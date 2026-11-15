Funny Jokes: डॉक्टर ने शराबी से कहा- आपका लिवर फूल गया है, जवाब सुनकर हंसते-हंसते हो जाएंगे लोटपोट!

चुटकुले पढ़कर अगर आपका दिमाग भी हल्का और दिल खुश हो जाता है, तो हम आपके लिए 20 मजेदार जोक्स लेकर आए हैं। इन्हें पढ़कर आप अपना स्ट्रेस भूल जाएंगे।

चुटकुले आपके दिमाग को हल्का और खुश कर देते हैं। अगर आप किसी बात से स्ट्रेस में है या थकान है, तो कुछ देर के लिए आप सबकुछ भूल जाएंगे। अगर आप भी खिलखिलाकर हंसना चाहते हैं, तो हम आपके लिए 20 मजेदार चुटकुले लेकर आए हैं, जिन्हें पढ़ते ही आपके चेहरे पर मुस्कान आ जाएगी।

यहां पढ़ें 20 मजेदार चुटकुले- 1. एक शराबी बीमार हुआ तो डॉक्टर के पास गया और बोला...

डॉक्टर साहब मैं कुछ बीमार रहने लगा हूं...

डॉक्टर बोला - तुम्हारा लिवर फूल गया है.

शराबी - इसका मतलब यह हुआ कि अब इसमें और ज्यादा दारू आ सकती है...

डॉक्टर चुप और शराबी खुश।

2. बेटा बाप से- पापा से साढ़ू का रिश्ता क्या होता है

बाप- बेटा जब दो आदमी एक ही कंपनी से ठगे जाते हैं तो साढ़ू कहलाते हैं...

तभी वहां मम्मी आ गई

बस फिर क्या है तब से मम्मी गुस्से से 'लाल' हैं....और पापा डर के मारे 'पीले'

3. एक बार एक लड़की भगवान से मन्नत मांगती है...

हे भगवान किसी समझदार लड़के को मेरा बॉयफ्रेंड बना दो

भगवान बोले- अगर समझदार होगा तो वो इन सब लफड़ो में पड़ेगा ही नहीं

जा बेटी घर जा।

4. एक जगह भागवत कथा चल रही थी। अचानक माइक पर अनाउंसमेंट हुई...

'भाई अशोक लखेरा जी, जहां कहीं भी हों, तुरंत घर पहुंचे, सबिता भाभी उनका घर पर इंतजार कर रही है।

तल्लीनता से भागवत कथा सुन रहे भाई अशोक लखेरा तुरंत उठ खड़े हुए और उठकर घर जाने लगे।

तभी महिलाओं में बैठीं सबिता भाभी चिल्लाईं, 'अरे बैठो-बैठो, राम कथा सुनो।

मैंने तो ये बस ये चेक करने के लिए अनांउसमेंट करवाया था कि भागवता कथा ही सुन रहे हो या कहीं और चले गए।

5. पत्नी की अति सुंदर सहेली घर आई थी।

पति भी वहीं बैठा उसे टकटकी लगाकर देखता रहा था।

कुछ देर बाद प्रेशर कुकर की 10 सीटियां बजने पर।

पति ने पत्नी से कहा... पति - किचन मे देखो, दाल जल जाएगी।

बीवी ने कहा- जल जाने दो,पर तुम्हारी दाल नहीं गलने दूंगी।

6. पप्पू ने अपने बाप को तमाचा मार दिया

पड़ोसी- अरे, आपका बेटा आप पर ही हाथ उठा देता है।

पप्पू- क्या करूं ये अपनी मां पर गया है।

7. संता बार-बार अपने फेसबुक अकाउंट का पासवर्ड भूल जाता था।

उसने सोचा कि अब उसे कोई ऐसा पासवर्ड रखना चाहिए, जो वह कभी न भूलें।

उसने नया पासवर्ड रखा- 'इनकरेक्ट'।

अब जब भी वह गलत पासवर्ड डालता है, तो कंप्यूटर उसे खुद याद दिला देता है- यॉर पासवर्ड इज इनकरेक्ट।

8. संता ने बंता से कहा- 20 सालों में, आज पहली बार अलार्म से सुबह सुबह मेरी नींद खुल गई।

बंता- क्यों, क्या तुम्हें अलार्म सुनाई नहीं देता था?

