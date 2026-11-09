नमक से लेकर शादी तक, संता-बंता के इन 25 जोक्स में छिपा है हंसी का खजाना
संता-बंता के मजेदार चुटकुले पढ़कर आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे। नमक के अंग्रेजी नाम से लेकर शादी और रोजमर्रा की जिंदगी तक, इनके मजेदार सवाल-जवाब आपका मूड बना देंगे।
संता-बंता के चुटकुले हमेशा से लोगों को खूब गुदगुदाते आए हैं। कभी शादी से जुड़े मजेदार किस्से तो कभी नमक की अंग्रेजी बताने जैसे सवाल-जवाब, इनकी नोकझोंक हंसी का डबल डोज देती है। अगर आप भी दिनभर की भागदौड़ और टेंशन भुलाकर कुछ पल हंसना चाहते हैं, तो हम आपके लिए लेकर आए हैं संता-बंता के 25 ठहाकेदार चुटकुले। इन्हें पढ़कर यकीनन आपके चेहरे पर मुस्कान आ जाएगी और मूड भी फ्रेश हो जाएगा।
संता-बंता के 25 फनी जोक्स-
1. बंता: भाई, तुम्हारी याददाश्त कमजोर कैसे हो गई?
संता: कौन बोला?
बंता: मैंने ही बोला।
संता: अच्छा! कब बोला?
2. संता: डॉक्टर साहब, मुझे रात में सपने में बंदर दिखते हैं।
डॉक्टर: ये दवाई लो, ठीक हो जाओगे।
संता: कल से खाऊंगा।
डॉक्टर: क्यों?
संता: आज तो बंदरों के साथ मैच है!
3. बंता: शादी के बाद जिंदगी कैसी चल रही है?
संता: बिल्कुल मोबाइल जैसी।
बंता: वो कैसे?
संता: बैटरी मेरी खत्म होती है और चार्जर पत्नी के पास रहता है!
4. टीचर: संता, बताओ बिजली कहां से आती है?
संता: मामा के घर से!
टीचर: वो कैसे?
संता: जब भी बिजली जाती है, पापा कहते हैं सालों ने फिर काट दी!
5. बंता: तुमने कभी किसी को बेवकूफ बनाया है?
संता: हां, एक बार।
बंता: किसको?
संता: अपनी पत्नी को।
बंता: कैसे?
संता: शादी से पहले खुद को समझदार बताया था!
6. बंता: भाई, वजन कम करने के लिए क्या करते हो?
संता: रोज सुबह अखबार पढ़ता हूं।
बंता: उससे वजन कैसे कम होगा?
संता: खबरें पढ़कर टेंशन होती है, भूख ही नहीं लगती!
7. बंता: तुम्हारे मोबाइल का पासवर्ड क्या है?
संता: पत्नी का जन्मदिन।
बंता: वाह! कितना प्यार करते हो।
संता: अरे नहीं, गलत डालने पर मोबाइल लॉक हो जाता है!
8. इंटरव्यूअर: आपकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है?
संता: मैं बहुत ईमानदार हूं।
इंटरव्यूअर: मुझे नहीं लगता कि ईमानदारी कमजोरी है।
संता: मुझे आपकी राय से कोई फर्क नहीं पड़ता!
9. बंता: रात को नींद नहीं आती, क्या करूं?
संता: मोबाइल चलाना बंद कर दो।
बंता: तुमने बंद कर दिया?
संता: नहीं, मैं तो दूसरों को सलाह देता हूं!
10. टीचर: अगर तुम्हारे पास 10 आम हैं और तुम 2 मुझे दे दो, तो तुम्हारे पास कितने बचेंगे?
संता: 10 ही बचेंगे।
टीचर: कैसे?
संता: मैं आपको दूंगा ही नहीं!
11. बंता: भाभी तुमसे नाराज क्यों हैं?
संता: मैंने कहा था कि तुम दुनिया की सबसे समझदार महिला हो।
बंता: इसमें नाराज होने वाली क्या बात है?
संता: फिर मैंने कहा कि दुनिया में अभी बहुत कुछ देखना बाकी है!
