नमक से लेकर शादी तक, संता-बंता के इन 25 जोक्स में छिपा है हंसी का खजाना

संता-बंता के मजेदार चुटकुले पढ़कर आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे। नमक के अंग्रेजी नाम से लेकर शादी और रोजमर्रा की जिंदगी तक, इनके मजेदार सवाल-जवाब आपका मूड बना देंगे।

Hindi jokes 2026

संता-बंता के चुटकुले हमेशा से लोगों को खूब गुदगुदाते आए हैं। कभी शादी से जुड़े मजेदार किस्से तो कभी नमक की अंग्रेजी बताने जैसे सवाल-जवाब, इनकी नोकझोंक हंसी का डबल डोज देती है। अगर आप भी दिनभर की भागदौड़ और टेंशन भुलाकर कुछ पल हंसना चाहते हैं, तो हम आपके लिए लेकर आए हैं संता-बंता के 25 ठहाकेदार चुटकुले। इन्हें पढ़कर यकीनन आपके चेहरे पर मुस्कान आ जाएगी और मूड भी फ्रेश हो जाएगा।

संता-बंता के 25 फनी जोक्स- 1. बंता: भाई, तुम्हारी याददाश्त कमजोर कैसे हो गई?

संता: कौन बोला?

बंता: मैंने ही बोला।

संता: अच्छा! कब बोला?

2. संता: डॉक्टर साहब, मुझे रात में सपने में बंदर दिखते हैं।

डॉक्टर: ये दवाई लो, ठीक हो जाओगे।

संता: कल से खाऊंगा।

डॉक्टर: क्यों?

संता: आज तो बंदरों के साथ मैच है!

3. बंता: शादी के बाद जिंदगी कैसी चल रही है?

संता: बिल्कुल मोबाइल जैसी।

बंता: वो कैसे?

संता: बैटरी मेरी खत्म होती है और चार्जर पत्नी के पास रहता है!

4. टीचर: संता, बताओ बिजली कहां से आती है?

संता: मामा के घर से!

टीचर: वो कैसे?

संता: जब भी बिजली जाती है, पापा कहते हैं सालों ने फिर काट दी!

5. बंता: तुमने कभी किसी को बेवकूफ बनाया है?

संता: हां, एक बार।

बंता: किसको?

संता: अपनी पत्नी को।

बंता: कैसे?

संता: शादी से पहले खुद को समझदार बताया था!

6. बंता: भाई, वजन कम करने के लिए क्या करते हो?

संता: रोज सुबह अखबार पढ़ता हूं।

बंता: उससे वजन कैसे कम होगा?

संता: खबरें पढ़कर टेंशन होती है, भूख ही नहीं लगती!

7. बंता: तुम्हारे मोबाइल का पासवर्ड क्या है?

संता: पत्नी का जन्मदिन।

बंता: वाह! कितना प्यार करते हो।

संता: अरे नहीं, गलत डालने पर मोबाइल लॉक हो जाता है!

8. इंटरव्यूअर: आपकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है?

संता: मैं बहुत ईमानदार हूं।

इंटरव्यूअर: मुझे नहीं लगता कि ईमानदारी कमजोरी है।

संता: मुझे आपकी राय से कोई फर्क नहीं पड़ता!

9. बंता: रात को नींद नहीं आती, क्या करूं?

संता: मोबाइल चलाना बंद कर दो।

बंता: तुमने बंद कर दिया?

संता: नहीं, मैं तो दूसरों को सलाह देता हूं!

10. टीचर: अगर तुम्हारे पास 10 आम हैं और तुम 2 मुझे दे दो, तो तुम्हारे पास कितने बचेंगे?

संता: 10 ही बचेंगे।

टीचर: कैसे?

संता: मैं आपको दूंगा ही नहीं!

11. बंता: भाभी तुमसे नाराज क्यों हैं?

संता: मैंने कहा था कि तुम दुनिया की सबसे समझदार महिला हो।

बंता: इसमें नाराज होने वाली क्या बात है?

संता: फिर मैंने कहा कि दुनिया में अभी बहुत कुछ देखना बाकी है!

12. बंता: संता, तुम्हारी चाय इतनी फीकी क्यों है?

संता: क्योंकि इसमें चीनी डालना भूल गया।

बंता: तो डाल लो!

संता: अब क्या फायदा, चाय तो बन चुकी है, इसे वापस कैसे उबालूं?

13. पुलिसवाला: हेलमेट कहां है?

संता: घर पर।

पुलिसवाला: क्यों?

संता: वहां सुरक्षित रखा है, यहां चोरी हो सकता है!

14. बंता: तुम्हें अंग्रेजी आती है?

संता: बिल्कुल फर्राटेदार!

बंता: अच्छा, बताओ 'नमक' को अंग्रेजी में क्या कहते हैं?

संता: सॉल्ट।

बंता: और 'नमक हराम'?

संता: सॉल्टलेस!

15. कैशियर: आपको कितने पैसे चाहिए?

संता: जितने अकाउंट में हैं।

कैशियर: अकाउंट में तो सिर्फ 500 रुपये हैं।

संता: तो फिर सवाल क्यों पूछा, सीधे दे देते!

16. बंता: तुम्हारा सबसे बड़ा सपना क्या है?

संता: करोड़पति बनना।

बंता: फिर क्या करोगे?

संता: फिर आराम से नौकरी ढूंढूंगा!

17. डॉक्टर: आपको आराम की जरूरत है।

संता: कोई दवाई दे दीजिए।

डॉक्टर: दवाई नहीं, आराम कीजिए।

संता: डॉक्टर साहब, घर में पत्नी है, आराम कहां मिलेगा?

18. संता: भैया, टमाटर कितने के दिए?

सब्जी वाला: 80 रुपये किलो।

संता: इतना महंगा!

सब्जी वाला: साहब, टमाटर हैं, सोना नहीं।

संता: अच्छा, सोना होता तो खरीद भी लेता!

19. बंता: यार, मेरी पत्नी मुझसे बात नहीं करती।

संता: भाई, तू बड़ा किस्मत वाला है!

बंता: वो कैसे?

संता: मेरी तो बात करती है, लेकिन सुनती नहीं!

20. बंता: बिजली का बिल कम कैसे आता है?

संता: रात को जल्दी सो जाओ।

बंता: और दिन में?

संता: ऑफिस चले जाओ, वहां बिजली फ्री है!

21. टीचर: बताओ, दुनिया में सबसे तेज क्या चलता है?

संता: छुट्टी की घंटी!

टीचर: कैसे?

संता: बजते ही पूरी क्लास बाहर होती है!

22. बंता: तुम हर बात पर हंसते क्यों रहते हो?

संता: ताकि लोग मेरी परेशानी न समझ पाएं।

बंता: वाह! बहुत समझदार हो।

संता: हां, लेकिन पत्नी को सब पता है!

23. वेटर: सर, आपका बिल 1500 रुपये हुआ।

संता: इतना ज्यादा! मैंने तो सिर्फ खाना खाया है।

वेटर: सर, पानी भी पिया था।

संता: वो तो भगवान की देन है, उसके पैसे क्यों?

24. पत्नी: बताओ, मैं कैसी लग रही हूं?

संता: एकदम चांद जैसी!

पत्नी: सच में?

संता: हां, रोज रात को ही तो दिखाई देती हो!

25. बंता: संता, अगर तुम्हें एक दिन के लिए प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो क्या करोगे?

संता: सबसे पहले देश में छुट्टी घोषित करूंगा।

बंता: क्यों?