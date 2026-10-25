सास बोली- दिनभर मोबाइल में क्या करती हो? बहू का जवाब सुनकर हंस पड़ेंगे आप, पढ़ें जोक्स

आपका दिन खुशनुमा बिताने के लिए हम आपके लिए सास-बहू की नोक-झोंक से जुड़े मजेदार चुटकुले लेकर आए हैं। इन्हें पढ़कर आप पेट पकड़कर हंसने लगेंगे और कहेंगे वाह।

Hindi jokes 2026

सास-बहू की नोकझोंक अक्सर घर में हंसी-मजाक की वजह बन जाती है। कभी सास बहू की आदतों पर सवाल उठाती हैं, तो कभी बहू अपने मजेदार जवाब से उनकी बोलती बंद कर देती है। अगर आप भी अपना दिन हंसी-खुशी बिताना चाहते हैं, तो यहां सास-बहू से जुड़े मजेदार चुटकुले पढ़ें।

1. सास: बहू, तुम घर में करती क्या हो?

बहू: आपकी सेवा करती हूं।

सास: अच्छा! तो सुबह मेरी चाय में चीनी कम क्यों थी?

बहू: मम्मी जी, सेवा में भी थोड़ा कंट्रोल जरूरी है!

2. सास: बहू, तुम्हें खाना बनाना आता है?

बहू: जी मम्मी जी, बिल्कुल!

सास: तो आज खाना तुम बनाओगी।

बहू: लेकिन मम्मी जी, मैंने तो सिर्फ रील में देखा है!

3. सास: बहू, आजकल तुम बहुत मोबाइल चलाती हो।

बहू: मम्मी जी, आप भी तो चलाती हैं।

सास: मैं तो भजन सुनती हूं!

बहू: और मैं आपकी सहेलियों के स्टेटस देखकर ज्ञान लेती हूं।

4. सास: बहू, हमारे जमाने में बहुएं सुबह 5 बजे उठ जाती थीं।

बहू: जी मम्मी जी, तभी तो आपके जमाने में अलार्म की जरूरत नहीं पड़ती थी!

5. सास: बहू, मेरे बेटे को खाने में क्या पसंद है?

बहू: मम्मी जी, उसे तो बाहर का खाना पसंद है।

सास: क्यों?

बहू: क्योंकि घर का खाना तो आप भी मेरे हाथ का ही खाती हैं!

6. सास: बहू, तुम मुझसे कुछ छिपाती तो नहीं हो?

बहू: नहीं मम्मी जी!

सास: तो बताओ, मेरे बेटे की सैलरी कितनी है?

बहू: मम्मी जी, कुछ बातें छिपाने के लिए ही होती हैं!

7. सास: बहू, तुम दिनभर आराम क्यों करती रहती हो?

बहू: मम्मी जी, डॉक्टर ने कहा है कि तनाव से दूर रहो।

सास: तो?

बहू: इसलिए आपसे बहस नहीं करती, बस आराम करती हूं!

8. सास: बहू, आज खाना इतना फीका क्यों बनाया?

बहू: मम्मी जी, आपने ही तो कहा था कि घर में शांति चाहिए!

सास: खाने का शांति से क्या लेना-देना?

बहू: नमक कम होगा तो कोई लड़ाई नहीं करेगा!

9. सास: बहू, तुम मेरे बेटे को अपने इशारों पर नचाती हो!

बहू: नहीं मम्मी जी, वो तो खुद ही नाचता है।

सास: कैसे?

बहू: आपकी बात सुनकर आपके आगे और मेरी बात सुनकर मेरे आगे!

10. सास: बहू, तुम्हारे मायके में भी इतनी देर से खाना बनता है?

बहू: नहीं मम्मी जी।

सास: तो यहां देर क्यों लगती है?

बहू: यहां आपकी पसंद का खाना भी बनाना पड़ता है और आपकी बातें भी सुननी पड़ती हैं!

11. सास: बहू, आज तुम बहुत सुंदर लग रही हो।

बहू: सच में मम्मी जी?

