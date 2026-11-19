अगर आपका खिलखिलाकर हंसने का मन है, तो इन मजेदार चुटकुलों को जरूर पढ़ें। ये फनी जोक्स आपके चेहरे पर मुस्कान लाने के साथ मूड भी फ्रेश कर देंगे और आपके दिन को खुशनुमा बना देंगे।

अगर आपका मूड खराब है या फिर आप खिलखिलाकर हंसना चाहते हैं, तो मजेदार चुटकुले आपके चेहरे पर मुस्कान ला सकते हैं। दिनभर की भागदौड़ और तनाव को भूलकर कुछ पल हंसने के लिए पढ़ें आज के ये शानदार फनी जोक्स। इन्हें पढ़कर आपकी हंसी छूट जाएगी और दिन भी बन जाएगा।

20 मजेदार चुटकुले- 1. लड़के वाले लड़की देखने आए

लड़के वाले- आपकी लड़की का क्या नाम है?

लड़की वाले- हमारी प्यारी, सबकी प्यारी, रामप्यारी

लड़की वाले- आपके लड़के का क्या नाम है?

लड़के वाले- हमारा पी, आपका पी, सबका पी, पप्पू।

2. एक औरत मंदिर में बैठी रो रही थी,

पुजारी - क्या हुआ बेटी...?

औरत - बाबा, कल रात मेरे पति गुजर गए...

पुजारी - ओहो... बहुत बुरा हुआ...

उन्होंने मरते वक्त कुछ कहा क्या बेटी...?

औरत - हां, कह रहे थे 'मेरा गला छोड़ दे डायन...!'

पुजारी बेहोश

3. पति ने पत्नी का हालचाल जानने के लिए मैसेज टाइप किया,

"कैसा है सिरदर्द"

लेकिन गलती से टाइप हो गया..

"कैसी हो सिरदर्द"

ऑफिस से निकले पति को 4 घंटे हो गए हैं, लेकिन घर जाने की हिम्मत नही हो रही है

4. पत्नी का शक !!!

पत्नी - तुम्हारे शर्ट पर एक भी बाल नहीं है |

पति - हाँ, तो क्या हुआ ?

पत्नी - कौन है वो टकली औरत,

जिससे तुम्हारा अफेयर चल रहा है।

5. एक कंजूस पति को करंट लगा

पत्नी- आप ठीक तो हो ना?

पति- मैं ठीक हूं, तू मीटर देख...यूनिट कितना बढ़ा

6. टीचर- पास्ट और फ्यूचर टेंस की कोई परिभाषा देकर बताओ!

चिंटू- एक खूबसूरत लड़की को देख कर बूढ़े पास्ट टेंस में और लड़के फ्यूचर टेंस में चले जाते हैं !

7. छुट्टी के लिए कर्मचारी ने बॉस से बताई कमाल की वजह,

कर्मचारी- सर, मुझे दो दिन की छुट्टी चाहिए...

बॉस- क्या काम है, किसलिए छुट्टी चाहिए?

कर्मचारी- काम तो कुछ खास नहीं है, बस लेकर देखना है कि छुट्टी कैसी होती है।

8. पत्नी- उठो सुबह हो गई,

पति- आंखें नहीं खुल रही हैं, ऐसा कुछ बोलो कि नींद गायब हो जाए...

पत्नी- रात में जिस जानू से चैट कर रहे थे, वो मेरी दूसरी ID है,

अब बेचारे पति को 3 दिन से नींद नहीं आ रही है।

9. मां - बेटा, तुम हर समय मोबाइल में क्यों लगी रहती हो?

बेटी - मम्मी, मैं दुनिया से जुड़ी रहती हूं।

मां - अच्छा! तो जरा रसोई से नमक तो उठा लाओ।

बेटी - मम्मी, वो तो दुनिया से नहीं, रसोई से जुड़ा काम है!