संता- नहीं आज सुबह मुझे जगाने के लिए मेरी बीवी ने अलार्म घड़ी फेंक कर सिर पर मारी।

भगवान- क्यों खाली हाथ आये। नारियल केला और सेब नहीं लाए...?

संता- भगवान जी आप कर्म करो, फल की चिंता मत करो...!

10. पिता- पढ़ ले नालायक, कभी तूने अपनी कोई बुक खोलकर भी देखी है।

बेटा- हां पापा देखी है, बल्कि रोज देखता हूं उसे।

पिता- कौन सी बुक पढऩे लगा है तू?

बेटा- फेसबुक।

11. सोनू- मां ये लड़कियां इतने व्रत क्यों रखती हैं?

मां- बेटा इतनी आसानी से थोड़ी मिल जाएगा किसी को तू

सोनू (मन ही मन सोचता हुआ) बोला- कसम से आज पहली बार

देवता वाली फीलिंग आ रही है।

12. पत्नी - तुम बहुत स्वार्थी हो

पति - भगवान के वास्ते अब बताओ भी, हुआ क्या है?

पत्नी - जो तुम्हारे लैपटॉप में एक फोल्डर है, तुम उसका नाम Our Documents भी तो रख सकते थे न....

पति- अब पति ने माइक्रोसॉफ्ट को मोडिफिकेशन के लिए मेल किया है।

13. लड़का घर में खुशी से उछल रहा था

पापा- क्या बात है बेटा आज बड़ा खुश है?

बेटा- बस पूछो मत पापा

पापा बता- क्या किया है इस बार।

बेटा आपकी होने वाली बहू 12 th में पास हो गई है। फिर क्या होना था...

बेटे की जूते चप्पल से हुई पिटाई

14. लड़का- क्या तुम मुझसे प्यार करती हो?

लड़की- नहीं।

लड़का- तो अपनी बहन से ही पूछ लो फिर, शायद वो करती हो थोड़ा बहुत

15. पप्पू ज्योतिष के पास जाकर बोला...शराब की दुकान का वास्तुशास्त्र...

ये बात समझ में नहीं आती कि शराब की दुकान का वास्तुशास्त्र कौन बनाता है।

चाहे नाले पर हो, दक्षिण दिशा में हो, सामने गड्ढा हो,

बिजली का ट्रांसफार्मर हो या कैसा भी वास्तु दोष हो, दुकान पर भीड़ हमेशा बनी ही रहती है।

16. पत्नी- इतने साल हो गये शादी को आज तक कुछ नहीं दिया

पति- दिल तो दिया है और क्या चाहिए

पत्नी- नहीं जानू, कोई सोने की चीज़ दिलाओ ना

पति- चलो शाम को नया तकिया ला दूंगा, खूब मजे से सोना।

17. पत्नी- क्यों जी, आप कल पड़ोसन के साथ फिल्म देखने गए थे?

पति- क्या करूं, तुम तो जानती हो आजकल परिवार के साथ देखने लायक फिल्म

बनती ही नहीं है।

18. चिंटू ने पिंटू से पूछा- शादीशुदा लड़की और शादीशुदा लड़के में क्या अंतर है?

पिंटू- मंगलसूत्र लटका हो तो लड़की शादीशुदा और

मुंह लटका हो ते लड़का शादीशुदा...!!!

19. चिंटू ने पिंटू से पूछा- शादीशुदा लड़की और शादीशुदा लड़के में क्या अंतर है?

पिंटू- मंगलसूत्र लटका हो तो लड़की शादीशुदा और

मुंह लटका हो ते लड़का शादीशुदा...!!!

20. मरने से पहले ससुर ने अपने दमाद से बोला -

मैं जा रहा हूं, अब हम स्वर्ग में मिलेंगे

बस उसी दिन से दमाद दारू पीने लगा,

कुल मिलाकर दुनिया के सारे बुरे काम करने लगा...

कुछ भी हो जाए, स्वर्ग नहीं जाना है...