी!

7. ऑफिस में बॉस: कोई सवाल है?

एम्प्लॉई: सर, मीटिंग कितनी देर चलेगी?

बॉस: क्यों?

एम्प्लॉई: क्योंकि मेरा लंच ठंडा हो रहा है!

8. बॉस: मीटिंग में सब लोग ध्यान क्यों नहीं दे रहे?

एम्प्लॉई: सर, सब लोग ध्यान दे रहे हैं, बस आंखें आराम कर रही हैं!

9. कलीग: आज मीटिंग कैसी रही?

एम्प्लॉई: बहुत अच्छी!

कलीग: क्या सीखा?

एम्प्लॉई: अगले हफ्ते फिर मीटिंग होगी!

10. बॉस: हमें इस प्रोजेक्ट पर तुरंत काम शुरू करना है।

एम्प्लॉई: बिल्कुल सर!

बॉस: कब शुरू करोगे?

एम्प्लॉई: सर, अगली मीटिंग के बाद!

11. दोस्त: तुम्हारी सैलरी कितनी है?

एम्प्लॉई: इतनी कि महीने के आखिर में खुद से उधार लेना पड़ता है!

12. एम्प्लॉई: सर, मुझे छुट्टी चाहिए।

बॉस: क्यों?

एम्प्लॉई: सर, आराम करना है।

बॉस: ऑफिस में आराम नहीं मिलता?

एम्प्लॉई: मिलता है सर, लेकिन आपकी नजरों से दूर!

13. सैलरी आने से पहले एम्प्लॉई: इस बार खूब बचत करूंगा।

सैलरी आने के दो दिन बाद एम्प्लॉई: भाई, 500 रुपये उधार मिलेंगे?

14. बॉस: तुम्हें कितनी छुट्टी चाहिए?

एम्प्लॉई: सर, जितनी सैलरी मिलती है, उससे थोड़ी ज्यादा!

15. पत्नी: आज ऑफिस से जल्दी कैसे आ गए?

पति: आज बॉस ने कहा था कि काम दिल लगाकर करो।

पत्नी: तो?

पति: मेरा दिल तो घर में लगा था!

16. दोस्त: सोमवार से इतनी नफरत क्यों है?

एम्प्लॉई: क्योंकि रविवार बहुत जल्दी खत्म हो जाता है!

17. सोमवार की सुबह एम्प्लॉई ने अलार्म बंद करते हुए कहा:

हे भगवान! एक दिन तो ऐसा बना दो जब ऑफिस जाने के लिए अलार्म नहीं लगाना पड़े!

18. कलीग: वीकेंड कैसा रहा?

एम्प्लॉई: बहुत अच्छा था।

कलीग: फिर उदास क्यों हो?

एम्प्लॉई: क्योंकि अब अगला वीकेंड आने में पांच दिन बाकी हैं!

19. बॉस: सोमवार को भी तुम्हारा चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है?

एम्प्लॉई: सर, रविवार की याद में शोक मना रहा हूं!

20. एम्प्लॉई: मुझे सोमवार बिल्कुल पसंद नहीं।

दोस्त: तो नौकरी छोड़ दो।

एम्प्लॉई: नौकरी छोड़ दूंगा तो बाकी दिन भी पसंद नहीं आएंगे!

21. कलीग: भाई, काम कितना बाकी है?

दूसरा कलीग: बस इतना समझ लो कि काम मुझे ढूंढ रहा है और मैं काम से छिप रहा हूं!

22. कलीग: तुम इतने खुश क्यों हो?

एम्प्लॉई: आज मेरा काम किसी और को दे दिया गया है!

23. दोस्त: ऑफिस में तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त कौन है?

एम्प्लॉई: वो जो मेरी जगह बॉस की डांट खा ले!

24. कलीग: तुम्हारा काम कब खत्म होगा?

एम्प्लॉई: जब बॉस मुझे काम देना बंद कर देंगे!

25. एक एम्प्लॉई दूसरे से: भाई, आज बहुत काम है।

दूसरा: तो क्या हुआ?

पहला: इसलिए सोचा, पहले तुम्हें बता दूं!

26. बॉस: कैमरा ऑन करो।

एम्प्लॉई: सर, इंटरनेट स्लो है।

बॉस: लेकिन तुम्हारी आवाज तो साफ आ रही है!

एम्प्लॉई: सर, आवाज का इंटरनेट अलग है!

27. बॉस: तुम घर से काम कर रहे हो या आराम?

एम्प्लॉई: सर, दोनों में बैलेंस बना रहा हूं!