10. मां - तुम्हारी अलमारी में इतने कपड़े हैं, फिर भी रोज कहती हो कि पहनने के लिए कुछ नहीं है।

बेटी - मम्मी, कपड़े तो बहुत हैं, लेकिन आज पहनने के लिए कुछ खास नहीं है।

मां - तो क्या रोज कोई खास दिन होता है?

बेटी - बिल्कुल, आज भी तो मुझे अच्छा दिखना है

11. बेटी - मम्मी, आप मुझे हमेशा समय की कीमत समझाती रहती हो।

मां - हां, क्योंकि समय बहुत कीमती होता है।

बेटी - तो फिर जब मैं पांच मिनट और सोने को कहती हूं, आप इतना नाराज क्यों हो जाती हो?

मां - क्योंकि तुम्हारे पांच मिनट में आधा घंटा छिपा होता है

12. मां - आज घर की सफाई में मेरी मदद कर देना।

बेटी - जरूर मम्मी, आप बस बताना क्या करना है।

मां - पहले अपना कमरा साफ करो।

बेटी - मम्मी, मैं तो आपकी मदद करने वाली थी, आपने तो मेरा ही काम पकड़ा दिया!

13. बेटी - मम्मी, आप मेरी उम्र में क्या करती थीं?

मां - घर के काम में हाथ बंटाती थी, पढ़ाई करती थी और समय पर सो जाती थी।

बेटी - वाह मम्मी, आप तो मेरी उम्र में ही पूरी तरह बड़ी हो गई थीं!

मां - और तुम मेरी उम्र में भी बच्ची ही रहना चाहती हो!

14. पिता - बेटा, पढ़ाई कैसी चल रही है?

बेटा - बहुत अच्छी चल रही है पापा।

पिता - तो बताओ, आज क्या नया सीखा?

बेटा - यही कि सवाल आसान हो या मुश्किल, जवाब देने से पहले सोचना चाहिए!

पिता - और होमवर्क?

बेटा - उसके बारे में अभी सोच ही रहा हूं।

15. पिता - बेटा, तुम्हें मोबाइल इतना पसंद क्यों है?

बेटा - पापा, इसमें दुनिया भर की जानकारी मिल जाती है।

पिता - तो बताओ, मेहनत का फल क्या होता है?

बेटा - छुट्टी वाले दिन भी मम्मी के हाथ का काम करना!

16. बेटा - पापा, आप बचपन में पढ़ाई में कैसे थे?

पिता - मैं हमेशा क्लास में सबसे आगे रहता था।

बेटा - सच में? फिर पीछे बैठने वाले बच्चों को बोर्ड कैसे दिखता था?

पिता - बेटा, मैं पढ़ाई में आगे था, बैठने में नहीं!

17. पिता - बेटा, तुम्हारा जेब खर्च इतनी जल्दी खत्म कैसे हो जाता है?

बेटा - पापा, महंगाई बहुत बढ़ गई है।

पिता - लेकिन तुम तो सिर्फ दोस्तों के साथ नाश्ता करते हो।

बेटा - वही तो पापा, दोस्त भी महंगे पड़ते हैं!

18. बेटा - पापा, आप हमेशा कहते हैं कि समय बहुत कीमती है।

पिता - बिल्कुल, समय से ज्यादा कीमती कुछ नहीं।

बेटा - तो फिर रविवार को मुझे सुबह जल्दी क्यों उठाते हैं?

पिता - ताकि तुम भी कीमती समय की कीमत समझ सको!

19. मरीज - डॉक्टर साहब, मुझे वजन कम करना है। कोई आसान तरीका बताइए।

डॉक्टर - रोज सुबह टहलने जाइए और रात को हल्का खाना खाइए।

मरीज - कोई ऐसा तरीका नहीं है जिसमें मैं सोता रहूं और वजन कम हो जाए?

डॉक्टर - है न, सपने में दौड़ लगाइए!

20. मरीज - डॉक्टर साहब, मुझे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है।

डॉक्टर - गुस्सा आने पर आप क्या करते हैं?

मरीज - कुछ नहीं, चुपचाप बैठ जाता हूं।

डॉक्टर - यह तो अच्छी आदत है।