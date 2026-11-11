जान कैसे निकलती है? टीचर के सवाल पर पप्पू ने लगाया ऐसा तड़का, हंस पड़ेंगे आप

आज के मजेदार चुटकुलों में पढ़ें टीचर-पप्पू की मजेदार बातचीत, पति-पत्नी की नोकझोंक और दोस्ती से जुड़े ऐसे फनी जोक्स, जिन्हें पढ़कर आप हंसते-हंसते लोटपोट हो जाएंगे। दिनभर की थकान और तनाव दूर करने के लिए पढ़ें हंसी का यह मजेदार डोज।

Hindi jokes 2026

हंसना सेहत के लिए बेहद फायदेमंद होता है और अगर दिन की शुरुआत कुछ मजेदार चुटकुलों के साथ हो जाए, तो मूड भी एकदम फ्रेश हो जाता है। इसलिए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ ऐसे ही मजेदार जोक्स, जिन्हें पढ़कर आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे। टीचर और पप्पू की मजेदार बातचीत से लेकर पति-पत्नी की नोकझोंक तक, इन चुटकुलों में मिलेगा हंसी का भरपूर डोज।

1. रमेश ने शौक-शौक में व्रत रख लिया।

रमेश ( पत्नी से ) – देखो सूरज डूब चुका है, अब खाना खाते है।

पत्नी ( रमेश से ) – नहीं जी।

रमेश – देखो डूबा या नहीं

पत्नी – नहीं जी…

रमेश – लगता है ये मुझे साथ लेकर ही डूबेगा।

2. टीचर: बेटा, बताओ जान कैसे निकलती है?

पप्पू: खिड़की से।

टीचर: क्या मतलब?

पप्पू: दीदी ​कल ही एक लड़के से कह रही थी-

जान, खिड़की से निकल जाओ।

3. एक भिखारी रोज-रोज मांग कर खाते-खाते

तंग आ गया था। एक दिन उसने भगवान से

प्रार्थना की – “भगवान, मुझे खाने को ऐसा कुछ

दे जो खाने पर भी खत्म न हो !

भगवान बोले – “ये ले बेटा …. च्यूइंग गम !”

4. अमिताभ बच्चन और प्राण साहब बस स्टॉप पर खड़े थे।

बस आई, प्राण साहब बस में चढ़ गए, लेकिन अमिताभ नहीं चढ़े।

क्योंकि बस पर लिखा था,

रघुकुल रीत सदा चलि आई, ‘प्राण’ जाई पर ‘बचन’ न जाई।

5. पप्पू लड़की देखने गया

पप्पू: कितने तक पढ़ी हो

लड़की: B.A तक

पप्पू ने मना कर दिया

और बोला साली दो

अक्षर पढी है वो भी उलटे।

6. संता पार्टी से रात को देर से घर गया।

अगले दिन दोस्तों ने उससे पूछा:

बीवी ने कुछ कहा तो नहीं??

संता: न न, कुछ खास नहीं…

ये दो दांत तो मुझे वैसे भी निकलवाने थे!

7. हाथी ने चींटी को प्रपोज किया।

चींटी ने जवाब दिया, “”मैं भी तुम से प्यार करती हूं।

हाथी: तो फिर शादी से क्यों मना करती हो।

चींटी: मैं तुम से कितनी बार कह चुकी हूं!

मेरे घर में इंटर-कास्ट शादी तो हो सकती है

लेकिन इंटर-साइज नहीं।

8. एक रात एक घर में चोर घुस आया।

खटपट सुनकर मालिक की आँख खुल गई।

मालिक: कौन है?

चोर: म्याऊँ।

मालिक: कौन है?

चोर: म्याऊँ।

मालिक: कौन है?

चोर: अबे साले, बिल्ली हूँ बिल्ली।

9. पिता (बेटे के पाठ याद न होने पर गुस्से में)- तुमने गधा देखा है?

बेटा- हां।

पिता- उल्लू?

बेटा- हां।

पिता- तुम्हारी शक्ल दोनों की तरह है।

बेटा- पर मम्मी तो कहती हैं मैं आपके जैसा दिखता हूं।

10. पिता- बेटा, 5 के बाद क्या आता है?

बेटा- 6 और 7?

पिता- वाह मेरा समझदार बेटा। और 6,7 के बाद?

बेटा- 8,9,10।

पिता- क्या बात है बेटा वाह, और उसके बाद?

बेटा- गुलाम, बेगम, बादशाह।

11. पिता- तुम्हारे रिजल्ट का क्या हुआ..??

पुत्र- हेडमास्टर का बेटे फेल हो गया…।

पिता- और तुम..??

पुत्र- डॉक्टर का बेटा भी फेल हो गया…।

पिता- और तुम्हारा रिजल्ट कैसा आया..??

पुत्र- वो वकील का बेटा भी फेल हो गया…।

पिता- नालायक, मैं तेरे रिजल्ट के बारे में पूछ रहा हूं!!

बेटा : तो आप कौन से रजनीकांत हो??? आपका बेटा भी फेल हो गया!!!

12. टीचर (छात्र से)- बताओ हाथी और घोड़े में क्या फर्क होता है?

छात्र – सर घोड़े की एक तरफ दुम होती है और हाथी की दोनों तरफ।

13. टीचर : पानी मे रहने वाले 5 जीओ के नाम बताओ.?

पप्पू : मेंडेक

टीचर : व्हेरि गुड, बाकी चार बोलो..

पप्पू : उसकी मा, उसका बाप, उसकी बेहन और

उसका भाई!!

14. आलिया ने न्यूज पेपर में न्यूज पढ़ी, ‘पुलिस ने 80 किलोग्राम हीरोइन पकड़ी’

आलिया: शिट यार, सोनाक्षी पकड़ी गई!

15. कर्मचारी : सर मैंने अपने आधार कार्ड को अपने बैंक अकाउंट से लिंक भी नहीं करवाया, फिर भी मेरे अकाउंट में गैस की 200 रुपए सब्सिडी आ गई।

बॉस : वह सब्सिडी नहीं है, तुम्हारा इंक्रीमेंट लगा है।

16. बेटा : मुबारक हो मां। आज मेरी सात जन्म के लिए नौकरी लग गई है।

मां : अच्छा बेटा वह कैसे?

बेटा : क्योंकि मां मुझे एक टीवी सीरियल में काम मिल गया है।

17. छगन : मैं यहां नहीं रहूंगा! इतना छोटा सा कमरा।

ना तो कोई खिड़की है ओर ना बाथरूम! मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए।

वेटर : लेकिन सर ये तो…

छगन : नहीं-नहीं, मुझे पैसे वापस दे दो!

वेटर : अबे गंवार ऊपर रूम में तो चल, यह तो लिफ्ट है!

18. भिखारी : भगवान के नाम पर कुछ दे दो।

लड़की : कुछ नहीं है बाबा, माफ करो।

भिखारी : कुछ नहीं तो अपना मोबाइल नंबर ही दे दो, बाबा दुआ भी करेगा और मैसेज भी!

19. बंता अपनी गर्लफ्रेड से बात करने की कोशिश में फोन करता है:

ट्रिंग ट्रिंग…आंटी पायल है?

महिला : हां बेटा, दोनों पैरों में है।

20. एक बार संता जंगल से होकर गुजर रहा

था

सामने पेड़ पर लटकते सांप को देखकर

रुक गया

और बोला:

सिर्फ लटकने से कुछ नहीं होगा