28. पत्नी: ऑफिस की मीटिंग चल रही है?

पति: हां।

पत्नी: तो चुपचाप बैठो।

पति: लेकिन मैं म्यूट पर हूं!

29. बॉस: आज ऑनलाइन मीटिंग में तुम दिखाई नहीं दिए।

एम्प्लॉई: सर, मैं मानसिक रूप से मौजूद था!

30. वर्क फ्रॉम होम का सबसे बड़ा फायदा क्या है?

जवाब: ऑफिस के कपड़ों पर पैसे खर्च नहीं करने पड़ते!

31. बॉस: इस महीने टारगेट पूरा होना चाहिए।

एम्प्लॉई: सर, टारगेट तो पूरा हो जाएगा, बस महीने में दिन थोड़े बढ़वा दीजिए!

32. बॉस: काम में तेजी लाओ।

एम्प्लॉई: सर, इतनी तेजी से तो मेरी सैलरी भी नहीं बढ़ती!

33. कलीग: इतना परेशान क्यों हो?

एम्प्लॉई: बॉस ने कहा है कि आज ही सारा काम खत्म करो।

कलीग: तो कर दो।

एम्प्लॉई: भाई, काम तो खत्म हो जाएगा, लेकिन कल क्या करूंगा?

34. बॉस: तुम्हें प्रेशर में काम करना आना चाहिए।

एम्प्लॉई: सर, प्रेशर में तो मैं सिर्फ चाय पी सकता हूं!

35. एम्प्लॉई: सर, काम बहुत ज्यादा है।

बॉस: तो क्या हुआ?

एम्प्लॉई: सर, थोड़ा काम कम कर दीजिए या सैलरी ज्यादा!

36. HR: आपकी सबसे बड़ी खूबी क्या है?

कैंडिडेट: मैं बहुत मेहनती हूं।

HR: और कमजोरी?

कैंडिडेट: मेहनत करने का मौका नहीं मिला!

37. HR: आप हमारी कंपनी में क्यों आना चाहते हैं?

कैंडिडेट: सर, आपकी कंपनी में सैलरी मिलती है ना?

38. HR: आपकी एक्सपेक्टेड सैलरी क्या है?

कैंडिडेट: सर, इतनी कि महीने के अंत में भी मैं अमीर महसूस करूं!

39. HR: क्या आप टीम में काम कर सकते हैं?

कैंडिडेट: जी हां, खासकर उस टीम में जिसमें बॉस कम काम देता हो!

40. HR: पांच साल बाद आप खुद को कहां देखते हैं?

कैंडिडेट: सर, सबसे पहले तो मैं आज का इंटरव्यू पास करना चाहता हूं!

41. बॉस: तुमसे एक काम भी ठीक से नहीं होता!

एम्प्लॉई: सर, एक काम ठीक से हो गया तो आप दूसरा काम किसे देंगे?

42. बॉस: तुम्हें काम की कोई चिंता नहीं है?

एम्प्लॉई: सर, चिंता तो है, लेकिन काम को नहीं है!

43. बॉस: तुम्हारी रिपोर्ट कहां है?

एम्प्लॉई: सर, बन रही है।

बॉस: कब से?

एम्प्लॉई: सर, आपके पूछने से पहले से!

44. बॉस: ऑफिस में तुम्हारा ध्यान कहां रहता है?

एम्प्लॉई: सर, घर पर।

बॉस: क्यों?

एम्प्लॉई: क्योंकि मन वहीं रहता है!

45. बॉस: तुम्हें काम करने में मजा नहीं आता?

एम्प्लॉई: आता है सर, लेकिन काम खत्म होने के बाद!

46. कलीग: ऑफिस में सबसे तेज कौन काम करता है?

एम्प्लॉई: छुट्टी के समय अपना बैग उठाने वाला!

47. बॉस: तुम ऑफिस में इतने शांत क्यों रहते हो?

एम्प्लॉई: सर, नौकरी बचाने के लिए चुप रहना जरूरी है!

48. एम्प्लॉई: आज ऑफिस में बहुत शांति है।

कलीग: क्यों?

एम्प्लॉई: क्योंकि बॉस छुट्टी पर हैं!

49. दोस्त: ऑफिस में सबसे मुश्किल काम क्या है?

एम्प्लॉई: छुट्टी मांगने के लिए सही समय ढूंढना!

50. बॉस: तुम्हें ऑफिस में क्या चाहिए?

एम्प्लॉई: सर, एक अच्छी कुर्सी, अच्छा माहौल और समय पर सैलरी!

बॉस: और कुछ?