सास: हां, लगता है आज तुम्हारे मायके से कोई आने वाला है!

12. सास: बहू, मेरे बेटे को तुमने पूरी तरह बदल दिया।

बहू: अच्छा किया न मम्मी जी!

सास: वो पहले मेरी हर बात मानता था।

बहू: अब मेरी भी मानता है। परिवार में लोकतंत्र होना चाहिए!

13. सास: बहू, पड़ोस वाली बहू कितनी समझदार है!

बहू: जी मम्मी जी, आप उसे अपनी बहू बना लीजिए।

सास: कैसी बातें करती हो?

बहू: आप ही तो रोज उसकी तारीफ करती हैं!

14. सास: बहू, तुम हर बात का जवाब क्यों देती हो?

बहू: मम्मी जी, आपने ही तो कहा था कि बहू को आत्मनिर्भर बनना चाहिए!

15. सास: बहू, तुम्हारे हाथ का खाना खाकर मेरा बेटा चुप क्यों हो जाता है?

बहू: मम्मी जी, प्यार से पेट भर जाता है।

सास: और मेरा बेटा?

बहू: उसका पेट भरने के बाद बोलने की हिम्मत नहीं बचती!

16. सास: बहू, तुमने मेरी साड़ी क्यों पहनी?

बहू: मम्मी जी, आपने ही कहा था कि घर की चीजें घर में ही रहनी चाहिए!

17. सास: बहू, तुम्हें मेरी कौन-सी बात सबसे अच्छी लगती है?

बहू: मम्मी जी, जब आप कहती हैं कि आज मैं अपने मायके जा रही हूं!

18. सास: बहू, तुम अपने पति से इतना काम क्यों करवाती हो?

बहू: मम्मी जी, मैं तो उन्हें बराबरी का हक देती हूं।

सास: हमारे जमाने में ऐसा नहीं होता था!

बहू: तभी तो अब जमाना बदल गया है!

19. सास: बहू, आज घर में इतनी सफाई कैसे हो गई?

बहू: मम्मी जी, आपने कहा था कि घर में लक्ष्मी आती है।

सास: तो?

बहू: इसलिए सोचा, पहले घर साफ कर लूं, फिर शॉपिंग करने निकलती हूं!

20. सास: बहू, तुम्हें मेरी बातें बुरी लगती हैं?

बहू: नहीं मम्मी जी, बिल्कुल नहीं।

सास: सच में?

बहू: जी, अब तो आदत हो गई है। जैसे मोबाइल में रोज नोटिफिकेशन आते हैं!

21. सास: बहू, तुमने मेरे बेटे को क्या जादू कर दिया?

बहू: कुछ नहीं मम्मी जी।

सास: वो अब मेरी जगह तुम्हारी सुनता है!

बहू: मैंने बस उसे बताया है कि घर में दो बॉस हैं, दोनों को खुश रखना जरूरी है!

22. सास: बहू, आजकल तुम बहुत खर्च करती हो!

बहू: मम्मी जी, महंगाई बहुत बढ़ गई है।

सास: लेकिन तुम्हारी शॉपिंग भी बढ़ गई है!

बहू: जी, महंगाई के साथ मेरा आत्मविश्वास भी बढ़ गया है!

23. सास: बहू, तुम्हें घर के काम से छुट्टी चाहिए?

बहू: जी मम्मी जी!

सास: क्यों?

बहू: आज मैं आराम करना चाहती हूं।

सास: ठीक है, आज से छुट्टी!

बहू: सच में?

सास: हां, आज से सारे काम तुम्हारे पति करेंगे!

24. सास: बहू, तुम मुझसे इतना डरती क्यों नहीं हो?

बहू: मम्मी जी, शादी से पहले पापा से डरती थी और शादी के बाद पति से। अब डरने का कोटा पूरा हो गया!

25. सास: बहू, अगर मैं एक दिन के लिए घर छोड़कर चली जाऊं तो तुम क्या करोगी?

बहू: मम्मी जी, पहले तो आपको बहुत मिस करूंगी।

सास: और उसके बाद?