12. बंता: संता, तुम्हारी चाय इतनी फीकी क्यों है?
संता: क्योंकि इसमें चीनी डालना भूल गया।
बंता: तो डाल लो!
संता: अब क्या फायदा, चाय तो बन चुकी है, इसे वापस कैसे उबालूं?
13. पुलिसवाला: हेलमेट कहां है?
संता: घर पर।
पुलिसवाला: क्यों?
संता: वहां सुरक्षित रखा है, यहां चोरी हो सकता है!
14. बंता: तुम्हें अंग्रेजी आती है?
संता: बिल्कुल फर्राटेदार!
बंता: अच्छा, बताओ 'नमक' को अंग्रेजी में क्या कहते हैं?
संता: सॉल्ट।
बंता: और 'नमक हराम'?
संता: सॉल्टलेस!
15. कैशियर: आपको कितने पैसे चाहिए?
संता: जितने अकाउंट में हैं।
कैशियर: अकाउंट में तो सिर्फ 500 रुपये हैं।
संता: तो फिर सवाल क्यों पूछा, सीधे दे देते!
16. बंता: तुम्हारा सबसे बड़ा सपना क्या है?
संता: करोड़पति बनना।
बंता: फिर क्या करोगे?
संता: फिर आराम से नौकरी ढूंढूंगा!
17. डॉक्टर: आपको आराम की जरूरत है।
संता: कोई दवाई दे दीजिए।
डॉक्टर: दवाई नहीं, आराम कीजिए।
संता: डॉक्टर साहब, घर में पत्नी है, आराम कहां मिलेगा?
18. संता: भैया, टमाटर कितने के दिए?
सब्जी वाला: 80 रुपये किलो।
संता: इतना महंगा!
सब्जी वाला: साहब, टमाटर हैं, सोना नहीं।
संता: अच्छा, सोना होता तो खरीद भी लेता!
19. बंता: यार, मेरी पत्नी मुझसे बात नहीं करती।
संता: भाई, तू बड़ा किस्मत वाला है!
बंता: वो कैसे?
संता: मेरी तो बात करती है, लेकिन सुनती नहीं!
20. बंता: बिजली का बिल कम कैसे आता है?
संता: रात को जल्दी सो जाओ।
बंता: और दिन में?
संता: ऑफिस चले जाओ, वहां बिजली फ्री है!
21. टीचर: बताओ, दुनिया में सबसे तेज क्या चलता है?
संता: छुट्टी की घंटी!
टीचर: कैसे?
संता: बजते ही पूरी क्लास बाहर होती है!
22. बंता: तुम हर बात पर हंसते क्यों रहते हो?
संता: ताकि लोग मेरी परेशानी न समझ पाएं।
बंता: वाह! बहुत समझदार हो।
संता: हां, लेकिन पत्नी को सब पता है!
23. वेटर: सर, आपका बिल 1500 रुपये हुआ।
संता: इतना ज्यादा! मैंने तो सिर्फ खाना खाया है।
वेटर: सर, पानी भी पिया था।
संता: वो तो भगवान की देन है, उसके पैसे क्यों?
24. पत्नी: बताओ, मैं कैसी लग रही हूं?
संता: एकदम चांद जैसी!
पत्नी: सच में?
संता: हां, रोज रात को ही तो दिखाई देती हो!
25. बंता: संता, अगर तुम्हें एक दिन के लिए प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो क्या करोगे?
संता: सबसे पहले देश में छुट्टी घोषित करूंगा।
बंता: क्यों?
संता: ताकि सबको पता चले कि प्रधानमंत्री बनना कितना बड़ा काम है!
लेखक के बारे मेंDeepali Srivastava
दीपाली श्रीवास्तव पिछले 8 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और 5 सालों से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में डेप्युटी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। संस्थान में साल 2021 में वेब स्टोरी से अपने सफर की शुरुआत करने के बाद, वह आज लाइफस्टाइल टीम का अहम हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, यूजर बिहेवियर और पाठकों की रुचि को समझने में उनकी मजबूत पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद और प्रभावशाली कंटेंट प्रोफेशनल बनाती है।
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